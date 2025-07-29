دراسة تحذر من عواقب إيقاف أدوية "التخسيس"

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250729/دراسة-تحذر-من-عواقب-إيقاف-أدوية-التخسيس-1103166646.html
دراسة تحذر من عواقب إيقاف أدوية "التخسيس"
دراسة تحذر من عواقب إيقاف أدوية "التخسيس"
سبوتنيك عربي
حذرت دراسة حديثة من أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول أدوية إنقاص الوزن قد يستعيدون جزءا كبيرا من وزنهم السابق خلال ثمانية أسابيع من التوقف. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T15:17+0000
2025-07-29T15:17+0000
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وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من مستشفى الشعب التابع لجامعة بكين الصينية، نتائج 11 تجربة سريرية ركزت على احتمالية استعادة الوزن بعد التوقف عن هذه الأدوية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وتبين أن الأفراد يبدأون في استعادة الكيلوغرامات المفقودة بعد أربعة أسابيع من التوقف، وقد يستعيدون جزءا كبيرا من وزنهم السابق خلال ثمانية أسابيع. وشملت الدراسة، التي نُشرت في دورية "BMC Medicine"، نحو 1600 مريض توقفوا عن تناول أدوية إنقاص الوزن، إلى جانب 900 آخرين في المجموعة المرجعية، واستندت إلى خمسة أنواع مختلفة من أدوية السمنة. وأشارت النتائج إلى زيادة مطردة في الوزن بعد 8 و12 و20 أسبوعًا من التوقف عن الأدوية، تليها مرحلة ثبات في الوزن. لوحظت زيادة واضحة، بعد 12 أسبوعًا، في أوزان المرضى الذين كانوا يتناولون أدوية تُعرف باسم "ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون" (GLP-1). ونقل موقع "هيلثي داي" المتخصص في الأبحاث الطبية تصريحات الباحثين، التي أكدوا فيها أنه "رغم اختلاف درجة استعادة الوزن باختلاف نوع الدواء، يبقى هناك اتجاه عام لاستعادة الوزن بعد التوقف عن تناول أدوية السمنة".
https://sarabic.ae/20250728/دراسة-تحدد-العمر-الذي-يبدأ-فيه-جسد-الإنسان-بالتدهور--1103137669.html
https://sarabic.ae/20250727/دراسة-صادمة-السيجارة-الإلكترونية-تشوه-جماجم-الأجنة-1103079494.html
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منوعات, الصين
منوعات, الصين

دراسة تحذر من عواقب إيقاف أدوية "التخسيس"

15:17 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Mark Lennihanالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
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حذرت دراسة حديثة من أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول أدوية إنقاص الوزن قد يستعيدون جزءا كبيرا من وزنهم السابق خلال ثمانية أسابيع من التوقف.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من مستشفى الشعب التابع لجامعة بكين الصينية، نتائج 11 تجربة سريرية ركزت على احتمالية استعادة الوزن بعد التوقف عن هذه الأدوية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
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وتبين أن الأفراد يبدأون في استعادة الكيلوغرامات المفقودة بعد أربعة أسابيع من التوقف، وقد يستعيدون جزءا كبيرا من وزنهم السابق خلال ثمانية أسابيع.
وشملت الدراسة، التي نُشرت في دورية "BMC Medicine"، نحو 1600 مريض توقفوا عن تناول أدوية إنقاص الوزن، إلى جانب 900 آخرين في المجموعة المرجعية، واستندت إلى خمسة أنواع مختلفة من أدوية السمنة.
وأشارت النتائج إلى زيادة مطردة في الوزن بعد 8 و12 و20 أسبوعًا من التوقف عن الأدوية، تليها مرحلة ثبات في الوزن.
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لوحظت زيادة واضحة، بعد 12 أسبوعًا، في أوزان المرضى الذين كانوا يتناولون أدوية تُعرف باسم "ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون" (GLP-1).
ونقل موقع "هيلثي داي" المتخصص في الأبحاث الطبية تصريحات الباحثين، التي أكدوا فيها أنه "رغم اختلاف درجة استعادة الوزن باختلاف نوع الدواء، يبقى هناك اتجاه عام لاستعادة الوزن بعد التوقف عن تناول أدوية السمنة".
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