https://sarabic.ae/20251029/دراسة-نزهة-واحدة-طويلة-تفوق-آلاف-الخطوات-المتقطعة-في-حماية-القلب-1106529440.html

دراسة: نزهة واحدة طويلة تفوق آلاف الخطوات المتقطعة في حماية القلب

دراسة: نزهة واحدة طويلة تفوق آلاف الخطوات المتقطعة في حماية القلب

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة بريطانية شملت أكثر من 33 ألف بالغ، أن المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة متواصلة يومياً يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة بشكل أكبر من توزيع الخطوات على... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T15:25+0000

2025-10-29T15:25+0000

2025-10-29T15:25+0000

مجتمع

منوعات

بريطانيا

أستراليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/19/1091116435_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_880650846ceacd8a0964c75cf2875c2f.jpg

وأظهرت النتائج، التي تابعت المشاركين (تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً) لمدة عشر سنوات، أن من يمشون نزهات طويلة انخفض لديهم خطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية إلى 4% فقط، مقابل 9% لدى من يعتمدون على المشي المتقطع أقل من خمس دقائق، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وقال الباحث ماثيو أحمدي من جامعة سيدني: "لا حاجة للوصول إلى 10,000 خطوة يومياً". وأوضح: "إضافة نزهة أو اثنتين بوتيرة مريحة لمدة 10-15 دقيقة كفيلة بإحداث تغيير كبير، خاصة لمن لا يتحركون كثيراً". ورغم أن الدراسة لم تقس سرعة المشي، يرجح الخبراء أن الاستمرارية تحسن تدفق الدم وحساسية الإنسولين، مما يعزز صحة القلب على المدى الطويل.

https://sarabic.ae/20251029/دراسة-الرقص-والموسيقى-يجعلان-دماغك-أصغر-سنا--1106525094.html

https://sarabic.ae/20251027/دراسة-الشيب-قد-يكون-مؤشرا-على-قدرة-الجسم-الطبيعية-على-حماية-نفسه-من-مرض-خطير-1106453884.html

بريطانيا

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, بريطانيا, أستراليا