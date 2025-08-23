دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250823/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يحسن-النوم-بشكل-كبير-1104072230.html
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة تحليلية حديثة، شملت 30 تجربة عشوائية محكمة، أن ممارسة اليوغا عالية الكثافة بانتظام تحسن جودة النوم بشكل ملحوظ مقارنة بأنواع التمارين الأخرى مثل... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T19:24+0000
2025-08-23T19:24+0000
مجتمع
الصين
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/04/1094478334_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_23d3c45ff73f798fe2c6de9b158c3b96.jpg
وأُجريت التجارب في أكثر من 12 دولة بمشاركة أكثر من 2500 فرد يعانون من اضطرابات النوم من مختلف الفئات العمرية، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وجاء المشي في المرتبة الثانية، يليه تمارين المقاومة، مع ظهور تحسينات ملحوظة خلال 8 إلى 10 أسابيع فقط.وتتعارض هذه النتائج جزئيا مع دراسة تحليلية سابقة في عام 2023، والتي أشارت إلى أن التمارين الهوائية متوسطة الشدة ثلاث مرات أسبوعيا هي الأكثر فعالية لتحسين النوم. ومع ذلك، أظهرت إحدى التجارب ضمن الدراسة أن اليوغا تُحقق تأثيرات أكثر وضوحا على النوم مقارنة بغيرها من التمارين.ورغم أن الدراسة الأخيرة لم تحدد بدقة سبب تفوق اليوغا، إلا أن الباحثين يرجحون أنها ترفع معدل ضربات القلب، تُنشّط العضلات، وتُنظم التنفس، مما يُحفز الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن "الراحة والهضم".وحذر الباحثون من جامعة هاربين من التفسيرات المبالغ فيها لهذه النتائج، نظرا لمحدودية عدد الدراسات والخصائص الفريدة للأفراد المصابين باضطرابات النوم.وأكدوا أن اليوغا ليست الحل الوحيد، بل خيار من بين عدة خيارات لتحسين النوم، حيث تختلف استجابة كل شخص بناء على طبيعة جسمه ودماغه.
https://sarabic.ae/20250813/الضوء-الاصطناعي-ليلا-أحد-أسباب-إضطرابات-النوم-والمزاج-1103693590.html
https://sarabic.ae/20250809/اضطراب-النوم-يفاقم-الألم-والنساء-الأكثر-تأثرا--1103550678.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/04/1094478334_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_53740f4792bce84a576a3599c703209e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, منوعات
الصين, منوعات

دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير

19:24 GMT 23.08.2025
© unsplash/ Rafal Jedrzejek عادات النوم الجيدة
عادات النوم الجيدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© unsplash/ Rafal Jedrzejek
تابعنا عبر
كشفت دراسة تحليلية حديثة، شملت 30 تجربة عشوائية محكمة، أن ممارسة اليوغا عالية الكثافة بانتظام تحسن جودة النوم بشكل ملحوظ مقارنة بأنواع التمارين الأخرى مثل المشي، أو تمارين المقاومة، أو التمارين الهوائية، أو التمارين الصينية التقليدية كالتشي غونغ والتاي تشي.
وأُجريت التجارب في أكثر من 12 دولة بمشاركة أكثر من 2500 فرد يعانون من اضطرابات النوم من مختلف الفئات العمرية، وفقا لموقع "ساينس أليرت".

وجد الباحثون في جامعة هاربين الرياضية بالصين أن ممارسة اليوغا عالية الكثافة لمدة أقل من 30 دقيقة مرتين أسبوعيا تُعدّ العلاج الأمثل لمشاكل النوم.

النوم نهاراًُ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مجتمع
الضوء الاصطناعي ليلا... أحد أسباب إضطرابات النوم والمزاج
13 أغسطس, 14:50 GMT
وجاء المشي في المرتبة الثانية، يليه تمارين المقاومة، مع ظهور تحسينات ملحوظة خلال 8 إلى 10 أسابيع فقط.
وتتعارض هذه النتائج جزئيا مع دراسة تحليلية سابقة في عام 2023، والتي أشارت إلى أن التمارين الهوائية متوسطة الشدة ثلاث مرات أسبوعيا هي الأكثر فعالية لتحسين النوم.
ومع ذلك، أظهرت إحدى التجارب ضمن الدراسة أن اليوغا تُحقق تأثيرات أكثر وضوحا على النوم مقارنة بغيرها من التمارين.
ويصعب تصنيف اليوغا كتمرين هوائي أو لاهوائي، إذ تختلف شدتها حسب الأسلوب المستخدم، مما قد يفسر تباين النتائج بين الدراسات.
ورغم أن الدراسة الأخيرة لم تحدد بدقة سبب تفوق اليوغا، إلا أن الباحثين يرجحون أنها ترفع معدل ضربات القلب، تُنشّط العضلات، وتُنظم التنفس، مما يُحفز الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن "الراحة والهضم".
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مجتمع
اضطراب النوم يفاقم الألم... والنساء الأكثر تأثرا
9 أغسطس, 15:48 GMT
كما تشير دراسات إلى أن اليوغا قد تُنظم أنماط نشاط الموجات الدماغية، مما يعزز النوم العميق.
وحذر الباحثون من جامعة هاربين من التفسيرات المبالغ فيها لهذه النتائج، نظرا لمحدودية عدد الدراسات والخصائص الفريدة للأفراد المصابين باضطرابات النوم.
وأكدوا أن اليوغا ليست الحل الوحيد، بل خيار من بين عدة خيارات لتحسين النوم، حيث تختلف استجابة كل شخص بناء على طبيعة جسمه ودماغه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала