دراسة: العمل الليلي يرفع مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي
وأجرى باحثون من جامعة جياوتونغ الصينية، تحليلًا لبيانات 266 ألف شخص بالغ من قاعدة بيانات "UK Biobank" البريطانية، رصدوا خلالها 5,218 حالة جديدة للقولون العصبي على مدار 9 سنوات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".ما هي متلازمة القولون العصبي؟ تُعد متلازمة القولون العصبي اضطرابًا مزمنًا في الجهاز الهضمي، يتسبب في آلام البطن، الانتفاخ، واضطرابات في حركة الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال. وعلى الرغم من أن أسبابها غير محددة بدقة، إلا أنها قد ترتبط بخلل في محور الأمعاء - الدماغ، اضطراب الميكروبيوم المعوي، التهابات خفيفة أو مشاكل في الحاجز المعوي. هذا الاضطراب يؤدي إلى خلل في توازن بكتيريا الأمعاء، انخفاض حركة الأمعاء وزيادة المواد الالتهابية. كما أن انخفاض إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يدعم صحة الأمعاء، يفاقم الوضع. وتؤكد الدراسة أن تقليل المناوبات الليلية الدائمة قد يسهم في خفض مخاطر الإصابة بالقولون العصبي، خاصة لدى الأفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع، مع ضرورة تعزيز نمط حياة صحي لتخفيف الآثار السلبية للعمل الليلي.
كشفت دراسة حديثة أن العمل الدائم في المناوبات الليلية يزيد من مخاطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي بنسبة 36%، نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية وتأثيراتها السلبية على صحة الجهاز الهضمي.
وأجرى باحثون من جامعة جياوتونغ الصينية، تحليلًا لبيانات 266 ألف شخص بالغ من قاعدة بيانات "UK Biobank" البريطانية، رصدوا خلالها 5,218 حالة جديدة للقولون العصبي
على مدار 9 سنوات، وفقا لموقع
"نيوز ميديكال".
وأظهرت النتائج أن العاملين ليلًا بشكل دائم كانوا الأكثر عرضة للإصابة، خاصة من يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم فوق 25).
ما هي متلازمة القولون العصبي؟ تُعد متلازمة القولون العصبي اضطرابًا مزمنًا في الجهاز الهضمي
، يتسبب في آلام البطن، الانتفاخ، واضطرابات في حركة الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال.
وعلى الرغم من أن أسبابها غير محددة بدقة، إلا أنها قد ترتبط بخلل في محور الأمعاء - الدماغ، اضطراب الميكروبيوم المعوي، التهابات خفيفة أو مشاكل في الحاجز المعوي.
وأوضح الخبراء أن العمل الليلي يعطل الساعة البيولوجية، وهي النظام الداخلي الذي ينظم وظائف الجسم مثل النوم، التمثيل الغذائي، وإفراز الهرمونات.
هذا الاضطراب يؤدي إلى خلل في توازن بكتيريا الأمعاء، انخفاض حركة الأمعاء وزيادة المواد الالتهابية. كما أن انخفاض إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يدعم صحة الأمعاء
، يفاقم الوضع.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة "Frontiers in Public Health" إلى أن العادات الغذائية السيئة، تناول الأطعمة المُصنّعة وقلة النشاط البدني المرتبطة غالبًا بالعمل الليلي، تزيد من المخاطر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. ومع ذلك، لم تُظهر المناوبات الليلية المتقطعة زيادة واضحة في المخاطر.
وتؤكد الدراسة أن تقليل المناوبات الليلية الدائمة قد يسهم في خفض مخاطر الإصابة بالقولون العصبي، خاصة لدى الأفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع، مع ضرورة تعزيز نمط حياة صحي لتخفيف الآثار السلبية للعمل الليلي.