دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251106/دراسة-آثار-جانبية-غير-متوقعة-للتأمل--1106805689.html
دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل
دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل
سبوتنيك عربي
رغم شهرة التأمل بقدرته على تهدئة العقل وتخفيف التوتر، تحذر دراسة حديثة من جانب سلبي محتمل قد يؤثر على بعض ممارسيه، خاصة في السياقات الطبية أو العلاجية حيث لم... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T16:14+0000
2025-11-06T16:14+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103042/79/1030427926_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_86fd1c7a68c714b131eec241a629022d.jpg
وركزت الدراسة على تقييم الآثار الجانبية للتأمل، مشيرة إلى أنه رغم فوائده المتعددة، قد يؤدي لدى بعض الأفراد إلى نوبات قلق أو إعادة تجربة ذكريات صادمة، وفي حالات متطرفة شعوراً بالتجريد من الشخصية أو الانفصال، وفقاً لموقع "ساينس دايلي". وتفاوتت معدلات هذه التأثيرات بين الدراسات من 1% فقط إلى نحو ثلث الممارسين.وكشفت النتائج أن 60% من المشاركين عانوا من أثر جانبي واحد على الأقل، بينما وصف 30% الأثر بأنه صعب أو مزعج، ووصل الذين تأثروا وظيفياً إلى 9%. وأكد فان دام أن النتائج لا تُدعو إلى التوقف عن التأمل، لكنه شدد على ضرورة توفير موافقة مستنيرة للممارسين وفهم المخاطر المحتملة، كما في العلاجات الطبية الأخرى. وأضاف: "هذه الممارسات ليست للجميع، وفشلها لدى بعض الأشخاص لا يعني أنهم مخطئون، بل قد تكون ببساطة غير مناسبة لهم".
https://sarabic.ae/20251104/دراسة-تغيرات-البول-تكشف-بداية-فشل-الكبد-1106721028.html
https://sarabic.ae/20251105/دراسة-ارتفاع-مقلق-في-صعوبات-الذاكرة-والتركيز-بين-البالغين--1106771563.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103042/79/1030427926_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_acf2e7022722bc4324fe29943a8f9fc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: آثار جانبية غير متوقعة للتأمل

16:14 GMT 06.11.2025
© Sputnik . Igor Zaremboتأمل
تأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبر
رغم شهرة التأمل بقدرته على تهدئة العقل وتخفيف التوتر، تحذر دراسة حديثة من جانب سلبي محتمل قد يؤثر على بعض ممارسيه، خاصة في السياقات الطبية أو العلاجية حيث لم تُدرس المخاطر سابقاً بشكل كاف.
وركزت الدراسة على تقييم الآثار الجانبية للتأمل، مشيرة إلى أنه رغم فوائده المتعددة، قد يؤدي لدى بعض الأفراد إلى نوبات قلق أو إعادة تجربة ذكريات صادمة، وفي حالات متطرفة شعوراً بالتجريد من الشخصية أو الانفصال، وفقاً لموقع "ساينس دايلي".
الكبد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مجتمع
دراسة: تغيرات البول تكشف بداية فشل الكبد
4 نوفمبر, 10:59 GMT
وتفاوتت معدلات هذه التأثيرات بين الدراسات من 1% فقط إلى نحو ثلث الممارسين.
لتوضيح هذه التباينات، شملت دراسة باحثة، بقيادة عالم النفس نيكولاس فان دام، نحو 900 بالغ أمريكي، من مبتدئين إلى ممارسين متقدمين، مستخدمة قائمة مرجعية من 30 عنصراً لقياس الأعراض الجانبية.
وكشفت النتائج أن 60% من المشاركين عانوا من أثر جانبي واحد على الأقل، بينما وصف 30% الأثر بأنه صعب أو مزعج، ووصل الذين تأثروا وظيفياً إلى 9%.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
مجتمع
دراسة: ارتفاع مقلق في صعوبات الذاكرة والتركيز بين البالغين
أمس, 16:55 GMT
كما أظهرت أن الأشخاص الذين عانوا من مشاكل نفسية أو عاطفية مؤخراً، أو شاركوا في معتكفات تأمل طويلة ومكثفة، كانوا أكثر عرضة لهذه الآثار.
وأكد فان دام أن النتائج لا تُدعو إلى التوقف عن التأمل، لكنه شدد على ضرورة توفير موافقة مستنيرة للممارسين وفهم المخاطر المحتملة، كما في العلاجات الطبية الأخرى.
وأضاف: "هذه الممارسات ليست للجميع، وفشلها لدى بعض الأشخاص لا يعني أنهم مخطئون، بل قد تكون ببساطة غير مناسبة لهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала