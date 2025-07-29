https://sarabic.ae/20250729/دراسة-تحذر-من-عواقب-إيقاف-أدوية-التخسيس-1103166646.html
دراسة تحذر من عواقب إيقاف أدوية "التخسيس"
دراسة تحذر من عواقب إيقاف أدوية "التخسيس"
سبوتنيك عربي
حذرت دراسة حديثة من أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول أدوية إنقاص الوزن قد يستعيدون جزءا كبيرا من وزنهم السابق خلال ثمانية أسابيع من التوقف. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T15:17+0000
2025-07-29T15:17+0000
2025-07-29T15:17+0000
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وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من مستشفى الشعب التابع لجامعة بكين الصينية، نتائج 11 تجربة سريرية ركزت على احتمالية استعادة الوزن بعد التوقف عن هذه الأدوية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". وتبين أن الأفراد يبدأون في استعادة الكيلوغرامات المفقودة بعد أربعة أسابيع من التوقف، وقد يستعيدون جزءا كبيرا من وزنهم السابق خلال ثمانية أسابيع. وشملت الدراسة، التي نُشرت في دورية "BMC Medicine"، نحو 1600 مريض توقفوا عن تناول أدوية إنقاص الوزن، إلى جانب 900 آخرين في المجموعة المرجعية، واستندت إلى خمسة أنواع مختلفة من أدوية السمنة. وأشارت النتائج إلى زيادة مطردة في الوزن بعد 8 و12 و20 أسبوعًا من التوقف عن الأدوية، تليها مرحلة ثبات في الوزن. لوحظت زيادة واضحة، بعد 12 أسبوعًا، في أوزان المرضى الذين كانوا يتناولون أدوية تُعرف باسم "ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون" (GLP-1). ونقل موقع "هيلثي داي" المتخصص في الأبحاث الطبية تصريحات الباحثين، التي أكدوا فيها أنه "رغم اختلاف درجة استعادة الوزن باختلاف نوع الدواء، يبقى هناك اتجاه عام لاستعادة الوزن بعد التوقف عن تناول أدوية السمنة".
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https://sarabic.ae/20250727/دراسة-صادمة-السيجارة-الإلكترونية-تشوه-جماجم-الأجنة-1103079494.html
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منوعات, الصين
دراسة تحذر من عواقب إيقاف أدوية "التخسيس"
حذرت دراسة حديثة من أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول أدوية إنقاص الوزن قد يستعيدون جزءا كبيرا من وزنهم السابق خلال ثمانية أسابيع من التوقف.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من مستشفى الشعب التابع لجامعة بكين الصينية، نتائج 11 تجربة سريرية ركزت على احتمالية استعادة الوزن
بعد التوقف عن هذه الأدوية، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وتبين أن الأفراد يبدأون في استعادة الكيلوغرامات المفقودة بعد أربعة أسابيع من التوقف، وقد يستعيدون جزءا كبيرا من وزنهم السابق خلال ثمانية أسابيع.
وشملت الدراسة، التي نُشرت في دورية "BMC Medicine"، نحو 1600 مريض توقفوا عن تناول أدوية إنقاص الوزن
، إلى جانب 900 آخرين في المجموعة المرجعية، واستندت إلى خمسة أنواع مختلفة من أدوية السمنة.
وأشارت النتائج إلى زيادة مطردة في الوزن بعد 8 و12 و20 أسبوعًا من التوقف عن الأدوية، تليها مرحلة ثبات في الوزن.
لوحظت زيادة واضحة، بعد 12 أسبوعًا، في أوزان المرضى الذين كانوا يتناولون أدوية تُعرف باسم "ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون" (GLP-1).
ونقل موقع "هيلثي داي" المتخصص في الأبحاث الطبية تصريحات الباحثين، التي أكدوا فيها أنه "رغم اختلاف درجة استعادة الوزن باختلاف نوع الدواء، يبقى هناك اتجاه عام لاستعادة الوزن بعد التوقف عن تناول أدوية السمنة
".