دراسة: الشيب قد يكون مؤشرا على قدرة الجسم الطبيعية على حماية نفسه من مرض خطير

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون يابانيون أن ظهور الشعر الرمادي قد لا يقتصر على كونه علامة للتقدم في العمر، بل قد يعكس آلية طبيعية يستخدمها الجسم لحماية نفسه من الأورام السرطانية.
وتركز الدراسة على الورم الميلانيني، وهو نوع من سرطان الجلد ينشأ في الخلايا الصبغية المسؤولة عن لون الشعر والجلد. وأكدت إيمي نيشيمورا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن النتائج تعيد تعريف العلاقة بين الشيب وسرطان الجلد، موضحة أن كلتا الظاهرتين قد تنشأان من استجابات مختلفة لنفس نوع الخلايا الجذعية.
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون يابانيون أن ظهور الشعر الرمادي قد لا يقتصر على كونه علامة للتقدم في العمر، بل قد يعكس آلية طبيعية يستخدمها الجسم لحماية نفسه من الأورام السرطانية.
وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران أن الجسم قد يفقد لون الشعر كجزء من استراتيجية للحفاظ على صحة خلاياه ومنع تحولها إلى خلايا سرطانية، وفقا لموقع
"ساينس دايلي".
وتركز الدراسة على الورم الميلانيني، وهو نوع من سرطان الجلد ينشأ في الخلايا الصبغية المسؤولة عن لون الشعر والجلد.
وأوضحت التجارب أن تلف الحمض النووي المزدوج يحد من قدرة الخلايا الجذعية الصبغية على التجدد، مما يؤدي إلى ظهور الشيب.
في المقابل، يسمح التعرض لمواد مسرطنة معينة لهذه الخلايا بالاستمرار في الانقسام، مما يزيد من مخاطر تطور الأورام
.
وأشارت الدراسة إلى أن التمايز الجيني للخلايا المرتبطة بالشيب يمثل مسارًا وقائيًا يساعد في التخلص من الخلايا المعرضة للخطر.
وأكدت إيمي نيشيمورا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن النتائج تعيد تعريف العلاقة بين الشيب وسرطان الجلد، موضحة أن كلتا الظاهرتين قد تنشأن من استجابات مختلفة لنفس نوع الخلايا الجذعية.
ورغم أن الشيب لا يمنع الإصابة بالسرطان
بشكل مباشر، فإن فقدان لون الشعر قد يعكس آلية دفاعية طبيعية للجسم ضد تطور الأورام الجلدية.
ودعت الدراسة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتأثيراتها على البشر.