https://sarabic.ae/20251106/دراسة-آثار-جانبية-غير-متوقعة-للتأمل--1106805689.html
دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل
دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل
سبوتنيك عربي
رغم شهرة التأمل بقدرته على تهدئة العقل وتخفيف التوتر، تحذر دراسة حديثة من جانب سلبي محتمل قد يؤثر على بعض ممارسيه، خاصة في السياقات الطبية أو العلاجية حيث لم... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T16:14+0000
2025-11-06T16:14+0000
2025-11-06T16:14+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103042/79/1030427926_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_86fd1c7a68c714b131eec241a629022d.jpg
وركزت الدراسة على تقييم الآثار الجانبية للتأمل، مشيرة إلى أنه رغم فوائده المتعددة، قد يؤدي لدى بعض الأفراد إلى نوبات قلق أو إعادة تجربة ذكريات صادمة، وفي حالات متطرفة شعوراً بالتجريد من الشخصية أو الانفصال، وفقاً لموقع "ساينس دايلي". وتفاوتت معدلات هذه التأثيرات بين الدراسات من 1% فقط إلى نحو ثلث الممارسين.وكشفت النتائج أن 60% من المشاركين عانوا من أثر جانبي واحد على الأقل، بينما وصف 30% الأثر بأنه صعب أو مزعج، ووصل الذين تأثروا وظيفياً إلى 9%. وأكد فان دام أن النتائج لا تُدعو إلى التوقف عن التأمل، لكنه شدد على ضرورة توفير موافقة مستنيرة للممارسين وفهم المخاطر المحتملة، كما في العلاجات الطبية الأخرى. وأضاف: "هذه الممارسات ليست للجميع، وفشلها لدى بعض الأشخاص لا يعني أنهم مخطئون، بل قد تكون ببساطة غير مناسبة لهم".
https://sarabic.ae/20251104/دراسة-تغيرات-البول-تكشف-بداية-فشل-الكبد-1106721028.html
https://sarabic.ae/20251105/دراسة-ارتفاع-مقلق-في-صعوبات-الذاكرة-والتركيز-بين-البالغين--1106771563.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103042/79/1030427926_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_acf2e7022722bc4324fe29943a8f9fc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل
رغم شهرة التأمل بقدرته على تهدئة العقل وتخفيف التوتر، تحذر دراسة حديثة من جانب سلبي محتمل قد يؤثر على بعض ممارسيه، خاصة في السياقات الطبية أو العلاجية حيث لم تُدرس المخاطر سابقاً بشكل كاف.
وركزت الدراسة على تقييم الآثار الجانبية للتأمل، مشيرة إلى أنه رغم فوائده المتعددة، قد يؤدي لدى بعض الأفراد إلى نوبات قلق أو إعادة تجربة ذكريات صادمة، وفي حالات متطرفة شعوراً بالتجريد من الشخصية أو الانفصال، وفقاً لموقع
"ساينس دايلي".
وتفاوتت معدلات هذه التأثيرات بين الدراسات من 1% فقط إلى نحو ثلث الممارسين.
لتوضيح هذه التباينات، شملت دراسة باحثة، بقيادة عالم النفس نيكولاس فان دام، نحو 900 بالغ أمريكي، من مبتدئين إلى ممارسين متقدمين، مستخدمة قائمة مرجعية من 30 عنصراً لقياس الأعراض الجانبية.
وكشفت النتائج أن 60% من المشاركين عانوا من أثر جانبي واحد على الأقل، بينما وصف 30% الأثر بأنه صعب أو مزعج، ووصل الذين تأثروا وظيفياً إلى 9%.
كما أظهرت أن الأشخاص الذين عانوا من مشاكل نفسية أو عاطفية مؤخراً، أو شاركوا في معتكفات تأمل طويلة ومكثفة، كانوا أكثر عرضة لهذه الآثار.
وأكد فان دام أن النتائج لا تُدعو إلى التوقف عن التأمل
، لكنه شدد على ضرورة توفير موافقة مستنيرة للممارسين وفهم المخاطر المحتملة، كما في العلاجات الطبية الأخرى.
وأضاف: "هذه الممارسات ليست للجميع، وفشلها لدى بعض الأشخاص لا يعني أنهم مخطئون، بل قد تكون ببساطة غير مناسبة لهم".