https://sarabic.ae/20251106/دراسة-آثار-جانبية-غير-متوقعة-للتأمل--1106805689.html

دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل

دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل

سبوتنيك عربي

رغم شهرة التأمل بقدرته على تهدئة العقل وتخفيف التوتر، تحذر دراسة حديثة من جانب سلبي محتمل قد يؤثر على بعض ممارسيه، خاصة في السياقات الطبية أو العلاجية حيث لم... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T16:14+0000

2025-11-06T16:14+0000

2025-11-06T16:14+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103042/79/1030427926_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_86fd1c7a68c714b131eec241a629022d.jpg

وركزت الدراسة على تقييم الآثار الجانبية للتأمل، مشيرة إلى أنه رغم فوائده المتعددة، قد يؤدي لدى بعض الأفراد إلى نوبات قلق أو إعادة تجربة ذكريات صادمة، وفي حالات متطرفة شعوراً بالتجريد من الشخصية أو الانفصال، وفقاً لموقع "ساينس دايلي". وتفاوتت معدلات هذه التأثيرات بين الدراسات من 1% فقط إلى نحو ثلث الممارسين.وكشفت النتائج أن 60% من المشاركين عانوا من أثر جانبي واحد على الأقل، بينما وصف 30% الأثر بأنه صعب أو مزعج، ووصل الذين تأثروا وظيفياً إلى 9%. وأكد فان دام أن النتائج لا تُدعو إلى التوقف عن التأمل، لكنه شدد على ضرورة توفير موافقة مستنيرة للممارسين وفهم المخاطر المحتملة، كما في العلاجات الطبية الأخرى. وأضاف: "هذه الممارسات ليست للجميع، وفشلها لدى بعض الأشخاص لا يعني أنهم مخطئون، بل قد تكون ببساطة غير مناسبة لهم".

https://sarabic.ae/20251104/دراسة-تغيرات-البول-تكشف-بداية-فشل-الكبد-1106721028.html

https://sarabic.ae/20251105/دراسة-ارتفاع-مقلق-في-صعوبات-الذاكرة-والتركيز-بين-البالغين--1106771563.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية