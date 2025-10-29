https://sarabic.ae/20251029/دراسة-نزهة-واحدة-طويلة-تفوق-آلاف-الخطوات-المتقطعة-في-حماية-القلب-1106529440.html
دراسة: نزهة واحدة طويلة تفوق آلاف الخطوات المتقطعة في حماية القلب
كشفت دراسة بريطانية شملت أكثر من 33 ألف بالغ، أن المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة متواصلة يومياً يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة بشكل أكبر من توزيع الخطوات على...
وأظهرت النتائج، التي تابعت المشاركين (تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً) لمدة عشر سنوات، أن من يمشون نزهات طويلة انخفض لديهم خطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية إلى 4% فقط، مقابل 9% لدى من يعتمدون على المشي المتقطع أقل من خمس دقائق، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وقال الباحث ماثيو أحمدي من جامعة سيدني: "لا حاجة للوصول إلى 10,000 خطوة يومياً". وأوضح: "إضافة نزهة أو اثنتين بوتيرة مريحة لمدة 10-15 دقيقة كفيلة بإحداث تغيير كبير، خاصة لمن لا يتحركون كثيراً". ورغم أن الدراسة لم تقس سرعة المشي، يرجح الخبراء أن الاستمرارية تحسن تدفق الدم وحساسية الإنسولين، مما يعزز صحة القلب على المدى الطويل.
