https://sarabic.ae/20250731/دراسة-توضح-العلاقة-بين-وجبات-الغداء-السريعة-وسرطان-الرئة-1103236965.html
دراسة توضح العلاقة بين وجبات الغذاء السريعة وسرطان الرئة
دراسة توضح العلاقة بين وجبات الغذاء السريعة وسرطان الرئة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة Thorax، أن الإكثار من تناول الأطعمة الفائقة المعالجة قد يرفع مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 41%. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T14:01+0000
2025-07-31T14:01+0000
2025-07-31T14:02+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
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واستندت الدراسة إلى بيانات مستخلصة من تجارب الفحص الأمريكية لسرطان البروستاتا والرئة والقولون والمبيض (PLCO)، والتي شملت أكثر من 101 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عامًا، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وتشمل الأطعمة الفائقة المعالجة اللحوم المصنعة، والمشروبات الغازية العادية و"الدايت"، والخبز المصنع، وهي تشكل أكثر من نصف النظام الغذائي اليومي في بريطانيا. وأظهرت الدراسة أن أكثر الأنواع استهلاكا هي لحوم الغداء (11%)، والمشروبات الغازية "الدايت" (7%)، والمشروبات الغازية المنزوعة الكافيين (7%). ورغم أن الباحثين أخذوا في الاعتبار عوامل مثل التدخين وجودة النظام الغذائي، فقد أثار بعضهم تساؤلات حول دقة النتائج. وأشار البروفيسور سام هير، اختصاصي الأشعة الصدرية في مستشفى "رويال فري لندن"، إلى أن الدراسة لم تأخذ في الحسبان شدة التدخين، وهو العامل الأبرز في الإصابة بسرطان الرئة. من جهته، أوضح البروفيسور توم ساندرز من "كينغز كوليدج لندن"، أن الدراسة تفتقر إلى تفسير واضح للآلية التي قد تؤدي عبرها الأطعمة الفائقة المعالجة إلى الإصابة بهذا النوع من السرطان.ويجمع الخبراء على أهمية تقليل استهلاك هذه الأطعمة والتركيز على خيارات غذائية صحية مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، لتحقيق توازن غذائي يسهم في تقليل المخاطر الصحية على المدى الطويل.
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https://sarabic.ae/20250728/دراسة-تحدد-العمر-الذي-يبدأ-فيه-جسد-الإنسان-بالتدهور--1103137669.html
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منوعات, بريطانيا
دراسة توضح العلاقة بين وجبات الغذاء السريعة وسرطان الرئة
14:01 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 14:02 GMT 31.07.2025)
كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة Thorax، أن الإكثار من تناول الأطعمة الفائقة المعالجة قد يرفع مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 41%.
واستندت الدراسة إلى بيانات مستخلصة من تجارب الفحص الأمريكية لسرطان البروستاتا
والرئة والقولون والمبيض (PLCO)، والتي شملت أكثر من 101 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عامًا، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وتشمل الأطعمة الفائقة المعالجة اللحوم المصنعة، والمشروبات الغازية العادية و"الدايت"، والخبز المصنع، وهي تشكل أكثر من نصف النظام الغذائي اليومي في بريطانيا.
وأظهرت الدراسة أن أكثر الأنواع استهلاكا هي لحوم الغداء (11%)، والمشروبات الغازية "الدايت" (7%)، والمشروبات الغازية المنزوعة الكافيين (7%).
ورغم أن الباحثين أخذوا في الاعتبار عوامل مثل التدخين وجودة النظام الغذائي
، فقد أثار بعضهم تساؤلات حول دقة النتائج.
وأشار البروفيسور سام هير، اختصاصي الأشعة الصدرية في مستشفى "رويال فري لندن"، إلى أن الدراسة لم تأخذ في الحسبان شدة التدخين، وهو العامل الأبرز في الإصابة بسرطان الرئة.
من جهته، أوضح البروفيسور توم ساندرز من "كينغز كوليدج لندن"، أن الدراسة تفتقر إلى تفسير واضح للآلية التي قد تؤدي عبرها الأطعمة الفائقة المعالجة إلى الإصابة بهذا النوع من السرطان.
ويجمع الخبراء على أهمية تقليل استهلاك هذه الأطعمة والتركيز على خيارات غذائية صحية مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، لتحقيق توازن غذائي
يسهم في تقليل المخاطر الصحية على المدى الطويل.