حماية "الذكريات الاجتماعية".. دراسة تقدم أمل جديد لمرضى الزهايمر

كشف باحثون في جامعة فرجينيا عن سبب محتمل لفقدان مرضى الزهايمر قدرتهم على التعرف على أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، في اكتشاف يُعد خطوة واعدة نحو علاج يحمي "الذكريات... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

نُشرت الدراسة، التي أُجريت على فئران تجارب مصابة بصورة من المرض، في مجلة "الجمعية الأمريكية للعلوم العصبية" يوم 11 نوفمبر الماضي، وأظهرت أن انهيار "الشبكات الدقيقة حول الخلايا العصبية" (perineuronal nets) في الدماغ هو السبب الرئيسي وراء هذا الفقدان، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". ويُصيب الزهايمر نحو 55 مليون شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويُعتبر فقدان الذاكرة الاجتماعية أحد أكثر العواقب إيلامًا للمرضى وأسرهم. في التجارب، حافظت الفئران التي عولجت مبكرًا بهذه الأدوية على هياكل دماغها بشكل أفضل، مما سمح لها بالاحتفاظ بذاكرتها الاجتماعية رغم الإصابة بالمرض. واستخدم الفريق أدوية تُعرف بـ"مثبطات إنزيمات المصفوفة المعدنية" (MMP inhibitors)، والتي تُدرس بالفعل لعلاج السرطان والتهاب المفاصل، وأثبتت فعاليتها في منع تدهور هذه الشبكات. أما لاتا تشونسالي، الباحثة المشاركة، فقد أوضحت: "يواجه مرضى الزهايمر صعوبة في تذكر عائلاتهم وأصدقائهم بسبب فقدان الذاكرة الاجتماعية، والشبكات المحيطة بالعصبونات تلعب دورًا حيويًا في حماية هذه الذكريات". ويأمل العلماء في أن يؤدي استهداف هذه الشبكات إلى فوائد مشابهة لدى البشر، كما نقلت صحيفة بريطانية.يُعد هذا الاكتشاف جزءًا من جهود عالمية متسارعة لمكافحة الزهايمر، الذي يُتوقع أن يصيب 139 مليون شخص بحلول 2050، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وتُشير الدراسة إلى إمكانية إعادة استخدام أدوية موجودة، مما يسرع عملية التطوير السريري، لكن التحدي يبقى في التجارب البشرية لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.

