دراسة: اكتشاف بروتين يجدد خلايا الدم ويعزز المناعة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
سبوتنيك عربي
كشف باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو عن اكتشاف علمي واعد قد يُحدث ثورة في علاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، من خلال تحديد بروتين يُعرف باسم "عامل الصفائح الدموية 4" (PF4) يعمل على تجديد خلايا الدم.
ونُشرت الدراسة في مجلة Blood، حيث أوضح الباحثون أن مستويات بروتين PF4 تنخفض مع تقدم العمر، مما يضعف أداء الخلايا الجذعية في نخاع العظام، ويزيد من مخاطر الإصابة بالالتهابات، أمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الدم، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وأشاروا إلى أن هذا البروتين ينظم انقسام الخلايا الجذعية المكونة للدم في الأجسام الشابة، مانعًا تكاثرها المفرط. لكن مع التقدم في العمر، يتراجع تأثيره، مما يؤدي إلى انقسام خلوي غير منضبط، تراكم الطفرات، وضعف إنتاج الخلايا الليمفاوية، مما يؤثر سلبًا على الجهاز المناعي.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
مجتمع
دراسة: 7 علامات مبكرة قد تنذر بورم في الدماغ
14:41 GMT
وفي تجربة مبتكرة، حقن الباحثون بروتين PF4 في فئران مسنة، ولاحظوا بعد شهر واحد فقط استعادة الخلايا المكونة للدم لوظائفها التجديدية والمناعية، لتصبح مماثلة لتلك الموجودة في الفئران الشابة.
كما أظهرت التجارب على خلايا بشرية نتائج مماثلة، مما يعزز آمال تطبيق هذا الاكتشاف على البشر.
ويعتقد الباحثون أن بروتين PF4 قد يكون بمثابة "إكسير الشباب"، مما يفتح الباب أمام علاجات مستقبلية لمكافحة الشيخوخة، تعزيز وظائف الدم والمناعة، والحد من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر.
