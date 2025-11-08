https://sarabic.ae/20251108/دراسة-الدهون-حول-الخصر-تزيد-مخاطر-الخرف-لدى-النساء-بعد-انقطاع-الطمث-1106873580.html

دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث

دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة "مينوبوز"، عن ارتباط وثيق بين تراكم الدهون حول منطقة البطن لدى النساء في المرحلة القريبة من انقطاع الطمث وما بعدها،... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-08T14:28+0000

2025-11-08T14:28+0000

2025-11-08T14:28+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a73cb180774c43091131a721c3d2add0.jpg

وأفادت الدراسة بأن الدهون الحشوية، تلك التي تتراكم داخل تجويف البطن، ترتبط بانخفاض مستويات هرمون الـ"إستروجين"، وضعف استجابة الجسم للـ"إنسولين"، وزيادة الالتهابات المزمنة، ما يؤثر سلبًا على الذاكرة والوظائف التنفيذية في الدماغ، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.وأكد الباحثون أن هذه الدهون أخطر من غيرها، إذ ترتفع معها مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الخرف بما في ذلك مرض ألزهايمر. وقيست سمنة المنطقة الوسطى لدى تلك النساء عبر نسبة محيط الخصر إلى الورك، مع تقسيم المشاركات إلى 3 مجموعات، الأولى تتلقى الـ"إستروجين" عن طريق الفم، والثانية تستخدم الـ"إستراديول" عبر الجلد، والثالثة تتلقى دواءً وهميًا. ولم يُسجل فرق ملحوظ بين العلاج الهرموني والدواء الوهمي في الحفاظ على القدرات الإدراكية. وحثّ الباحثون على التركيز على الوقاية المبكرة من التراجع الإدراكي بعد انقطاع الطمث، حتى لدى النساء ذوات المخاطر المنخفضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية نمط حياة صحي للحد من تراكم الدهون الحشوية.

https://sarabic.ae/20251104/دراسة-تغيرات-البول-تكشف-بداية-فشل-الكبد-1106721028.html

https://sarabic.ae/20251106/دراسة-آثار-جانبية-غير-متوقعة-للتأمل--1106805689.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات