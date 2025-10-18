https://sarabic.ae/20251018/الملايين-فقدوا-حاسة-الشم-بعد-عام-2020-1106156329.html

الملايين فقدوا حاسة الشم بعد عام 2020

سبوتنيك عربي

ما زالت آثار جائحة كوفيد-19 واضحة حول العالم، إلا أن بعضها أكثر تأثيرًا من غيره، حيث أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن نسبة كبيرة من الأشخاص قد فقدوا حاسة الشم بعد... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

حاسة الشم

دراسات

دراسات حديثة

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/06/1047415923_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_59d4ff378d305757504235700d127820.jpg

من المعروف أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب فقدان حاسة الشم أو ضعفها جزئيا، وهو أمر شائع أيضا مع العديد من الالتهابات الفيروسية الأخرى التي تتداخل مع خلايا ومستقبلات الأنف، غالبا ما تعود حاسة الشم بعد التعافي، لكنها لا تعود دائما.وأظهرت النتائج أن 1393 شخصا من المصابين بالفيروس أبلغوا عن مشاكل في حاسة الشم، وقد أكدت الاختبارات ذلك لدى حوالي 80% منهم. أما الـ 1563 شخصًا الآخرين الذين لم يلاحظوا أي خلل، فقد بينت الاختبارات أن 66% منهم يعانون فعليا من ضعف أو فقدان حاسة الشم بعد الإصابة.حتى بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس، أظهرت الاختبارات ضعفا في حاسة الشم لدى 60% منهم، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير متوقع، ربما نتيجة إصابتهم بالفيروس دون أن يعرفوا ذلك.وأضاف الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تدعم نتائجنا الدراسات السابقة التي أظهرت أن فيروس كورونا مرتبط بضعف مستمر في حاسة الشم، وأن المرضى غالبًا ما يقللون من تقديرهم لفقدان هذه الحاسة".ولحاسة الشم دور أكبر من مجرد الاستمتاع بالطعام أو الروائح، فهي تساعدنا على اكتشاف المخاطر مثل تسرب الغاز أو الطعام الفاسد.وقالت هورويتز: "تشير نتائجنا إلى ضرورة دمج اختبار فقدان حاسة الشم ضمن الرعاية الصحية لما بعد كوفيد، إذ أن ضعف هذه الحاسة قد يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية، حتى وإن لم يلاحظ المرضى ذلك فورا".

