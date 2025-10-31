https://sarabic.ae/20251031/دراسة-تحذر-حاسة-الشم-قد-تكشف-عن-مخاطر-صحية-خفية-للقلب-1106595596.html
دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلب
دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أمس الخميس، أن ضعف حاسة الشم قد يكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بأمراض القلب التاجية. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T12:41+0000
2025-10-31T12:41+0000
2025-10-31T12:41+0000
مجتمع
أمراض القلب والسكري والضغط
الصحة
علوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/12/1086196263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34ea3753afb0d0d9a5fd3e4cc1821f22.jpg
وتتبع الباحثون من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، سجلات صحية لـ5142 بالغا متوسط أعمارهم 75 عاما، جميعهم بلا تاريخ مرضي للقلب، وقاسوا حاسة الشم باستخدام اختبار 12 عنصرا، وصنّفوا النتائج إلى جيدة ومتوسطة وضعيفة.وعلى مدار متابعة استمرت نحو 10 سنوات، أصيب 280 مشاركا بمرض القلب التاجي، وكانت نسبة الإصابة أعلى بين من لديهم حاسة شم ضعيفة، إذ ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بمقدار الضعف خلال السنوات الأربع الأولى.وأشار الباحث الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة "جاما" العلمية، الدكتور هونغلي تشين، إلى أن ضعف الشم قد يرتبط بمشاكل في الأوعية الدموية أو الصحة العقلية والجسدية، مما يؤثر على التغذية ويزيد احتمالية تراكم اللويحات في الشرايين.ورغم أن النتائج أولية، يرى الباحثون أن قياس حاسة الشم قد يساعد على التعرف المبكر على الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب التاجية، قبل تفاقم حالتهم.
https://sarabic.ae/20251018/الملايين-فقدوا-حاسة-الشم-بعد-عام-2020-1106156329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/12/1086196263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cedeadf14e46372b669890d0e410a258.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, منوعات
أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, منوعات
دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلب
كشفت دراسة حديثة، أمس الخميس، أن ضعف حاسة الشم قد يكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بأمراض القلب التاجية.
وتتبع الباحثون من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، سجلات صحية لـ5142 بالغا متوسط أعمارهم 75 عاما، جميعهم بلا تاريخ مرضي للقلب، وقاسوا حاسة الشم باستخدام اختبار 12 عنصرا، وصنّفوا النتائج إلى جيدة ومتوسطة وضعيفة.
وعلى مدار متابعة استمرت نحو 10 سنوات، أصيب 280 مشاركا بمرض القلب التاجي، وكانت نسبة الإصابة أعلى بين من لديهم حاسة شم ضعيفة، إذ ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بمقدار الضعف خلال السنوات الأربع الأولى.
وأشار الباحث الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة
"جاما" العلمية، الدكتور هونغلي تشين، إلى أن ضعف الشم قد يرتبط بمشاكل في الأوعية الدموية أو الصحة العقلية والجسدية، مما يؤثر على التغذية ويزيد احتمالية تراكم اللويحات في الشرايين.
ورغم أن النتائج أولية، يرى الباحثون أن قياس حاسة الشم قد يساعد على التعرف المبكر على الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب التاجية، قبل تفاقم حالتهم.