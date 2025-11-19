حماية "الذكريات الاجتماعية".. دراسة تقدم أمل جديد لمرضى الزهايمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251119/حماية-الذكريات-الاجتماعية-دراسة-تقدم-أمل-جديد-لمرضى-الزهايمر-1107302954.html
حماية "الذكريات الاجتماعية".. دراسة تقدم أمل جديد لمرضى الزهايمر
حماية "الذكريات الاجتماعية".. دراسة تقدم أمل جديد لمرضى الزهايمر
سبوتنيك عربي
كشف باحثون في جامعة فرجينيا عن سبب محتمل لفقدان مرضى الزهايمر قدرتهم على التعرف على أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، في اكتشاف يُعد خطوة واعدة نحو علاج يحمي "الذكريات... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T19:02+0000
2025-11-19T19:02+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103752/45/1037524536_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c664d1aa9617b092c524ed4101a6346e.jpg
نُشرت الدراسة، التي أُجريت على فئران تجارب مصابة بصورة من المرض، في مجلة "الجمعية الأمريكية للعلوم العصبية" يوم 11 نوفمبر الماضي، وأظهرت أن انهيار "الشبكات الدقيقة حول الخلايا العصبية" (perineuronal nets) في الدماغ هو السبب الرئيسي وراء هذا الفقدان، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". ويُصيب الزهايمر نحو 55 مليون شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويُعتبر فقدان الذاكرة الاجتماعية أحد أكثر العواقب إيلامًا للمرضى وأسرهم. في التجارب، حافظت الفئران التي عولجت مبكرًا بهذه الأدوية على هياكل دماغها بشكل أفضل، مما سمح لها بالاحتفاظ بذاكرتها الاجتماعية رغم الإصابة بالمرض. واستخدم الفريق أدوية تُعرف بـ"مثبطات إنزيمات المصفوفة المعدنية" (MMP inhibitors)، والتي تُدرس بالفعل لعلاج السرطان والتهاب المفاصل، وأثبتت فعاليتها في منع تدهور هذه الشبكات. أما لاتا تشونسالي، الباحثة المشاركة، فقد أوضحت: "يواجه مرضى الزهايمر صعوبة في تذكر عائلاتهم وأصدقائهم بسبب فقدان الذاكرة الاجتماعية، والشبكات المحيطة بالعصبونات تلعب دورًا حيويًا في حماية هذه الذكريات". ويأمل العلماء في أن يؤدي استهداف هذه الشبكات إلى فوائد مشابهة لدى البشر، كما نقلت صحيفة بريطانية.يُعد هذا الاكتشاف جزءًا من جهود عالمية متسارعة لمكافحة الزهايمر، الذي يُتوقع أن يصيب 139 مليون شخص بحلول 2050، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وتُشير الدراسة إلى إمكانية إعادة استخدام أدوية موجودة، مما يسرع عملية التطوير السريري، لكن التحدي يبقى في التجارب البشرية لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.
https://sarabic.ae/20251118/دراسة-نقص-الفيتامينات-قد-يفاقم-نوبات-الصداع-النصفي-1107253498.html
https://sarabic.ae/20251117/دراسة-تربية-القطط-قد-تزيد-خطر-الإصابة-بـالفصام--1107212138.html
https://sarabic.ae/20251110/دراسة-تكشف-التوصل-لحل-لغز-قد-يطيل-عمر-البشر-لمئات-السنين-1106951892.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103752/45/1037524536_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_4f510052cb67ca6b45dc515982a1d891.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

حماية "الذكريات الاجتماعية".. دراسة تقدم أمل جديد لمرضى الزهايمر

19:02 GMT 19.11.2025
CC0 / pixabay / مرض الزهايمر لرجل مسن
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
كشف باحثون في جامعة فرجينيا عن سبب محتمل لفقدان مرضى الزهايمر قدرتهم على التعرف على أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، في اكتشاف يُعد خطوة واعدة نحو علاج يحمي "الذكريات الاجتماعية" المؤلمة التي تُفقد مع تقدم المرض.
نُشرت الدراسة، التي أُجريت على فئران تجارب مصابة بصورة من المرض، في مجلة "الجمعية الأمريكية للعلوم العصبية" يوم 11 نوفمبر الماضي، وأظهرت أن انهيار "الشبكات الدقيقة حول الخلايا العصبية" (perineuronal nets) في الدماغ هو السبب الرئيسي وراء هذا الفقدان، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
امرأة تعاني من الصداع النصفي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مجتمع
دراسة: نقص الفيتامينات قد يفاقم نوبات الصداع النصفي
أمس, 16:34 GMT
ويُصيب الزهايمر نحو 55 مليون شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويُعتبر فقدان الذاكرة الاجتماعية أحد أكثر العواقب إيلامًا للمرضى وأسرهم.

هذه الشبكات تعمل كحماية للخلايا العصبية، وتتآكل تدريجيًا مع تراكم لويحات الأميلويد في الدماغ، مما يؤدي إلى محو الذكريات المتعلقة بالتفاعلات الاجتماعية السابقة.

في التجارب، حافظت الفئران التي عولجت مبكرًا بهذه الأدوية على هياكل دماغها بشكل أفضل، مما سمح لها بالاحتفاظ بذاكرتها الاجتماعية رغم الإصابة بالمرض.
قطط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مجتمع
دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"
17 نوفمبر, 19:19 GMT
واستخدم الفريق أدوية تُعرف بـ"مثبطات إنزيمات المصفوفة المعدنية" (MMP inhibitors)، والتي تُدرس بالفعل لعلاج السرطان والتهاب المفاصل، وأثبتت فعاليتها في منع تدهور هذه الشبكات.
وقال هارالد سونثيمر، أحد قادة الدراسة في كلية الطب بجامعة فرجينيا: "العثور على تغيير هيكلي يفسر فقدان ذاكرة محدد في مرض الزهايمر أمر مثير للغاية، ولدينا بالفعل أدوية مرشحة مناسبة لهذا الهدف".
أما لاتا تشونسالي، الباحثة المشاركة، فقد أوضحت: "يواجه مرضى الزهايمر صعوبة في تذكر عائلاتهم وأصدقائهم بسبب فقدان الذاكرة الاجتماعية، والشبكات المحيطة بالعصبونات تلعب دورًا حيويًا في حماية هذه الذكريات".
الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
دراسة تكشف التوصل لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين
10 نوفمبر, 19:31 GMT
ويأمل العلماء في أن يؤدي استهداف هذه الشبكات إلى فوائد مشابهة لدى البشر، كما نقلت صحيفة بريطانية.
وأضاف سونثيمر: "رغم وجود أدوية تؤخر فقدان هذه الشبكات وبالتالي تبطئ فقدان الذاكرة، لا يزال من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لضمان سلامة وفعالية هذا النهج قبل تطبيقه على البشر".
يُعد هذا الاكتشاف جزءًا من جهود عالمية متسارعة لمكافحة الزهايمر، الذي يُتوقع أن يصيب 139 مليون شخص بحلول 2050، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وتُشير الدراسة إلى إمكانية إعادة استخدام أدوية موجودة، مما يسرع عملية التطوير السريري، لكن التحدي يبقى في التجارب البشرية لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала