دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث
دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث
08.11.2025
مجتمع
منوعات
وأفادت الدراسة بأن الدهون الحشوية، تلك التي تتراكم داخل تجويف البطن، ترتبط بانخفاض مستويات هرمون الـ"إستروجين"، وضعف استجابة الجسم للـ"إنسولين"، وزيادة الالتهابات المزمنة، ما يؤثر سلبًا على الذاكرة والوظائف التنفيذية في الدماغ، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.وأكد الباحثون أن هذه الدهون أخطر من غيرها، إذ ترتفع معها مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الخرف بما في ذلك مرض ألزهايمر. وقيست سمنة المنطقة الوسطى لدى تلك النساء عبر نسبة محيط الخصر إلى الورك، مع تقسيم المشاركات إلى 3 مجموعات، الأولى تتلقى الـ"إستروجين" عن طريق الفم، والثانية تستخدم الـ"إستراديول" عبر الجلد، والثالثة تتلقى دواءً وهميًا. ولم يُسجل فرق ملحوظ بين العلاج الهرموني والدواء الوهمي في الحفاظ على القدرات الإدراكية. وحثّ الباحثون على التركيز على الوقاية المبكرة من التراجع الإدراكي بعد انقطاع الطمث، حتى لدى النساء ذوات المخاطر المنخفضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية نمط حياة صحي للحد من تراكم الدهون الحشوية.
منوعات
دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث
كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة "مينوبوز"، عن ارتباط وثيق بين تراكم الدهون حول منطقة البطن لدى النساء في المرحلة القريبة من انقطاع الطمث وما بعدها، وزيادة خطر الإصابة بضعف إدراكي طويل الأمد، بما في ذلك الخرف.
وأفادت الدراسة بأن الدهون الحشوية، تلك التي تتراكم داخل تجويف البطن، ترتبط بانخفاض مستويات هرمون الـ"إستروجين"، وضعف استجابة الجسم للـ"إنسولين"، وزيادة الالتهابات المزمنة، ما يؤثر سلبًا على الذاكرة والوظائف التنفيذية في الدماغ، وفقا لموقع
"ساي بوست" العلمي.
وأكد الباحثون أن هذه الدهون أخطر من غيرها، إذ ترتفع معها مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الخرف
بما في ذلك مرض ألزهايمر.
وشملت الدراسة أكثر من 700 امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و58 عامًا، كنّ في المرحلة المبكرة من انقطاع الطمث (أقل من 36 شهرًا منذ آخر دورة شهرية).
وقيست سمنة المنطقة الوسطى لدى تلك النساء عبر نسبة محيط الخصر إلى الورك، مع تقسيم المشاركات إلى 3 مجموعات، الأولى تتلقى الـ"إستروجين" عن طريق الفم، والثانية تستخدم الـ"إستراديول" عبر الجلد، والثالثة تتلقى دواءً وهميًا.
وأظهرت النتائج، التي امتدت على مدى 4 سنوات، أن النساء ذوات النسب الأعلى لمحيط الخصر إلى الورك سجلن أداءً أضعف في اختبارات الإدراك، خاصة في مجالات الانتباه البصري والوظائف التنفيذية.
ولم يُسجل فرق ملحوظ بين العلاج الهرموني والدواء الوهمي في الحفاظ على القدرات الإدراكية.
وحثّ الباحثون على التركيز على الوقاية المبكرة من التراجع الإدراكي بعد انقطاع الطمث، حتى لدى النساء ذوات المخاطر المنخفضة لأمراض القلب
والأوعية الدموية، مشددين على أهمية نمط حياة صحي للحد من تراكم الدهون الحشوية.