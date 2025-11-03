https://sarabic.ae/20251103/دراسة-إصابة-الأم-بـكوفيد-19-أثناء-الحمل-تزيد-خطر-التوحد-لدى-الطفل-1106707070.html
دراسة: إصابة الأم بـ"كوفيد-19" أثناء الحمل تزيد خطر التوحد لدى الطفل
دراسة: إصابة الأم بـ"كوفيد-19" أثناء الحمل تزيد خطر التوحد لدى الطفل
كشفت دراسة أجراها مستشفى ماساتشوستس العام، أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات أُصبن بفيروس "كوفيد-19" أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النمو العصبي، بما في...
وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 18 ألف ولادة بين مارس 2020 ومايو 2021، حيث تبيّن أن 16% من أطفال الأمهات المصابات شُخّصوا باضطرابات عصبية، مقابل أقل من 10% لدى غيرهم، وفقا لموقع "ساينتيفيك أمريكان". وقالت الدكتورة ليديا شوك، رئيسة فريق البحث: "الاستجابة المناعية لدى الأم قد تؤثر على تطور دماغ الجنين"، محذرة من أن 93% من الأمهات في العينة لم يتلقين اللقاح. ودعت الدراسة إلى تعزيز الوقاية أثناء الحمل، وإجراء بحوث إضافية لتقييم إمكانية تقليل هذه المخاطر بالرعاية الطبية المبكرة.
كشفت دراسة أجراها مستشفى ماساتشوستس العام، أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات أُصبن بفيروس "كوفيد-19" أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النمو العصبي، بما في ذلك التوحّد، مقارنة بغيرهم.
وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 18 ألف ولادة بين مارس 2020 ومايو 2021، حيث تبيّن أن 16% من أطفال الأمهات المصابات شُخّصوا باضطرابات عصبية، مقابل أقل من 10% لدى غيرهم، وفقا لموقع
"ساينتيفيك أمريكان".
وأظهرت النتائج أن الخطر أعلى بين الذكور، خاصة إذا أُصيبت الأم في الثلث الثالث من الحمل، مع ارتفاع نسبة تشخيص التوحّد إلى 2.7% مقابل 1.1% في المجموعة الأخرى.
وقالت الدكتورة ليديا شوك، رئيسة فريق البحث: "الاستجابة المناعية لدى الأم قد تؤثر على تطور دماغ
الجنين"، محذرة من أن 93% من الأمهات في العينة لم يتلقين اللقاح.
ودعت الدراسة إلى تعزيز الوقاية أثناء الحمل، وإجراء بحوث إضافية لتقييم إمكانية تقليل هذه المخاطر بالرعاية الطبية المبكرة.