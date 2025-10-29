عربي
مجتمع
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
كشفت دراسة أسترالية حديثة أن إطفاء الأنوار أثناء النوم يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، محذرة من أن النوم في إضاءة ساطعة يزيد...
كشفت دراسة أسترالية حديثة أن إطفاء الأنوار أثناء النوم يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، محذرة من أن النوم في إضاءة ساطعة يزيد الخطر بنسب كبيرة.
وأجرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "جاما نيتوورك أوبن"، باحثون من جامعة فليندرز، وتابعت نحو 89 ألف مشارك على مدى تسع سنوات، مسجلين 13 مليون ساعة من بيانات التعرض للضوء بين منتصف الليل والسادسة صباحاً عبر أجهزة ارتدائية، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: نزهة واحدة طويلة تفوق آلاف الخطوات المتقطعة في حماية القلب
15:25 GMT
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا تحت إضاءة علوية ساطعة ارتفع لديهم خطر الإصابة بـ: فشل القلب بنسبة 56%، مرض الشريان التاجي بنسبة 32%، السكتة الدمعية بنسبة 28%، نوبة قلبية بنسبة 47% والرجفان الأذيني بنسبة 32%.
وقال الدكتور دانيال ويندريد، المؤلف المشارك في الدراسة: "هذه أكبر دراسة معروفة حتى الآن تربط التعرض الفردي للضوء ليلاً بأمراض القلب على المدى الطويل"، مشيراً إلى أن الدراسة أثبتت ارتباطاً قوياً، لكنها لم تؤكد سببية مباشرة.
يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
13:46 GMT
وأوصى خبراء النوم، بينهم الدكتور خوليو فيرنانديز ميندوزا من جامعة بنسلفانيا، بتجنب الشاشات وإطفاء الأنوار غير الضرورية قبل أربع ساعات من النوم، مع الاكتفاء بإضاءة خافتة إذا لزم الأمر.
وتؤكد الدراسة أهمية بيئة نوم مظلمة تماماً للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
