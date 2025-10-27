دراسة: الشيب قد يكون مؤشرا على قدرة الجسم الطبيعية على حماية نفسه من مرض خطير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251027/دراسة-الشيب-قد-يكون-مؤشرا-على-قدرة-الجسم-الطبيعية-على-حماية-نفسه-من-مرض-خطير-1106453884.html
دراسة: الشيب قد يكون مؤشرا على قدرة الجسم الطبيعية على حماية نفسه من مرض خطير
دراسة: الشيب قد يكون مؤشرا على قدرة الجسم الطبيعية على حماية نفسه من مرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون يابانيون أن ظهور الشعر الرمادي قد لا يقتصر على كونه علامة للتقدم في العمر، بل قد يعكس آلية طبيعية يستخدمها الجسم لحماية نفسه من... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T18:04+0000
2025-10-27T18:04+0000
مجتمع
منوعات
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076162934_0:1054:1984:2170_1920x0_80_0_0_97f4c9ad20cacc000d4bce98b6bec21b.jpg
وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران أن الجسم قد يفقد لون الشعر كجزء من استراتيجية للحفاظ على صحة خلاياه ومنع تحولها إلى خلايا سرطانية، وفقا لموقع "ساينس دايلي". وأوضحت التجارب أن تلف الحمض النووي المزدوج يحد من قدرة الخلايا الجذعية الصبغية على التجدد، مما يؤدي إلى ظهور الشيب.في المقابل، يسمح التعرض لمواد مسرطنة معينة لهذه الخلايا بالاستمرار في الانقسام، مما يزيد من مخاطر تطور الأورام.وأشارت الدراسة إلى أن التمايز الجيني للخلايا المرتبطة بالشيب يمثل مسارًا وقائيًا يساعد في التخلص من الخلايا المعرضة للخطر.ورغم أن الشيب لا يمنع الإصابة بالسرطان بشكل مباشر، فإن فقدان لون الشعر قد يعكس آلية دفاعية طبيعية للجسم ضد تطور الأورام الجلدية. ودعت الدراسة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتأثيراتها على البشر.
https://sarabic.ae/20251025/دراسة-توضح-أسباب-اضطرابات-الصحة-العقلية-لكبار-السن---1106391151.html
https://sarabic.ae/20251023/دراسة-تكشف-ارتباط-السعادة-بانخفاض-معدل-الوفيات--1106303264.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076162934_0:868:1984:2356_1920x0_80_0_0_b3fa893d398f2a255489be6db30f604c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار اليابان
منوعات, أخبار اليابان

دراسة: الشيب قد يكون مؤشرا على قدرة الجسم الطبيعية على حماية نفسه من مرض خطير

18:04 GMT 27.10.2025
© Photo / unsplash/Natasha Brazilفتاة تعاني من شيب في الشعر على سن مبكرة
فتاة تعاني من شيب في الشعر على سن مبكرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Photo / unsplash/Natasha Brazil
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون يابانيون أن ظهور الشعر الرمادي قد لا يقتصر على كونه علامة للتقدم في العمر، بل قد يعكس آلية طبيعية يستخدمها الجسم لحماية نفسه من الأورام السرطانية.
وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران أن الجسم قد يفقد لون الشعر كجزء من استراتيجية للحفاظ على صحة خلاياه ومنع تحولها إلى خلايا سرطانية، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
كبار سن يأكلون أكل صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
مجتمع
دراسة توضح أسباب اضطرابات الصحة العقلية لكبار السن
25 أكتوبر, 18:08 GMT
وتركز الدراسة على الورم الميلانيني، وهو نوع من سرطان الجلد ينشأ في الخلايا الصبغية المسؤولة عن لون الشعر والجلد.
وأوضحت التجارب أن تلف الحمض النووي المزدوج يحد من قدرة الخلايا الجذعية الصبغية على التجدد، مما يؤدي إلى ظهور الشيب.
في المقابل، يسمح التعرض لمواد مسرطنة معينة لهذه الخلايا بالاستمرار في الانقسام، مما يزيد من مخاطر تطور الأورام.
تقرير السعادة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مجتمع
دراسة تكشف ارتباط السعادة بانخفاض معدل الوفيات
23 أكتوبر, 07:27 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن التمايز الجيني للخلايا المرتبطة بالشيب يمثل مسارًا وقائيًا يساعد في التخلص من الخلايا المعرضة للخطر.
وأكدت إيمي نيشيمورا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن النتائج تعيد تعريف العلاقة بين الشيب وسرطان الجلد، موضحة أن كلتا الظاهرتين قد تنشأن من استجابات مختلفة لنفس نوع الخلايا الجذعية.
ورغم أن الشيب لا يمنع الإصابة بالسرطان بشكل مباشر، فإن فقدان لون الشعر قد يعكس آلية دفاعية طبيعية للجسم ضد تطور الأورام الجلدية.
ودعت الدراسة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتأثيراتها على البشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала