دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا

كشفت دراسة علمية دولية شارك فيها باحثون من 13 دولة، أن ممارسة الأنشطة الإبداعية مثل الرقص والموسيقى والرسم والألعاب بانتظام، تحول دون شيخوخة الدماغ، وتجعله... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وأظهرت النتائج، التي استندت إلى تحليل بيانات نحو 1400 مشارك بينهم راقصو تانغو محترفون وموسيقيون وفنانون تشكيليون، أن أدمغة راقصي التانغو تبدو أصغر بسبع سنوات في المتوسط، تلاهم الموسيقيون والفنانون بفارق خمس إلى ست سنوات، ثم اللاعبون بأربع سنوات، وفقا لموقع "ساينس أليرت". والإبداع عامل بيولوجي يعزز مرونة الدماغ، وليس مجرد متعة نفسية". واستخدم الباحثون تقنيات متقدمة مثل تخطيط الدماغ المغناطيسي وكهربية الدماغ، إلى جانب خوارزميات الذكاء الاصطناعي لقياس "عمر الدماغ"، مقارنة بأشخاص عاديين لا يمارسون أنشطة فنية.وخلصت الدراسة إلى أن الفنون ليست تسلية فحسب، بل "رياضة ذهنية" فعالة تحافظ على شباب الدماغ وتحميه من التدهور مع التقدم في العمر.

