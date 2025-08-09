عربي
مجتمع
اضطراب النوم يفاقم الألم... والنساء الأكثر تأثرا
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة آلبورغ في الدنمارك أن اضطراب النوم، حتى لو لفترة قصيرة، يزيد من حساسية الجسم للألم، مع تأثير أكبر على النساء مقارنة...
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة آلبورغ في الدنمارك أن اضطراب النوم، حتى لو لفترة قصيرة، يزيد من حساسية الجسم للألم، مع تأثير أكبر على النساء مقارنة بالرجال.
وأوضح الباحث كريستيان كيير ستال بيترسن، قائد الدراسة، أن النوم ليس مجرد استراحة جسدية، بل يلعب دورا حاسما في تنظيم إشارات الألم، بدرجة تفوق التوقعات السابقة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
شملت الدراسة 59 بالغا يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، حيث قاس الباحثون تحمل الألم قبل وبعد تعريض المشاركين لاضطرابات نوم متكررة على مدار ثلاث ليال، تضمنت الاستيقاظ ثلاث مرات كل ليلة لأداء مهام بسيطة.
وأظهرت النتائج أن اضطراب النوم يرفع الإحساس بالألم ويؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية.
وأكد بيترسن أن هذه الدراسة هي الأولى التي تثبت تجريبيا وجود فروق بين الجنسين في استجابة الألم عند اضطراب النوم، مما يدعم ملاحظات سابقة من أبحاث سريرية.
وأضاف: "تكرار هذه النتائج عبر دراسات متعددة يعزز ثقتنا بها، ويؤكد ارتباط جودة النوم بالمناعة والصحة النفسية ووظائف الجسم الحيوية."
وفي سياق علاج الألم المزمن، أشار الخبراء إلى أن الخيارات الحالية تشمل التمارين الرياضية، التي تقلل الألم بنسبة 20-25%، والأدوية التي تحقق تخفيفًا مشابها لكن مع آثار جانبية محتملة، والجراحة التي قد تنجح أو تزيد الألم سوءا في بعض الحالات.
تفتح هذه النتائج آفاقا جديدة لعلاج الألم، حيث يُعد تحسين جودة النوم جزءًا أساسيا من الاستراتيجيات العلاجية، خاصة للنساء اللواتي يظهرن تأثرا أكبر بهذه الاضطرابات.
