دراسة: العمل الليلي يرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251023/دراسة-العمل-الليلي-يرفع-مخاطر-الإصابة-بمتلازمة-القولون-العصبي-1106303065.html
دراسة: العمل الليلي يرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي
دراسة: العمل الليلي يرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن العمل الدائم في المناوبات الليلية يزيد من مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة 36%، نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية وتأثيراتها... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T06:57+0000
2025-10-23T06:57+0000
مجتمع
منوعات
الصين
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104115/92/1041159259_240:0:1682:811_1920x0_80_0_0_704e2fcaec80417697d6fff2227c1947.jpg
وأجرى باحثون من جامعة جياوتونغ الصينية، تحليلًا لبيانات 266 ألف شخص بالغ من قاعدة بيانات "UK Biobank" البريطانية، رصدوا خلالها 5,218 حالة جديدة للقولون العصبي على مدار 9 سنوات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".ما هي متلازمة القولون العصبي؟ تُعد متلازمة القولون العصبي اضطرابًا مزمنًا في الجهاز الهضمي، يتسبب في آلام البطن، الانتفاخ، واضطرابات في حركة الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال. وعلى الرغم من أن أسبابها غير محددة بدقة، إلا أنها قد ترتبط بخلل في محور الأمعاء - الدماغ، اضطراب الميكروبيوم المعوي، التهابات خفيفة أو مشاكل في الحاجز المعوي. هذا الاضطراب يؤدي إلى خلل في توازن بكتيريا الأمعاء، انخفاض حركة الأمعاء وزيادة المواد الالتهابية. كما أن انخفاض إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يدعم صحة الأمعاء، يفاقم الوضع. وتؤكد الدراسة أن تقليل المناوبات الليلية الدائمة قد يسهم في خفض مخاطر الإصابة بالقولون العصبي، خاصة لدى الأفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع، مع ضرورة تعزيز نمط حياة صحي لتخفيف الآثار السلبية للعمل الليلي.
https://sarabic.ae/20251022/دراسة-الإفطار-الصحي-قد-يقلل-مخاطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1106285663.html
https://sarabic.ae/20251021/دراسة-تقليل-الجلوس-اليومي-بنصف-ساعة-يعزز-الصحة--1106248305.html
https://sarabic.ae/20251020/دراسة-اكتشاف-بروتين-يجدد-خلايا-الدم-ويعزز-المناعة--1106221101.html
الصين
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104115/92/1041159259_420:0:1501:811_1920x0_80_0_0_5ef109e18b151b585ba6e0fa1ce7a666.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصين, بريطانيا
منوعات, الصين, بريطانيا

دراسة: العمل الليلي يرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

06:57 GMT 23.10.2025
CC0 / Pixabay / مرض القولون العصبي
مرض القولون العصبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن العمل الدائم في المناوبات الليلية يزيد من مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة 36%، نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية وتأثيراتها السلبية على صحة الجهاز الهضمي.
وأجرى باحثون من جامعة جياوتونغ الصينية، تحليلًا لبيانات 266 ألف شخص بالغ من قاعدة بيانات "UK Biobank" البريطانية، رصدوا خلالها 5,218 حالة جديدة للقولون العصبي على مدار 9 سنوات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
مجتمع
دراسة: الفطور الصحي قد يقلل مخاطر الإصابة بسرطان القولون
أمس, 14:36 GMT
وأظهرت النتائج أن العاملين ليلًا بشكل دائم كانوا الأكثر عرضة للإصابة، خاصة من يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم فوق 25).
ما هي متلازمة القولون العصبي؟ تُعد متلازمة القولون العصبي اضطرابًا مزمنًا في الجهاز الهضمي، يتسبب في آلام البطن، الانتفاخ، واضطرابات في حركة الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال.
الإفراط في الجلوس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مجتمع
دراسة: تقليل الجلوس اليومي بنصف ساعة يعزز الصحة
21 أكتوبر, 14:40 GMT
وعلى الرغم من أن أسبابها غير محددة بدقة، إلا أنها قد ترتبط بخلل في محور الأمعاء - الدماغ، اضطراب الميكروبيوم المعوي، التهابات خفيفة أو مشاكل في الحاجز المعوي.
وأوضح الخبراء أن العمل الليلي يعطل الساعة البيولوجية، وهي النظام الداخلي الذي ينظم وظائف الجسم مثل النوم، التمثيل الغذائي، وإفراز الهرمونات.
خلايا الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
مجتمع
دراسة: اكتشاف بروتين يجدد خلايا الدم ويعزز المناعة
20 أكتوبر, 19:06 GMT
هذا الاضطراب يؤدي إلى خلل في توازن بكتيريا الأمعاء، انخفاض حركة الأمعاء وزيادة المواد الالتهابية. كما أن انخفاض إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يدعم صحة الأمعاء، يفاقم الوضع.

وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة "Frontiers in Public Health" إلى أن العادات الغذائية السيئة، تناول الأطعمة المُصنّعة وقلة النشاط البدني المرتبطة غالبًا بالعمل الليلي، تزيد من المخاطر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. ومع ذلك، لم تُظهر المناوبات الليلية المتقطعة زيادة واضحة في المخاطر.

وتؤكد الدراسة أن تقليل المناوبات الليلية الدائمة قد يسهم في خفض مخاطر الإصابة بالقولون العصبي، خاصة لدى الأفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع، مع ضرورة تعزيز نمط حياة صحي لتخفيف الآثار السلبية للعمل الليلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала