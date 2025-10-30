https://sarabic.ae/20251030/دراسة-أكثر-من-18-من-طلاب-الجامعات-المغاربة-يعانون-من-الصداع-النصفي--1106545848.html

دراسة: أكثر من 18% من طلاب الجامعات المغاربة يعانون من "الصداع النصفي"

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة علمية حديثة أن نحو 18.4% من طلاب الجامعات في المغرب يعانون من الصداع النصفي، وهي حالة عصبية شائعة تسبب إعاقة كبيرة، تتميز بنوبات صداع نابض غالباً...

الدراسة، التي نشرت في مجلة "بي إم سي بابليك هيلث" وحملت عنوان "عبء الصداع النصفي بين طلاب الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دراسة مقطعية حول الانتشار والأمراض النفسية المصاحبة والإعاقة"، شملت عينة من الطلاب في 11 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل في المنطقة، وأشرف عليها 16 باحثاً وباحثة. وفقاً للدراسة، يعد التوتر أبرز المحفزات لهذه الحالة، إلى جانب عوامل أخرى مثل بعض الأطعمة، تغيرات الطقس، الجفاف، الكافيين، اضطرابات النوم، التدخين، والتعرض المفاجئ للروائح أو الضوء القوي.كما أبرزت التأثيرات الوراثية والإقليمية والثقافية والبيئية، مشيرة إلى أن الصداع النصفي يمثل مشكلة صحية عالمية غير مقدرة كفاية، مع ارتفاع انتشاره في العقود الأخيرة ليؤثر على أكثر من 15% من سكان العالم. وأوضحت أن متوسط عمر المصابين يقع بين 27 و37.5 عاماً، حيث تكون الإناث أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 2.5 أضعاف. يفرض الصداع النصفي عبئاً ثقيلاً على المصابين، يشمل المعاناة الشخصية، الإعاقة، انخفاض جودة الحياة، ضعف الأداء الوظيفي، والتكاليف المالية. وفي صفوف طلاب الجامعات، يتفاقم الأمر بسبب الضغوط النفسية والجسدية مثل الدورات الدراسية المكثفة والامتحانات، ما يؤدي إلى غياب عن الدراسة، انخفاض التحصيل الأكاديمي، وتفويت أيام تعليمية. رغم تزايد الانتشار، لاحظت الدراسة نقصاً في البيانات الشاملة حول عبء الصداع النصفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في الدول المنخفضة الدخل، حيث تركز معظم الدراسات على دول محددة. ودعت إلى تدخلات مستهدفة، بما في ذلك زيادة الوعي بالأمراض المصاحبة، وبرامج الفحص المبكر، وتعديل أنماط الحياة. كما شددت على دور الجامعات في تطوير استراتيجيات دعم للطلاب المتأثرين، لتحسين الصحة والأداء الأكاديمي.

