https://sarabic.ae/20251029/دراسة-الرقص-والموسيقى-يجعلان-دماغك-أصغر-سنا--1106525094.html
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية دولية شارك فيها باحثون من 13 دولة، أن ممارسة الأنشطة الإبداعية مثل الرقص والموسيقى والرسم والألعاب بانتظام، تحول دون شيخوخة الدماغ، وتجعله... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T13:46+0000
2025-10-29T13:46+0000
2025-10-29T13:46+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098833740_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3db8ab1032ffe09b6cb5c09c730e8a9.jpg
وأظهرت النتائج، التي استندت إلى تحليل بيانات نحو 1400 مشارك بينهم راقصو تانغو محترفون وموسيقيون وفنانون تشكيليون، أن أدمغة راقصي التانغو تبدو أصغر بسبع سنوات في المتوسط، تلاهم الموسيقيون والفنانون بفارق خمس إلى ست سنوات، ثم اللاعبون بأربع سنوات، وفقا لموقع "ساينس أليرت". والإبداع عامل بيولوجي يعزز مرونة الدماغ، وليس مجرد متعة نفسية". واستخدم الباحثون تقنيات متقدمة مثل تخطيط الدماغ المغناطيسي وكهربية الدماغ، إلى جانب خوارزميات الذكاء الاصطناعي لقياس "عمر الدماغ"، مقارنة بأشخاص عاديين لا يمارسون أنشطة فنية.وخلصت الدراسة إلى أن الفنون ليست تسلية فحسب، بل "رياضة ذهنية" فعالة تحافظ على شباب الدماغ وتحميه من التدهور مع التقدم في العمر.
https://sarabic.ae/20251027/دراسة-الشيب-قد-يكون-مؤشرا-على-قدرة-الجسم-الطبيعية-على-حماية-نفسه-من-مرض-خطير-1106453884.html
https://sarabic.ae/20251023/دراسة-تكشف-ارتباط-السعادة-بانخفاض-معدل-الوفيات--1106303264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098833740_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d2b203e70f64ed1cb7a7770e9db0256c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
كشفت دراسة علمية دولية شارك فيها باحثون من 13 دولة، أن ممارسة الأنشطة الإبداعية مثل الرقص والموسيقى والرسم والألعاب بانتظام، تحول دون شيخوخة الدماغ، وتجعله يعمل كأنه أصغر بسنوات من عمره الحقيقي.
وأظهرت النتائج، التي استندت إلى تحليل بيانات نحو 1400 مشارك بينهم راقصو تانغو محترفون وموسيقيون وفنانون تشكيليون، أن أدمغة راقصي التانغو تبدو أصغر بسبع سنوات في المتوسط، تلاهم الموسيقيون والفنانون بفارق خمس إلى ست سنوات، ثم اللاعبون بأربع سنوات، وفقا لموقع
"ساينس أليرت".
وقال عالما الأعصاب الرئيسيان في الدراسة، كارلوس كورونيل، وأغوستين إيبانييز، لموقع "ساينس أليرت": "صحة الدماغ لا تعني غياب المرض فقط، بل القدرة على التكيف والنشاط والتكامل في الحياة اليومية.
والإبداع عامل بيولوجي يعزز مرونة الدماغ، وليس مجرد متعة نفسية".
واستخدم الباحثون تقنيات متقدمة مثل تخطيط الدماغ المغناطيسي وكهربية الدماغ، إلى جانب خوارزميات الذكاء الاصطناعي لقياس "عمر الدماغ
"، مقارنة بأشخاص عاديين لا يمارسون أنشطة فنية.
كما اعتمدوا على "نماذج بيوفيزيائية" رقمية تحاكي عمل الدماغ بدقة، لفهم كيف تتفاعل الأنشطة الإبداعية مع الشبكات العصبية، وتبطئ التغيرات الطبيعية المرتبطة بالشيخوخة مثل ضعف الترابط العصبي وتراجع الوظائف المعرفية.
وخلصت الدراسة إلى أن الفنون ليست تسلية فحسب، بل "رياضة ذهنية" فعالة تحافظ على شباب الدماغ وتحميه من التدهور مع التقدم في العمر.