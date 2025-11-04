https://sarabic.ae/20251104/دراسة-تغيرات-البول-تكشف-بداية-فشل-الكبد-1106721028.html

دراسة: تغيرات البول تكشف بداية فشل الكبد

دراسة: تغيرات البول تكشف بداية فشل الكبد

سبوتنيك عربي

يُشكل الكبد أحد أكثر أعضاء الجسم إرهاقًا، حيث يتولى تصفية السموم والمساعدة في هضم الطعام وتوازن الهرمونات، بالإضافة إلى إنتاج البروتينات الحيوية الأساسية. 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T10:59+0000

2025-11-04T10:59+0000

2025-11-04T10:59+0000

مجتمع

منوعات

أخبار الهند اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104281/13/1042811371_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_4c931c296df41662df4d5e063382f20d.jpg

ووفقًا لدراسة نشرتها معاهد صحية، ونقلتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يسجل العالم نحو مليوني حالة وفاة سنويًا جراء أمراض الكبد، التي تسهم بنسبة 4% من الوفيات العالمية، أي حالة وفاة واحدة من كل 25 حالة.فالتغييرات في لونه أو رائحته أو تردد التبول ليست مصادفة، بل قد تعكس إجهادًا يعانيه الكبد. وفيما يلي 5 علامات رئيسية يجب مراقبتها بعناية:بول داكن أو بني بشكل غير طبيعي قد يشير تحول لون البول إلى الأصفر الداكن أو الكهرماني أو البني إلى تراكم الـ"بيليروبين"، تلك الصبغة الصفراء الناتجة عن تكسير خلايا الدم الحمراء. في الظروف الطبيعية، يقوم الكبد بتصفيتها، لكن تلفه أو التهابه يعيق هذه العملية، ما يسمح للصبغة بالتسرب إلى البول. واستمرار هذا التغيير يعني تراجع كفاءة الكبد في معالجة الفضلات.بول رغوي فالكبد التالف يفقد القدرة على الحفاظ على توازن البروتينات في الدم، ما يؤدي إلى تسربها عبر الكلى.رائحة قوية أو كريهةيتميز البول السليم برائحة خفيفة، بينما الرائحة النفّاذة أو الكريهة قد تكشف عن تراكم السموم في الجسم. وعندما يفشل الكبد في تصفية المواد الضارة، تُطرح هذه السموم عبر الكلى، ما يغير التركيب الكيميائي للبول ويمنحه رائحة قوية، حتى مع الإكثار من شرب الماء.حرقة أو تهيج أثناء التبولوتخرج الأمونيا مع البول، وقد تُهيج المسالك البولية مسببة إزعاجًا أو حرقانًا خفيفًا.وإذا تكرر هذا الأمر دون دلائل على عدوى، فقد يشير إلى اضطراب في آلية إزالة السموم بالكبد.كثرة التبول بكميات صغيرةورغم أن أمراضًا مثل السكري أو التهابات المسالك البولية قد تثير هذه الأعراض، إلا أن ظهورها إلى جانب العلامات الأخرى يستوجب التحقق الفوري.ويتطور تلف الكبد بهدوء على مدار أشهر أو سنوات، وتُمثل التغييرات الدقيقة في البول إنذارًا أوليًا لمشكلة محتملة، واكتشافها مبكرًا يتيح للأطباء التشخيص والتدخل قبل تفاقم الوضع.وفي تصريحات لـ"تايمز أوف إنديا"، أكد الدكتور سوديب خانا، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفيات إندرابراستا أبولو: "البول من أوّل المؤشرات على وجود خلل في الكبد، فهو يُظهر بوضوح تراجع قدرة الكبد على ترشيح السموم واستقلاب الفضلات. وعندما يضعف الكبد، بسبب الكبد الدهني أو التهاب الكبد أو الإفراط في الكحول أو الأدوية، تتراكم نواتج الاستقلاب وتُطرح عبر البول، ما يسبب تغيّرًا ملحوظًا في اللون أو الرائحة". وختم قائلا: "الفحوصات الدورية واختبارات البول البسيطة تُسهم في الكشف المبكر عن خلل وظائف الكبد، وتساعد على منع تطوره إلى تليف. السر يكمن في عدم تجاهل التغيرات البسيطة، فجسمك يرسل إنذارات مبكرة، وبولك مِن أبرزها".

https://sarabic.ae/20251103/دراسة-إصابة-الأم-بـكوفيد-19-أثناء-الحمل-تزيد-خطر-التوحد-لدى-الطفل-1106707070.html

https://sarabic.ae/20251103/دراسة-النساء-يحصدن-فوائد-الرياضة-للقلب-بجهد-أقل-من-الرجال--1106689843.html

https://sarabic.ae/20251101/دراسة-توضح-العلاقة-بين-ممارسة-الرياضة-وحماية-الدماغ-والمزاج-من-أضرار-الوجبات-السريعة--1106649537.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار الهند اليوم