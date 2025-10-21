https://sarabic.ae/20251021/دراسة-تقليل-الجلوس-اليومي-بنصف-ساعة-يعزز-الصحة--1106248305.html
دراسة: تقليل الجلوس اليومي بنصف ساعة يعزز الصحة
دراسة: تقليل الجلوس اليومي بنصف ساعة يعزز الصحة
كشفت دراسة حديثة أن تقليص وقت الجلوس اليومي بمقدار 30 دقيقة فقط يمكن أن يعزز مستويات الطاقة الطبيعية لدى الأفراد، من خلال تحسين قدرة الجسم على حرق الدهون... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
وشملت الدراسة، التي نشرها موقع "نيوز ميديكال"، 64 شخصاً بالغاً يعيشون حياة خاملة ويواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والسكري.وبدلاً من اتباع برامج رياضية مكثفة، شُجع المشاركون على دمج الوقوف والحركة الخفيفة في روتينهم اليومي لتقليل وقت الجلوس. وأوضحت الدكتورة تارو غارثويت من جامعة توركو في فنلندا أن الجسم السليم يحرق الدهون أثناء الراحة، بينما يعتمد على الكربوهيدرات بعد الوجبات أو خلال التمارين عالية الكثافة.وخلصت الدراسة إلى أن العادات اليومية البسيطة، مثل الوقوف والحركة الخفيفة، يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على الصحة، خاصة في الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة الخامل.
دراسة: تقليل الجلوس اليومي بنصف ساعة يعزز الصحة
كشفت دراسة حديثة أن تقليص وقت الجلوس اليومي بمقدار 30 دقيقة فقط يمكن أن يعزز مستويات الطاقة الطبيعية لدى الأفراد، من خلال تحسين قدرة الجسم على حرق الدهون والكربوهيدرات لتوليد الطاقة.
وشملت الدراسة، التي نشرها موقع
"نيوز ميديكال"، 64 شخصاً بالغاً يعيشون حياة خاملة ويواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والسكري.
وبدلاً من اتباع برامج رياضية مكثفة، شُجع المشاركون على دمج الوقوف والحركة الخفيفة في روتينهم اليومي لتقليل وقت الجلوس.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين قللوا وقت جلوسهم بنصف ساعة على الأقل سجلوا تحسناً في المرونة الأيضية وزيادة في أكسدة الدهون أثناء الحركة الخفيفة، مقارنة بمن لم يغيروا عاداتهم.
وأوضحت الدكتورة تارو غارثويت من جامعة توركو في فنلندا أن الجسم السليم يحرق الدهون
أثناء الراحة، بينما يعتمد على الكربوهيدرات بعد الوجبات أو خلال التمارين عالية الكثافة.
وأكدت أن "الزيادة البسيطة في النشاط اليومي تُعد مفيدة بشكل خاص لمن لا يمارسون الرياضة بانتظام".
وخلصت الدراسة إلى أن العادات اليومية البسيطة، مثل الوقوف والحركة الخفيفة، يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على الصحة، خاصة في الوقاية من الأمراض المزمنة
المرتبطة بنمط الحياة الخامل.