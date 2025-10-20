https://sarabic.ae/20251020/دراسة-اكتشاف-بروتين-يجدد-خلايا-الدم-ويعزز-المناعة--1106221101.html
دراسة: اكتشاف بروتين يجدد خلايا الدم ويعزز المناعة
دراسة: اكتشاف بروتين يجدد خلايا الدم ويعزز المناعة
كشف باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو عن اكتشاف علمي واعد قد يُحدث ثورة في علاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، من خلال تحديد بروتين يُعرف باسم "عامل الصفائح... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
دراسة: اكتشاف بروتين يجدد خلايا الدم ويعزز المناعة
كشف باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو عن اكتشاف علمي واعد قد يُحدث ثورة في علاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، من خلال تحديد بروتين يُعرف باسم "عامل الصفائح الدموية 4" (PF4) يعمل على تجديد خلايا الدم.
ونُشرت الدراسة في مجلة Blood، حيث أوضح الباحثون أن مستويات بروتين PF4 تنخفض مع تقدم العمر، مما يضعف أداء الخلايا الجذعية في نخاع العظام، ويزيد من مخاطر الإصابة بالالتهابات، أمراض القلب
والأوعية الدموية، وسرطان الدم، وفقا لموقع
"نيوز ميديكال".
وأشاروا إلى أن هذا البروتين ينظم انقسام الخلايا الجذعية المكونة للدم في الأجسام الشابة، مانعًا تكاثرها المفرط. لكن مع التقدم في العمر، يتراجع تأثيره، مما يؤدي إلى انقسام خلوي غير منضبط، تراكم الطفرات، وضعف إنتاج الخلايا الليمفاوية، مما يؤثر سلبًا على الجهاز المناعي.
وفي تجربة مبتكرة، حقن الباحثون بروتين PF4 في فئران مسنة، ولاحظوا بعد شهر واحد فقط استعادة الخلايا المكونة للدم لوظائفها التجديدية والمناعية، لتصبح مماثلة لتلك الموجودة في الفئران الشابة.
كما أظهرت التجارب على خلايا بشرية نتائج مماثلة، مما يعزز آمال تطبيق هذا الاكتشاف على البشر.
ويعتقد الباحثون أن بروتين PF4 قد يكون بمثابة "إكسير الشباب"، مما يفتح الباب أمام علاجات مستقبلية لمكافحة الشيخوخة
، تعزيز وظائف الدم والمناعة، والحد من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر.