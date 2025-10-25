عربي
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة توضح أسباب اضطرابات الصحة العقلية لكبار السن
دراسة توضح أسباب اضطرابات الصحة العقلية لكبار السن
وأوضحت الدراسة أن اضطرابات الصحة العقلية تزداد مع التقدم في العمر، حيث ترتفع نسبتها من 15% لدى الفئة العمرية 55-59 عامًا إلى 29% بين من تجاوزوا الثمانين، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا". وأشارت إلى أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب والقلق، بينما يواجه الرجال مشكلات مرتبطة بتعاطي الكحول. ومع ذلك، أكد الخبراء أن هذه الاضطرابات ليست جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، مشددين على أهمية الكشف المبكر لمنع تفاقم الحالات، التي قد تؤدي إلى ضعف المناعة، تدهور الذاكرة، واضطرابات النوم والشهية. ودعت الدراسة إلى تعزيز دور الرعاية الأولية في دعم كبار السن عبر متابعة حالتهم النفسية والاجتماعية، فحص الاكتئاب والقلق، مراقبة الأدوية، وتشجيع النشاط البدني والتغذية الصحية. كما أكدت على أهمية الحوار المفتوح حول الصحة العقلية للحد من الوصمة وتشجيع كبار السن على طلب المساعدة مبكرًا. وخلص الخبراء إلى أن تعزيز الوعي وتوفير الدعم المستمر يمكن أن يساعد كبار السن في الحفاظ على توازنهم النفسي والجسدي، مما يضمن لهم حياة أكثر صحة، نشاطًا، واستقلالية.
https://sarabic.ae/20251023/دراسة-تكشف-ارتباط-السعادة-بانخفاض-معدل-الوفيات--1106303264.html
https://sarabic.ae/20251023/دراسة-العمل-الليلي-يرفع-مخاطر-الإصابة-بمتلازمة-القولون-العصبي-1106303065.html
كشفت دراسة حديثة، نشرتها المجلة البريطانية للطب العام، أن حوالي 20% من الأشخاص فوق سن 55 عامًا يعانون من اضطرابات نفسية مسجلة، مثل الاكتئاب، القلق، والتدهور المعرفي، مع ملاحظة أن العديد من هذه الحالات لا يتم تشخيصها أو علاجها في الرعاية الأولية.
وأوضحت الدراسة أن اضطرابات الصحة العقلية تزداد مع التقدم في العمر، حيث ترتفع نسبتها من 15% لدى الفئة العمرية 55-59 عامًا إلى 29% بين من تجاوزوا الثمانين، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
تقرير السعادة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مجتمع
دراسة تكشف ارتباط السعادة بانخفاض معدل الوفيات
23 أكتوبر, 07:27 GMT
وأشارت إلى أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب والقلق، بينما يواجه الرجال مشكلات مرتبطة بتعاطي الكحول.
وحددت الدراسة عوامل تسهم في تفاقم هذه الاضطرابات، منها التغيرات الجسدية، الأمراض المزمنة، فقدان الأحباء، العزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم.
ومع ذلك، أكد الخبراء أن هذه الاضطرابات ليست جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، مشددين على أهمية الكشف المبكر لمنع تفاقم الحالات، التي قد تؤدي إلى ضعف المناعة، تدهور الذاكرة، واضطرابات النوم والشهية.
مرض القولون العصبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مجتمع
دراسة: العمل الليلي يرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي
23 أكتوبر, 06:57 GMT
ودعت الدراسة إلى تعزيز دور الرعاية الأولية في دعم كبار السن عبر متابعة حالتهم النفسية والاجتماعية، فحص الاكتئاب والقلق، مراقبة الأدوية، وتشجيع النشاط البدني والتغذية الصحية.
كما أكدت على أهمية الحوار المفتوح حول الصحة العقلية للحد من الوصمة وتشجيع كبار السن على طلب المساعدة مبكرًا.
وخلص الخبراء إلى أن تعزيز الوعي وتوفير الدعم المستمر يمكن أن يساعد كبار السن في الحفاظ على توازنهم النفسي والجسدي، مما يضمن لهم حياة أكثر صحة، نشاطًا، واستقلالية.
