دراسة تحذر: حاسة الشم قد تكشف عن مخاطر صحية خفية للقلب

12:41 GMT 31.10.2025
© Photo / unsplash/Richárd Ecsediحاسة الشم
حاسة الشم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Photo / unsplash/Richárd Ecsedi
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، أمس الخميس، أن ضعف حاسة الشم قد يكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بأمراض القلب التاجية.
وتتبع الباحثون من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، سجلات صحية لـ5142 بالغا متوسط أعمارهم 75 عاما، جميعهم بلا تاريخ مرضي للقلب، وقاسوا حاسة الشم باستخدام اختبار 12 عنصرا، وصنّفوا النتائج إلى جيدة ومتوسطة وضعيفة.
وعلى مدار متابعة استمرت نحو 10 سنوات، أصيب 280 مشاركا بمرض القلب التاجي، وكانت نسبة الإصابة أعلى بين من لديهم حاسة شم ضعيفة، إذ ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بمقدار الضعف خلال السنوات الأربع الأولى.
حاسة الشم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
مجتمع
الملايين فقدوا حاسة الشم بعد عام 2020
18 أكتوبر, 14:47 GMT
وأشار الباحث الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة "جاما" العلمية، الدكتور هونغلي تشين، إلى أن ضعف الشم قد يرتبط بمشاكل في الأوعية الدموية أو الصحة العقلية والجسدية، مما يؤثر على التغذية ويزيد احتمالية تراكم اللويحات في الشرايين.
ورغم أن النتائج أولية، يرى الباحثون أن قياس حاسة الشم قد يساعد على التعرف المبكر على الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب التاجية، قبل تفاقم حالتهم.
