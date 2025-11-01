عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الدماغ وتزيد خطر الخرف
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الدماغ وتزيد خطر الخرف
حذر باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة من وجود ارتباط محتمل بين تناول الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة وزيادة خطر الضعف الإدراكي والإصابة... 01.11.2025
جاء ذلك في دراسة شملت 4750 أمريكياً تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، حيث قام الباحثون بمتابعة التغيرات في القدرات الإدراكية لديهم على مدى سبع سنوات، بين عامي 2014 و2020، وفقا لموقع "ساينس أليرت". كما ارتفعت المخاطر بنسبة 6% لدى الأشخاص الذين تناولوا حصة إضافية من المشروبات المحلّاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والشاي المثلج وعصائر الفاكهة الصناعية. في المقابل، لم تظهر الدراسة ارتباطاً واضحاً بين استهلاك منتجات أخرى مثل اللحوم المدخنة والحلويات والوجبات الخفيفة المالحة، أو الأطعمة المصنوعة من الحبوب والألبان والوجبات الجاهزة، وبين ضعف الإدراك.وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المفرط لهذه الوجبات السريعة ما زال واسع الانتشار في الولايات المتحدة، حيث شكلت الأطعمة المصنعة نحو 65% من مشتريات الأسر الأمريكية في عام 2020، فيما مثلت المشروبات 38% من مشترياتهم. وتُعرف هذه المنتجات باحتوائها على ألوان ونكهات صناعية ومستحلبات غير موجودة في الطعام المنزلي، ويعتمد عليها الكثيرون للحصول على أكثر من نصف احتياجاتهم الحرارية اليومية.ودعا الباحثون إلى ضرورة تعلم مهارات الطهو الصحية كـ "تدخل فعال لحماية الدماغ وتحسين النظام الغذائي". وفي هذا الصدد، أشار عالم التنمية البشرية بن كاتز إلى أن "اتباع نظام غذائي صحي شيء، وتزويد الناس بمهارات الطهو اللازمة لإعداده شيء آخر"، مؤكداً أهمية الجانب العملي في التغذية الصحية.
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الدماغ وتزيد خطر الخرف

مرض الخرف
مرض الخرف
حذر باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة من وجود ارتباط محتمل بين تناول الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة وزيادة خطر الضعف الإدراكي والإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، مشيرين إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بهذه المنتجات قد تؤثر سلباً في صحة الدماغ على المدى الطويل.
جاء ذلك في دراسة شملت 4750 أمريكياً تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، حيث قام الباحثون بمتابعة التغيرات في القدرات الإدراكية لديهم على مدى سبع سنوات، بين عامي 2014 و2020، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
حاسة الشم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مجتمع
دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلب
أمس, 12:41 GMT
وأظهرت النتائج أن تناول حصة إضافية يومياً من المنتجات الحيوانية فائقة المعالجة ارتبط بزيادة قدرها 17% في خطر التدهور الإدراكي.
كما ارتفعت المخاطر بنسبة 6% لدى الأشخاص الذين تناولوا حصة إضافية من المشروبات المحلّاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والشاي المثلج وعصائر الفاكهة الصناعية.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مجتمع
دراسة: الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف لأسابيع بعد الشفاء
أمس, 12:40 GMT
في المقابل، لم تظهر الدراسة ارتباطاً واضحاً بين استهلاك منتجات أخرى مثل اللحوم المدخنة والحلويات والوجبات الخفيفة المالحة، أو الأطعمة المصنوعة من الحبوب والألبان والوجبات الجاهزة، وبين ضعف الإدراك.
وفي تعليقها على النتائج، أكدت بريندا ديفي، أستاذة التغذية والمعدة المشاركة في الدراسة، أن العادات الغذائية قابلة للتعديل للحد من المخاطر الصحية، مشددة على أن "الاعتدال والتوازن هما المفتاح لحماية الدماغ".
وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المفرط لهذه الوجبات السريعة ما زال واسع الانتشار في الولايات المتحدة، حيث شكلت الأطعمة المصنعة نحو 65% من مشتريات الأسر الأمريكية في عام 2020، فيما مثلت المشروبات 38% من مشترياتهم.
امرأة تعاني من الصداع النصفي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مجتمع
دراسة: أكثر من 18% من طلاب الجامعات المغاربة يعانون من "الصداع النصفي"
30 أكتوبر, 08:30 GMT
وتُعرف هذه المنتجات باحتوائها على ألوان ونكهات صناعية ومستحلبات غير موجودة في الطعام المنزلي، ويعتمد عليها الكثيرون للحصول على أكثر من نصف احتياجاتهم الحرارية اليومية.
ودعا الباحثون إلى ضرورة تعلم مهارات الطهو الصحية كـ "تدخل فعال لحماية الدماغ وتحسين النظام الغذائي".
وفي هذا الصدد، أشار عالم التنمية البشرية بن كاتز إلى أن "اتباع نظام غذائي صحي شيء، وتزويد الناس بمهارات الطهو اللازمة لإعداده شيء آخر"، مؤكداً أهمية الجانب العملي في التغذية الصحية.
