https://sarabic.ae/20250731/دراسة-إصابات-سرطان-الكبد-قد-تتضاعف-عالميا-بحلول-2050-1103239198.html

دراسة: إصابات سرطان الكبد قد تتضاعف عالميا بحلول 2050

دراسة: إصابات سرطان الكبد قد تتضاعف عالميا بحلول 2050

سبوتنيك عربي

حذرت دراسة علمية حديثة من أن حالات الإصابة بسرطان الكبد قد ترتفع بشكل كبير بحلول عام 2050، حيث تتوقع أن تقفز من 870 ألف حالة سنويا إلى 1.52 مليون حالة في جميع... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T14:31+0000

2025-07-31T14:31+0000

2025-07-31T14:57+0000

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ونُشرت الدراسة، التي أوردتها مجلة "لانسيت" الطبية، في اليوم العالمي لالتهاب الكبد، مشيرة إلى أن سرطان الكبد، سادس أكثر أنواع السرطان شيوعا وثالث أخطرها، قد يودي بحياة 1.37 مليون شخص بحلول منتصف القرن، وفقا لموقع "ساينس أليرت".وأوضح فريق من الخبراء الدوليين أن ثلاثا من كل خمس حالات إصابة يمكن الوقاية منها من خلال معالجة عوامل الخطر الرئيسية، وهي التهاب الكبد الفيروسي "ب" و"ج"، استهلاك الكحول، وتراكم الدهون في الكبد الناتج عن السمنة، المعروف سابقا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (MASLD). وأشارت الدراسة إلى أن التهاب الكبد "ب" و"ج" سيظل السبب الرئيسي لسرطان الكبد بحلول 2050، حيث يُعد التطعيم عند الولادة ضد التهاب الكبد "ب" الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية، لكن تغطية اللقاح لا تزال محدودة في الدول المنخفضة الدخل، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء. وتوقعت الدراسة أن يتسبب التهاب الكبد "ب" في وفاة 17 مليون شخص بين عامي 2015 و2030 إذا لم تتحسن معدلات التطعيم. كما كشفت الدراسة أن استهلاك الكحول سيسهم في أكثر من 21% من حالات سرطان الكبد بحلول 2050، بزيادة طفيفة عن عام 2022، بينما سترتفع الإصابات الناتجة عن تراكم الدهون المرتبط بالسمنة إلى 11%.ودعا الباحثون إلى تحرك عالمي عاجل لمواجهة هذا الخطر، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي العام، خصوصا بين الأشخاص المصابين بالسمنة أو السكري في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، للحد من مخاطر مرض الكبد الدهني وتقليل الإصابات بسرطان الكبد.

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