https://sarabic.ae/20250802/دراسة-اضطراب-النوم-بوابة-محتملة-لـ-172-مرضا-1103308593.html
دراسة: اضطراب النوم بوابة محتملة لـ 172 مرضا
دراسة: اضطراب النوم بوابة محتملة لـ 172 مرضا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة "هيلث داتا ساينس" عن ارتباط وثيق بين اضطرابات النوم وزيادة مخاطر الإصابة بـ 172 حالة صحية متنوعة، في نتائج قد تعيد تشكيل... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T18:17+0000
2025-08-02T18:17+0000
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مجتمع
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الصين
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وأجرى الدراسة فريق بحثي من جامعة بكين والجامعة الطبية العسكرية في الصين، حيث حللوا بيانات أكثر من 88 ألف شخص على مدى 7 سنوات تقريبا، وفقا لموقع "ساينس أليرت".وأظهرت النتائج أن عدم انتظام مواعيد النوم أو السهر المتكرر يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، تشمل تشمع الكبد، الغرغرينة، واضطرابات نفسية وعصبية وهضمية وأمراض الدورة الدموية.ونفت الدراسة الاعتقاد الشائع بأن النوم لأكثر من تسع ساعات مضر بالصحة، مؤكدة أن انتظام مواعيد النوم أهم من مدته.ويضيف أن هذا العامل قد يكون المفتاح لفهم تأثير النوم على الصحة العامة على المدى الطويل.وتفتح هذه الدراسة آفاقا جديدة للبحث في أهمية الإيقاع اليومي للنوم، ليس فقط كوسيلة للراحة، بل كاستراتيجية وقائية ضد الأمراض المزمنة، مما يدعو إلى إعادة النظر في عاداتنا اليومية لتعزيز الصحة العامة.
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منوعات, الصين
دراسة: اضطراب النوم بوابة محتملة لـ 172 مرضا
كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة "هيلث داتا ساينس" عن ارتباط وثيق بين اضطرابات النوم وزيادة مخاطر الإصابة بـ 172 حالة صحية متنوعة، في نتائج قد تعيد تشكيل فهمنا لأهمية النوم.
وأجرى الدراسة فريق بحثي من جامعة بكين والجامعة الطبية العسكرية في الصين، حيث حللوا بيانات أكثر من 88 ألف شخص على مدى 7 سنوات تقريبا، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
وأظهرت النتائج أن عدم انتظام مواعيد النوم
أو السهر المتكرر يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، تشمل تشمع الكبد، الغرغرينة، واضطرابات نفسية وعصبية وهضمية وأمراض الدورة الدموية.
من جانبه، أوضح البروفيسور شينغفينغ وانغ، أحد قادة البحث، "أن 92 مرضا على الأقل أظهرت ارتباطًا مباشرا باضطرابات النوم، حيث قد تصل نسبة تأثير هذه الاضطرابات إلى 20% من مخاطر الإصابة بهذه الحالات."
ونفت الدراسة الاعتقاد الشائع بأن النوم لأكثر من تسع ساعات مضر بالصحة، مؤكدة أن انتظام مواعيد النوم أهم من مدته.
ويقول وانغ: "حان الوقت لإعادة تعريف النوم الصحي. الأمر لا يقتصر على عدد الساعات، بل على الانتظام في التوقيتات أيضا".
ويضيف أن هذا العامل قد يكون المفتاح لفهم تأثير النوم على الصحة العامة
على المدى الطويل.
وتفتح هذه الدراسة آفاقا جديدة للبحث في أهمية الإيقاع اليومي للنوم، ليس فقط كوسيلة للراحة، بل كاستراتيجية وقائية ضد الأمراض المزمنة، مما يدعو إلى إعادة النظر في عاداتنا اليومية لتعزيز الصحة العامة.