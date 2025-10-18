الملايين فقدوا حاسة الشم بعد عام 2020

عربي
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
من المعروف أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب فقدان حاسة الشم أو ضعفها جزئيا، وهو أمر شائع أيضا مع العديد من الالتهابات الفيروسية الأخرى التي تتداخل مع خلايا ومستقبلات الأنف، غالبا ما تعود حاسة الشم بعد التعافي، لكنها لا تعود دائما.وأظهرت النتائج أن 1393 شخصا من المصابين بالفيروس أبلغوا عن مشاكل في حاسة الشم، وقد أكدت الاختبارات ذلك لدى حوالي 80% منهم. أما الـ 1563 شخصًا الآخرين الذين لم يلاحظوا أي خلل، فقد بينت الاختبارات أن 66% منهم يعانون فعليا من ضعف أو فقدان حاسة الشم بعد الإصابة.حتى بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس، أظهرت الاختبارات ضعفا في حاسة الشم لدى 60% منهم، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير متوقع، ربما نتيجة إصابتهم بالفيروس دون أن يعرفوا ذلك.وأضاف الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تدعم نتائجنا الدراسات السابقة التي أظهرت أن فيروس كورونا مرتبط بضعف مستمر في حاسة الشم، وأن المرضى غالبًا ما يقللون من تقديرهم لفقدان هذه الحاسة".ولحاسة الشم دور أكبر من مجرد الاستمتاع بالطعام أو الروائح، فهي تساعدنا على اكتشاف المخاطر مثل تسرب الغاز أو الطعام الفاسد.وقالت هورويتز: "تشير نتائجنا إلى ضرورة دمج اختبار فقدان حاسة الشم ضمن الرعاية الصحية لما بعد كوفيد، إذ أن ضعف هذه الحاسة قد يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية، حتى وإن لم يلاحظ المرضى ذلك فورا".
ما زالت آثار جائحة كوفيد-19 واضحة حول العالم، إلا أن بعضها أكثر تأثيرًا من غيره، حيث أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن نسبة كبيرة من الأشخاص قد فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة بالفيروس، في كثير من الحالات دون أن يدركوا ذلك.
من المعروف أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب فقدان حاسة الشم أو ضعفها جزئيا، وهو أمر شائع أيضا مع العديد من الالتهابات الفيروسية الأخرى التي تتداخل مع خلايا ومستقبلات الأنف، غالبا ما تعود حاسة الشم بعد التعافي، لكنها لا تعود دائما.

وأجرى الباحثون في الدراسة، اختبارات حاسة الشم على 2956 شخصا سبق لهم الإصابة بكوفيد-19، و569 شخصا لم يصابوا بالفيروس، بعد مرور متوسط 671 يوما منذ خضوع المشاركين لأول اختبار كوفيد-19.

مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
مجتمع
دراسة توضح كيف يسلب مرض "ألزهايمر" حاسة الشم
24 أغسطس, 20:44 GMT
وأظهرت النتائج أن 1393 شخصا من المصابين بالفيروس أبلغوا عن مشاكل في حاسة الشم، وقد أكدت الاختبارات ذلك لدى حوالي 80% منهم. أما الـ 1563 شخصًا الآخرين الذين لم يلاحظوا أي خلل، فقد بينت الاختبارات أن 66% منهم يعانون فعليا من ضعف أو فقدان حاسة الشم بعد الإصابة.
وقالت طبيبة الباطنة العامة ليورا هورويتز، من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك: "تؤكد نتائجنا أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بكوفيد-19 قد يكونون أكثر عرضة لضعف حاسة الشم، وهي مشكلة غالبًا ما يجهلها عامة الناس".
فتاة تأكل اللحم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
مجتمع
أول شيء يجب عليك فعله إذا فقدت حاسة التذوق والشم
29 يناير 2022, 06:18 GMT
حتى بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس، أظهرت الاختبارات ضعفا في حاسة الشم لدى 60% منهم، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير متوقع، ربما نتيجة إصابتهم بالفيروس دون أن يعرفوا ذلك.
ويشير الباحثون إلى أن نتائج الدراسة، إذا كانت مماثلة في جميع أنحاء العالم، قد تعني أن ملايين الأشخاص يعانون من ضعف حاسة الشم دون وعي منهم.
فتاة تشتم رائحة الورود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
مجتمع
دراسة: النساء يميزن الرجل العازب عن المتزوج "بالشم"
27 ديسمبر 2022, 10:49 GMT
وأضاف الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تدعم نتائجنا الدراسات السابقة التي أظهرت أن فيروس كورونا مرتبط بضعف مستمر في حاسة الشم، وأن المرضى غالبًا ما يقللون من تقديرهم لفقدان هذه الحاسة".
أما سبب عدم إدراك الكثيرين لفقدان حاسة الشم، فغير واضح، لكن بعض الباحثين يشيرون إلى احتمال وجود تلف في الدماغ يقلل من إدراك الحواس. كما أن هناك علاقة وثيقة بين حاسة الشم والوظائف الإدراكية، وهو ما قد يربط فقدان الشم بأمراض مثل الزهايمر، ويعرف أن كوفيد-19 قد يؤثر على كلاهما.
نوع البعوض الذي ينقل فيروس زيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
مجتمع
علماء: البعوض طور قدرته على شم رائحة جسد الإنسان بأكثر من طريقة
20 أغسطس 2022, 13:55 GMT
ولحاسة الشم دور أكبر من مجرد الاستمتاع بالطعام أو الروائح، فهي تساعدنا على اكتشاف المخاطر مثل تسرب الغاز أو الطعام الفاسد.
وبناءً على ذلك، يأمل الباحثون في بذل المزيد من الجهود لفهم التأثيرات طويلة المدى لفقدان حاسة الشم، وربما تطوير طرق لاستعادتها بعد العدوى.
وقالت هورويتز: "تشير نتائجنا إلى ضرورة دمج اختبار فقدان حاسة الشم ضمن الرعاية الصحية لما بعد كوفيد، إذ أن ضعف هذه الحاسة قد يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية، حتى وإن لم يلاحظ المرضى ذلك فورا".
