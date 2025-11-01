https://sarabic.ae/20251101/دراسة-الأطعمة-فائقة-المعالجة-تهدد-صحة-الدماغ-وتزيد-خطر-الخرف-1106641917.html
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الدماغ وتزيد خطر الخرف
جاء ذلك في دراسة شملت 4750 أمريكياً تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، حيث قام الباحثون بمتابعة التغيرات في القدرات الإدراكية لديهم على مدى سبع سنوات، بين عامي 2014 و2020، وفقا لموقع "ساينس أليرت". كما ارتفعت المخاطر بنسبة 6% لدى الأشخاص الذين تناولوا حصة إضافية من المشروبات المحلّاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والشاي المثلج وعصائر الفاكهة الصناعية. في المقابل، لم تظهر الدراسة ارتباطاً واضحاً بين استهلاك منتجات أخرى مثل اللحوم المدخنة والحلويات والوجبات الخفيفة المالحة، أو الأطعمة المصنوعة من الحبوب والألبان والوجبات الجاهزة، وبين ضعف الإدراك.وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المفرط لهذه الوجبات السريعة ما زال واسع الانتشار في الولايات المتحدة، حيث شكلت الأطعمة المصنعة نحو 65% من مشتريات الأسر الأمريكية في عام 2020، فيما مثلت المشروبات 38% من مشترياتهم. وتُعرف هذه المنتجات باحتوائها على ألوان ونكهات صناعية ومستحلبات غير موجودة في الطعام المنزلي، ويعتمد عليها الكثيرون للحصول على أكثر من نصف احتياجاتهم الحرارية اليومية.ودعا الباحثون إلى ضرورة تعلم مهارات الطهو الصحية كـ "تدخل فعال لحماية الدماغ وتحسين النظام الغذائي". وفي هذا الصدد، أشار عالم التنمية البشرية بن كاتز إلى أن "اتباع نظام غذائي صحي شيء، وتزويد الناس بمهارات الطهو اللازمة لإعداده شيء آخر"، مؤكداً أهمية الجانب العملي في التغذية الصحية.
حذر باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة من وجود ارتباط محتمل بين تناول الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة وزيادة خطر الضعف الإدراكي والإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، مشيرين إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بهذه المنتجات قد تؤثر سلباً في صحة الدماغ على المدى الطويل.
جاء ذلك في دراسة شملت 4750 أمريكياً تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، حيث قام الباحثون بمتابعة التغيرات في القدرات الإدراكية لديهم على مدى سبع سنوات، بين عامي 2014 و2020، وفقا لموقع
"ساينس أليرت".
وأظهرت النتائج أن تناول حصة إضافية يومياً من المنتجات الحيوانية فائقة المعالجة ارتبط بزيادة قدرها 17% في خطر التدهور الإدراكي.
كما ارتفعت المخاطر بنسبة 6% لدى الأشخاص الذين تناولوا حصة إضافية من المشروبات المحلّاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والشاي المثلج وعصائر الفاكهة الصناعية.
في المقابل، لم تظهر الدراسة ارتباطاً واضحاً بين استهلاك منتجات أخرى مثل اللحوم المدخنة والحلويات والوجبات الخفيفة المالحة، أو الأطعمة المصنوعة من الحبوب والألبان والوجبات الجاهزة، وبين ضعف الإدراك.
وفي تعليقها على النتائج، أكدت بريندا ديفي، أستاذة التغذية والمعدة المشاركة في الدراسة، أن العادات الغذائية قابلة للتعديل للحد من المخاطر الصحية، مشددة على أن "الاعتدال والتوازن هما المفتاح لحماية الدماغ".
وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المفرط لهذه الوجبات السريعة
ما زال واسع الانتشار في الولايات المتحدة، حيث شكلت الأطعمة المصنعة نحو 65% من مشتريات الأسر الأمريكية في عام 2020، فيما مثلت المشروبات 38% من مشترياتهم.
وتُعرف هذه المنتجات باحتوائها على ألوان ونكهات صناعية ومستحلبات غير موجودة في الطعام المنزلي، ويعتمد عليها الكثيرون للحصول على أكثر من نصف احتياجاتهم الحرارية اليومية.
ودعا الباحثون إلى ضرورة تعلم مهارات الطهو الصحية كـ "تدخل فعال لحماية الدماغ
وتحسين النظام الغذائي".
وفي هذا الصدد، أشار عالم التنمية البشرية بن كاتز إلى أن "اتباع نظام غذائي صحي شيء، وتزويد الناس بمهارات الطهو اللازمة لإعداده شيء آخر"، مؤكداً أهمية الجانب العملي في التغذية الصحية.