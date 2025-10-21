دراسة: تقليل الجلوس اليومي بنصف ساعة يعزز الصحة

عربي
كشفت دراسة حديثة أن تقليص وقت الجلوس اليومي بمقدار 30 دقيقة فقط يمكن أن يعزز مستويات الطاقة الطبيعية لدى الأفراد، من خلال تحسين قدرة الجسم على حرق الدهون والكربوهيدرات لتوليد الطاقة.
وشملت الدراسة، التي نشرها موقع "نيوز ميديكال"، 64 شخصاً بالغاً يعيشون حياة خاملة ويواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والسكري.
خلايا الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
مجتمع
دراسة: اكتشاف بروتين يجدد خلايا الدم ويعزز المناعة
أمس, 19:06 GMT
وبدلاً من اتباع برامج رياضية مكثفة، شُجع المشاركون على دمج الوقوف والحركة الخفيفة في روتينهم اليومي لتقليل وقت الجلوس.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين قللوا وقت جلوسهم بنصف ساعة على الأقل سجلوا تحسناً في المرونة الأيضية وزيادة في أكسدة الدهون أثناء الحركة الخفيفة، مقارنة بمن لم يغيروا عاداتهم.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
مجتمع
دراسة: 7 علامات مبكرة قد تنذر بورم في الدماغ
أمس, 14:41 GMT
وأوضحت الدكتورة تارو غارثويت من جامعة توركو في فنلندا أن الجسم السليم يحرق الدهون أثناء الراحة، بينما يعتمد على الكربوهيدرات بعد الوجبات أو خلال التمارين عالية الكثافة.
وأكدت أن "الزيادة البسيطة في النشاط اليومي تُعد مفيدة بشكل خاص لمن لا يمارسون الرياضة بانتظام".
وخلصت الدراسة إلى أن العادات اليومية البسيطة، مثل الوقوف والحركة الخفيفة، يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على الصحة، خاصة في الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة الخامل.
