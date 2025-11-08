دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251108/دراسة-الدهون-حول-الخصر-تزيد-مخاطر-الخرف-لدى-النساء-بعد-انقطاع-الطمث-1106873580.html
دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث
دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة "مينوبوز"، عن ارتباط وثيق بين تراكم الدهون حول منطقة البطن لدى النساء في المرحلة القريبة من انقطاع الطمث وما بعدها،... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T14:28+0000
2025-11-08T14:28+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a73cb180774c43091131a721c3d2add0.jpg
وأفادت الدراسة بأن الدهون الحشوية، تلك التي تتراكم داخل تجويف البطن، ترتبط بانخفاض مستويات هرمون الـ"إستروجين"، وضعف استجابة الجسم للـ"إنسولين"، وزيادة الالتهابات المزمنة، ما يؤثر سلبًا على الذاكرة والوظائف التنفيذية في الدماغ، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.وأكد الباحثون أن هذه الدهون أخطر من غيرها، إذ ترتفع معها مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الخرف بما في ذلك مرض ألزهايمر. وقيست سمنة المنطقة الوسطى لدى تلك النساء عبر نسبة محيط الخصر إلى الورك، مع تقسيم المشاركات إلى 3 مجموعات، الأولى تتلقى الـ"إستروجين" عن طريق الفم، والثانية تستخدم الـ"إستراديول" عبر الجلد، والثالثة تتلقى دواءً وهميًا. ولم يُسجل فرق ملحوظ بين العلاج الهرموني والدواء الوهمي في الحفاظ على القدرات الإدراكية. وحثّ الباحثون على التركيز على الوقاية المبكرة من التراجع الإدراكي بعد انقطاع الطمث، حتى لدى النساء ذوات المخاطر المنخفضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية نمط حياة صحي للحد من تراكم الدهون الحشوية.
https://sarabic.ae/20251104/دراسة-تغيرات-البول-تكشف-بداية-فشل-الكبد-1106721028.html
https://sarabic.ae/20251106/دراسة-آثار-جانبية-غير-متوقعة-للتأمل--1106805689.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1047002453_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dd86aaff3a10b22244652d5eefa5d05f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

دراسة: الدهون حول الخصر تزيد مخاطر الخرف لدى النساء بعد انقطاع الطمث

14:28 GMT 08.11.2025
CC0 / pixabay.com / مرض الخرف
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة "مينوبوز"، عن ارتباط وثيق بين تراكم الدهون حول منطقة البطن لدى النساء في المرحلة القريبة من انقطاع الطمث وما بعدها، وزيادة خطر الإصابة بضعف إدراكي طويل الأمد، بما في ذلك الخرف.
وأفادت الدراسة بأن الدهون الحشوية، تلك التي تتراكم داخل تجويف البطن، ترتبط بانخفاض مستويات هرمون الـ"إستروجين"، وضعف استجابة الجسم للـ"إنسولين"، وزيادة الالتهابات المزمنة، ما يؤثر سلبًا على الذاكرة والوظائف التنفيذية في الدماغ، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.
الكبد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مجتمع
دراسة: تغيرات البول تكشف بداية فشل الكبد
4 نوفمبر, 10:59 GMT
وأكد الباحثون أن هذه الدهون أخطر من غيرها، إذ ترتفع معها مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الخرف بما في ذلك مرض ألزهايمر.

وشملت الدراسة أكثر من 700 امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و58 عامًا، كنّ في المرحلة المبكرة من انقطاع الطمث (أقل من 36 شهرًا منذ آخر دورة شهرية).

تأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مجتمع
دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل
6 نوفمبر, 16:14 GMT
وقيست سمنة المنطقة الوسطى لدى تلك النساء عبر نسبة محيط الخصر إلى الورك، مع تقسيم المشاركات إلى 3 مجموعات، الأولى تتلقى الـ"إستروجين" عن طريق الفم، والثانية تستخدم الـ"إستراديول" عبر الجلد، والثالثة تتلقى دواءً وهميًا.

وأظهرت النتائج، التي امتدت على مدى 4 سنوات، أن النساء ذوات النسب الأعلى لمحيط الخصر إلى الورك سجلن أداءً أضعف في اختبارات الإدراك، خاصة في مجالات الانتباه البصري والوظائف التنفيذية.

ولم يُسجل فرق ملحوظ بين العلاج الهرموني والدواء الوهمي في الحفاظ على القدرات الإدراكية.
وحثّ الباحثون على التركيز على الوقاية المبكرة من التراجع الإدراكي بعد انقطاع الطمث، حتى لدى النساء ذوات المخاطر المنخفضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية نمط حياة صحي للحد من تراكم الدهون الحشوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала