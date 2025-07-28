دراسة تحدد العمر الذي يبدأ فيه جسد الإنسان بالتدهور

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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
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https://sarabic.ae/20250728/دراسة-تحدد-العمر-الذي-يبدأ-فيه-جسد-الإنسان-بالتدهور--1103137669.html
دراسة تحدد العمر الذي يبدأ فيه جسد الإنسان بالتدهور
دراسة تحدد العمر الذي يبدأ فيه جسد الإنسان بالتدهور
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم أن الشيخوخة البشرية لا تتطور بشكل تدريجي، بل تشهد تحولا مفاجئا يبدأ عادة عند سن الخمسين، حيث تبدأ... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T18:56+0000
2025-07-28T18:56+0000
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واستندت الدراسة إلى تحليل عينات أنسجة من 76 متبرعا تتراوح أعمارهم بين 14 و68 عاما، شملت سبعة أنظمة حيوية في الجسم، مثل القلب، الكبد، الجلد، الرئتين، والعضلات، إلى جانب عينات دم، وفقا لمجلة "ناتشر" العلمية.وكشف فحص البروتينات في هذه الأنسجة عن تغيرات ملحوظة تحدث في الأعضاء بين سن 45 و55 عاما.وسجل الشريان الأورطي، أحد أهم الأوعية الدموية، أكبر التغييرات، إذ أظهر علامات واضحة للتدهور السريع. كما لوحظت علامات شيخوخة مستمرة في البنكرياس والطحال.وحدد الباحثون 48 بروتينا مرتبطا بأمراض مثل أمراض القلب، تليف الأنسجة، دهون الكبد، وأورام الكبد، تزداد مع التقدم في العمر. وحقن العلماء بروتينا مرتبطا بتدهور الشريان الأورطي في فئران صغيرة، في تجربة لفهم تأثير الشيخوخة، فأظهرت هذه الفئران علامات تدهور جسدي، تشمل ضعف القبضة، انخفاض التحمل، وتغيرات واضحة في الأوعية الدموية.وأكدت الدراسة نتائج أبحاث سابقة رصدت "قفزات" في الشيخوخة عند سن 44 و60، مما يعزز فكرة أن الشيخوخة تحدث على مراحل وليست عملية متساوية. وتوفر هذه النتائج رؤية جديدة حول تفاوت معدلات وأوقات شيخوخة أعضاء الجسم.ويعول الباحثون على هذه النتائج لدعم تطوير علاجات تبطئ شيخوخة بعض الأعضاء وتقلل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر. وتهدف الدراسة إلى تقديم صورة شاملة لتأثيرات الشيخوخة على مدى خمسين عاما، مما قد يفتح آفاقا لطرق مبتكرة للحفاظ على الصحة في مراحل العمر المتقدمة.
https://sarabic.ae/20250726/دراسة-توضح-علاقة-النوم-المفرط-بارتفاع-خطر-الوفاة-1103068765.html
https://sarabic.ae/20250726/دراسة-جائحة-كورونا-سرعت-شيخوخة-الأدمغة-حتى-بين-الأصحاء-1103057178.html
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منوعات, الصين
منوعات, الصين

دراسة تحدد العمر الذي يبدأ فيه جسد الإنسان بالتدهور

18:56 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Alexander Makarov / الانتقال إلى بنك الصورالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Alexander Makarov
/
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تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم أن الشيخوخة البشرية لا تتطور بشكل تدريجي، بل تشهد تحولا مفاجئا يبدأ عادة عند سن الخمسين، حيث تبدأ الأعضاء، وخاصة الأوعية الدموية، بالتدهور بوتيرة أسرع.
واستندت الدراسة إلى تحليل عينات أنسجة من 76 متبرعا تتراوح أعمارهم بين 14 و68 عاما، شملت سبعة أنظمة حيوية في الجسم، مثل القلب، الكبد، الجلد، الرئتين، والعضلات، إلى جانب عينات دم، وفقا لمجلة "ناتشر" العلمية.
وكشف فحص البروتينات في هذه الأنسجة عن تغيرات ملحوظة تحدث في الأعضاء بين سن 45 و55 عاما.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
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دراسة توضح علاقة النوم المفرط بارتفاع خطر الوفاة
26 يوليو, 18:18 GMT
وسجل الشريان الأورطي، أحد أهم الأوعية الدموية، أكبر التغييرات، إذ أظهر علامات واضحة للتدهور السريع.
كما لوحظت علامات شيخوخة مستمرة في البنكرياس والطحال.
وحدد الباحثون 48 بروتينا مرتبطا بأمراض مثل أمراض القلب، تليف الأنسجة، دهون الكبد، وأورام الكبد، تزداد مع التقدم في العمر.
وحقن العلماء بروتينا مرتبطا بتدهور الشريان الأورطي في فئران صغيرة، في تجربة لفهم تأثير الشيخوخة، فأظهرت هذه الفئران علامات تدهور جسدي، تشمل ضعف القبضة، انخفاض التحمل، وتغيرات واضحة في الأوعية الدموية.
وأكدت الدراسة نتائج أبحاث سابقة رصدت "قفزات" في الشيخوخة عند سن 44 و60، مما يعزز فكرة أن الشيخوخة تحدث على مراحل وليست عملية متساوية.
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
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دراسة: جائحة كورونا سرعت شيخوخة الأدمغة حتى بين الأصحاء
26 يوليو, 12:13 GMT
وتوفر هذه النتائج رؤية جديدة حول تفاوت معدلات وأوقات شيخوخة أعضاء الجسم.
ويعول الباحثون على هذه النتائج لدعم تطوير علاجات تبطئ شيخوخة بعض الأعضاء وتقلل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر.
وتهدف الدراسة إلى تقديم صورة شاملة لتأثيرات الشيخوخة على مدى خمسين عاما، مما قد يفتح آفاقا لطرق مبتكرة للحفاظ على الصحة في مراحل العمر المتقدمة.
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