https://sarabic.ae/20250728/دراسة-تحدد-العمر-الذي-يبدأ-فيه-جسد-الإنسان-بالتدهور--1103137669.html

دراسة تحدد العمر الذي يبدأ فيه جسد الإنسان بالتدهور

دراسة تحدد العمر الذي يبدأ فيه جسد الإنسان بالتدهور

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم أن الشيخوخة البشرية لا تتطور بشكل تدريجي، بل تشهد تحولا مفاجئا يبدأ عادة عند سن الخمسين، حيث تبدأ... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T18:56+0000

2025-07-28T18:56+0000

2025-07-28T18:56+0000

مجتمع

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واستندت الدراسة إلى تحليل عينات أنسجة من 76 متبرعا تتراوح أعمارهم بين 14 و68 عاما، شملت سبعة أنظمة حيوية في الجسم، مثل القلب، الكبد، الجلد، الرئتين، والعضلات، إلى جانب عينات دم، وفقا لمجلة "ناتشر" العلمية.وكشف فحص البروتينات في هذه الأنسجة عن تغيرات ملحوظة تحدث في الأعضاء بين سن 45 و55 عاما.وسجل الشريان الأورطي، أحد أهم الأوعية الدموية، أكبر التغييرات، إذ أظهر علامات واضحة للتدهور السريع. كما لوحظت علامات شيخوخة مستمرة في البنكرياس والطحال.وحدد الباحثون 48 بروتينا مرتبطا بأمراض مثل أمراض القلب، تليف الأنسجة، دهون الكبد، وأورام الكبد، تزداد مع التقدم في العمر. وحقن العلماء بروتينا مرتبطا بتدهور الشريان الأورطي في فئران صغيرة، في تجربة لفهم تأثير الشيخوخة، فأظهرت هذه الفئران علامات تدهور جسدي، تشمل ضعف القبضة، انخفاض التحمل، وتغيرات واضحة في الأوعية الدموية.وأكدت الدراسة نتائج أبحاث سابقة رصدت "قفزات" في الشيخوخة عند سن 44 و60، مما يعزز فكرة أن الشيخوخة تحدث على مراحل وليست عملية متساوية. وتوفر هذه النتائج رؤية جديدة حول تفاوت معدلات وأوقات شيخوخة أعضاء الجسم.ويعول الباحثون على هذه النتائج لدعم تطوير علاجات تبطئ شيخوخة بعض الأعضاء وتقلل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر. وتهدف الدراسة إلى تقديم صورة شاملة لتأثيرات الشيخوخة على مدى خمسين عاما، مما قد يفتح آفاقا لطرق مبتكرة للحفاظ على الصحة في مراحل العمر المتقدمة.

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