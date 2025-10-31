عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف لأسابيع بعد الشفاء
دراسة: الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف لأسابيع بعد الشفاء
وأظهر التحليل التلوي، الذي شمل مراجعة منهجية لأكثر من 52 ألف دراسة واختيار 155 دراسة عالية الجودة، أن خطر احتشاء عضلة القلب يرتفع أربعة أضعاف، والسكتة الدماغية خمسة أضعاف، خلال الشهر الأول من الإصابة بالإنفلونزا المؤكدة مخبرياً، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وقال الدكتور كاسوكي كافاي، من الكلية الطبية في جامعة كاليفورنيا: "من المعروف أن فيروسات مثل الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B تسبب السرطان، لكن ارتباط العدوى الفيروسية بأمراض القلب والأوعية الدموية لا يزال غير مفهوم بالكامل".وأرجع الباحثون هذه المخاطر إلى الاستجابة الالتهابية القوية التي تثيرها العدوى، إلى جانب زيادة تخثر الدم، ما يؤدي إلى تكوّن لويحات تصلب الشرايين وانفصالها، مما يرهق القلب والأوعية الدموية حتى بعد الشفاء.كما حذرت الدراسة من أن العدوى المزمنة مثل فيروس HIV تزيد أيضاً من مخاطر أمراض القلب الخطيرة على المدى الطويل.
دراسة: الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف لأسابيع بعد الشفاء

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ونشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية (JAHA)، أن الإصابة بالإنفلونزا أو كوفيد-19 تزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأسابيع، بل وشهور، بعد التعافي الظاهري من المرض.
وأظهر التحليل التلوي، الذي شمل مراجعة منهجية لأكثر من 52 ألف دراسة واختيار 155 دراسة عالية الجودة، أن خطر احتشاء عضلة القلب يرتفع أربعة أضعاف، والسكتة الدماغية خمسة أضعاف، خلال الشهر الأول من الإصابة بالإنفلونزا المؤكدة مخبرياً، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
أما كوفيد-19، فيرفع الخطر ثلاثة أضعاف، ويستمر تأثيره لمدة تصل إلى عام كامل.

وقال الدكتور كاسوكي كافاي، من الكلية الطبية في جامعة كاليفورنيا: "من المعروف أن فيروسات مثل الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B تسبب السرطان، لكن ارتباط العدوى الفيروسية بأمراض القلب والأوعية الدموية لا يزال غير مفهوم بالكامل".
وأرجع الباحثون هذه المخاطر إلى الاستجابة الالتهابية القوية التي تثيرها العدوى، إلى جانب زيادة تخثر الدم، ما يؤدي إلى تكوّن لويحات تصلب الشرايين وانفصالها، مما يرهق القلب والأوعية الدموية حتى بعد الشفاء.
كما حذرت الدراسة من أن العدوى المزمنة مثل فيروس HIV تزيد أيضاً من مخاطر أمراض القلب الخطيرة على المدى الطويل.
