https://sarabic.ae/20251030/دراسة-أكثر-من-18-من-طلاب-الجامعات-المغاربة-يعانون-من-الصداع-النصفي--1106545848.html
دراسة: أكثر من 18% من طلاب الجامعات المغاربة يعانون من "الصداع النصفي"
دراسة: أكثر من 18% من طلاب الجامعات المغاربة يعانون من "الصداع النصفي"
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة علمية حديثة أن نحو 18.4% من طلاب الجامعات في المغرب يعانون من الصداع النصفي، وهي حالة عصبية شائعة تسبب إعاقة كبيرة، تتميز بنوبات صداع نابض غالباً... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T08:30+0000
2025-10-30T08:30+0000
2025-10-30T08:30+0000
مجتمع
علوم
أخبار المغرب اليوم
أخبار الشرق الأوسط
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104333/18/1043331886_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1e3b6eaf991ef11ac3e4883ee657902c.jpg
الدراسة، التي نشرت في مجلة "بي إم سي بابليك هيلث" وحملت عنوان "عبء الصداع النصفي بين طلاب الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دراسة مقطعية حول الانتشار والأمراض النفسية المصاحبة والإعاقة"، شملت عينة من الطلاب في 11 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل في المنطقة، وأشرف عليها 16 باحثاً وباحثة. وفقاً للدراسة، يعد التوتر أبرز المحفزات لهذه الحالة، إلى جانب عوامل أخرى مثل بعض الأطعمة، تغيرات الطقس، الجفاف، الكافيين، اضطرابات النوم، التدخين، والتعرض المفاجئ للروائح أو الضوء القوي.كما أبرزت التأثيرات الوراثية والإقليمية والثقافية والبيئية، مشيرة إلى أن الصداع النصفي يمثل مشكلة صحية عالمية غير مقدرة كفاية، مع ارتفاع انتشاره في العقود الأخيرة ليؤثر على أكثر من 15% من سكان العالم. وأوضحت أن متوسط عمر المصابين يقع بين 27 و37.5 عاماً، حيث تكون الإناث أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 2.5 أضعاف. يفرض الصداع النصفي عبئاً ثقيلاً على المصابين، يشمل المعاناة الشخصية، الإعاقة، انخفاض جودة الحياة، ضعف الأداء الوظيفي، والتكاليف المالية. وفي صفوف طلاب الجامعات، يتفاقم الأمر بسبب الضغوط النفسية والجسدية مثل الدورات الدراسية المكثفة والامتحانات، ما يؤدي إلى غياب عن الدراسة، انخفاض التحصيل الأكاديمي، وتفويت أيام تعليمية. رغم تزايد الانتشار، لاحظت الدراسة نقصاً في البيانات الشاملة حول عبء الصداع النصفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في الدول المنخفضة الدخل، حيث تركز معظم الدراسات على دول محددة. ودعت إلى تدخلات مستهدفة، بما في ذلك زيادة الوعي بالأمراض المصاحبة، وبرامج الفحص المبكر، وتعديل أنماط الحياة. كما شددت على دور الجامعات في تطوير استراتيجيات دعم للطلاب المتأثرين، لتحسين الصحة والأداء الأكاديمي.
https://sarabic.ae/20251029/دراسة-النوم-تحت-الأنوار-يرفع-خطر-أمراض-القلب--1106532883.html
https://sarabic.ae/20251029/دراسة-نزهة-واحدة-طويلة-تفوق-آلاف-الخطوات-المتقطعة-في-حماية-القلب-1106529440.html
https://sarabic.ae/20251029/دراسة-الرقص-والموسيقى-يجعلان-دماغك-أصغر-سنا--1106525094.html
أخبار المغرب اليوم
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104333/18/1043331886_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d0641693e8f75ed312e05b12ab7260bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, أفريقيا
علوم, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, أفريقيا
دراسة: أكثر من 18% من طلاب الجامعات المغاربة يعانون من "الصداع النصفي"
أظهرت دراسة علمية حديثة أن نحو 18.4% من طلاب الجامعات في المغرب يعانون من الصداع النصفي، وهي حالة عصبية شائعة تسبب إعاقة كبيرة، تتميز بنوبات صداع نابض غالباً ما يكون من جانب واحد، ويستمر من 4 إلى 72 ساعة، مصحوباً بأعراض مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.
الدراسة، التي نشرت في مجلة
"بي إم سي بابليك هيلث" وحملت عنوان "عبء الصداع النصفي بين طلاب الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دراسة مقطعية حول الانتشار والأمراض النفسية المصاحبة والإعاقة"، شملت عينة من الطلاب في 11 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل في المنطقة، وأشرف عليها 16 باحثاً وباحثة.
وكشفت النتائج عن تفاوت ملحوظ في معدلات الانتشار، حيث سجل العراق أعلى نسبة بنحو 38.9%، تلته الجزائر بـ31.5%، بينما كانت أدنى المعدلات في مصر والمغرب.
وفقاً للدراسة، يعد التوتر أبرز المحفزات لهذه الحالة، إلى جانب عوامل أخرى مثل بعض الأطعمة، تغيرات الطقس، الجفاف، الكافيين، اضطرابات النوم
، التدخين، والتعرض المفاجئ للروائح أو الضوء القوي.
كما أبرزت التأثيرات الوراثية والإقليمية والثقافية والبيئية، مشيرة إلى أن الصداع النصفي يمثل مشكلة صحية عالمية غير مقدرة كفاية، مع ارتفاع انتشاره في العقود الأخيرة ليؤثر على أكثر من 15% من سكان العالم.
في سياق المنطقة، أشارت الدراسة إلى مراجعة منهجية سابقة شملت دراسات بين 1990 و2019، أظهرت أن انتشار الصداع النصفي بين السكان العرب يتراوح بين 2.6% و32%، مع شيوع أعلى بين الإناث.
وأوضحت أن متوسط عمر المصابين يقع بين 27 و37.5 عاماً، حيث تكون الإناث أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 2.5 أضعاف.
يفرض الصداع النصفي
عبئاً ثقيلاً على المصابين، يشمل المعاناة الشخصية، الإعاقة، انخفاض جودة الحياة، ضعف الأداء الوظيفي، والتكاليف المالية.
وفي صفوف طلاب الجامعات، يتفاقم الأمر بسبب الضغوط النفسية والجسدية مثل الدورات الدراسية المكثفة والامتحانات، ما يؤدي إلى غياب عن الدراسة، انخفاض التحصيل الأكاديمي، وتفويت أيام تعليمية.
وأكدت الدراسة أن انتشار هذه الحالة بين الطلاب عالميًا يبلغ نحو 19%، مع 16% في آسيا، و15% في أفريقيا.
رغم تزايد الانتشار، لاحظت الدراسة نقصاً في البيانات الشاملة حول عبء الصداع النصفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في الدول المنخفضة الدخل، حيث تركز معظم الدراسات على دول محددة.
ودعت إلى تدخلات مستهدفة، بما في ذلك زيادة الوعي بالأمراض المصاحبة، وبرامج الفحص المبكر، وتعديل أنماط الحياة.
كما شددت على دور الجامعات في تطوير استراتيجيات دعم للطلاب المتأثرين، لتحسين الصحة والأداء الأكاديمي.