دراسة: الشيب قد يكون مؤشرا على قدرة الجسم الطبيعية على حماية نفسه من مرض خطير

وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران أن الجسم قد يفقد لون الشعر كجزء من استراتيجية للحفاظ على صحة خلاياه ومنع تحولها إلى خلايا سرطانية، وفقا لموقع "ساينس دايلي". وأوضحت التجارب أن تلف الحمض النووي المزدوج يحد من قدرة الخلايا الجذعية الصبغية على التجدد، مما يؤدي إلى ظهور الشيب.في المقابل، يسمح التعرض لمواد مسرطنة معينة لهذه الخلايا بالاستمرار في الانقسام، مما يزيد من مخاطر تطور الأورام.وأشارت الدراسة إلى أن التمايز الجيني للخلايا المرتبطة بالشيب يمثل مسارًا وقائيًا يساعد في التخلص من الخلايا المعرضة للخطر.ورغم أن الشيب لا يمنع الإصابة بالسرطان بشكل مباشر، فإن فقدان لون الشعر قد يعكس آلية دفاعية طبيعية للجسم ضد تطور الأورام الجلدية. ودعت الدراسة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتأثيراتها على البشر.

