سبوتنيك عربي
مجتمع
منوعات
الأخبار
منوعات
دراسة تكشف التوصل لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين
توصل علماء إلى حل لغز حاسم في الحمض النووي البشري، قد يمهّد الطريق لتعديلات جينية تمكن الإنسان من العيش لمئات السنين، في طفرة علمية هائلة في مجال الشيخوخة.
وكشفت دراسة جديدة عن اكتشاف يمكن أن يغير مفهوم العمر الإنساني، من خلال فك رموز آلية الحمض النووي لدى أطول الثدييات عمرا، وهو الحوت ذو الرأس المقوّس، الذي يعيش أكثر من 200 عام، حسب ماورد في مجلة
"ناتشر" العلمية.
وأظهرت الدراسة أن بروتين "CIRBP"، الموجود في المحيط، هو السر وراء قدرة هذا الحوت، الذي يزن 80 طنًا على إعادة بناء الحمض النووي التالف، ما يمنعه من الإصابة بالسرطان.
ويُعرف هذا البروتين باسم "بروتين ربط الحمض النووي
الريبي القابل للتحريض بالبرودة".
وبعد تحديد هذا البروتين، أضافه علماء من جامعة روتشستر في نيويورك إلى خلايا بشرية، واكتشفوا أنها أصبحت قادرة على إصلاح نفسها بدقة أعلى.
وفي تجربة أخرى، أدى إضافة البروتين إلى ذباب الفاكهة إلى إطالة أعمارها.
وقالت البروفيسورة فيرا غوربونوفا، التي قادت الدراسة: "يُظهر هذا البحث أنه من الممكن العيش لفترة أطول من متوسط عمر الإنسان الحالي".
وفي تعاون مع علماء في ألاسكا، اكتشف فريق روتشستر أن انخفاض درجات الحرارة يعزز نشاط بروتين "CIRBP".
ومع أنه من السابق لأوانه تحديد تطبيقه على البشر، اقترحت غوربونوفا، استكشاف طرق تعزيز نشاطه في جسم الإنسان
، مثل تغييرات في نمط الحياة كالاستحمام بالماء البارد أو التعرض للبرد.
وأضافت غوربونوفا: "هناك طرق مختلفة لتحسين الحفاظ على الجينوم، وهنا نكتشف طريقة فريدة تطورت لدى حيتان الرأس المقوّسة، حيث تزيد مستويات هذا البروتين بشكل كبير. علينا الآن أن نرى ما إذا كان بإمكاننا تطوير استراتيجيات لزيادة تنظيم المسار نفسه لدى البشر".
وأكد العلماء أن هذه الأفكار ما تزال افتراضية في الوقت الحالي. ويحدث عند انقسام الخلايا تكرار للحمض النووي، لكن الأخطاء في التسلسل قد تسبب طفرات تؤدي إلى أورام.
ويُعرف السؤال عن سبب عدم إصابة الثدييات الكبيرة بالسرطان بنفس الوتيرة، رغم كثرة خلاياها المنقسمة، بلغز بيولوجي يُدعى مفارقة "بيتو".
وتوصل العلماء إلى أن الحيتان عانت من طفرات أقل مُسببة للسرطان بفضل بروتين "CIRBP"، الذي يساعد في إصلاح كسور الحمض النووي، وهو أخطر أشكال التلف الجيني.
وتستطيع حيتان الرأس المقوّس إصلاح خلاياها بشكل أفضل من البشر، ما يحافظ على سلامة حمضها النووي لفترات أطول.
وسيختبر الفريق الآن ما إذا كان البروتين قادرًا على أداء وظيفته لدى الثدييات الأصغر والأقصر عمرًا كما الحال لدى حوت العشرين مترًا.