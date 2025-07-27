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عرب بوينت بودكاست
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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https://sarabic.ae/20250727/دراسة-صادمة-السيجارة-الإلكترونية-تشوه-جماجم-الأجنة-1103079494.html
دراسة صادمة... السيجارة الإلكترونية تشوه جماجم الأجنة
دراسة صادمة... السيجارة الإلكترونية تشوه جماجم الأجنة
سبوتنيك عربي
يلجأ بعض المدخنين إلى السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين لاعتقادهم بأنها آمنة وصحية أكثر من السجائر العادية، ولكن للباحثين في هذا المجال تصور علمي آخر... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T10:33+0000
2025-07-27T10:33+0000
مجتمع
علوم
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كشفت دراسة تجريبية أن الفئران الحوامل المعرضة للمكون الأساسي لمعظم "سوائل" السجائر الإلكترونية تلد أطفالًا بجماجم أصغر وأضيق.وصممت الدراسة، التي قادها عالم التشريح جيمس كراي من كلية الطب في جامعة ولاية أوهايو، لتحديد خط الأساس لتأثيرات هذه المواد الناقلة على الجسم، بحسب مقال علمي منشور على "sciencealert".وأوضح كراي: "ما نلاحظه هو تضييق مستمر في جميع ملامح الوجه، وهو نفس الشيء عند العودة إلى الجمجمة أيضًا. لذا، فهي أضيق ورؤوسها أقصر قليلاً، وهو ما يحاكي بعض التغيرات الملحوظة التي نراها لدى الأطفال".ويعد تحديد الآثار الصحية للسجائر الإلكترونية أمرا صعبا لأسباب أخلاقية، لا يمكن إجراء هذا النوع من الاختبارات مباشرة على البشر؛ تتطلب التجارب الطبيعية طويلة الأمد، بينما تعتبر التجارب على النماذج الحيوانية أكثر أخلاقية وفعالية من حيث الوقت، إلا أنه لا يمكن دائمًا استقراء نتائجها على صحة الإنسان.
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علوم
علوم

دراسة صادمة... السيجارة الإلكترونية تشوه جماجم الأجنة

10:33 GMT 27.07.2025
© Photo / Richlak et al., PLOS One, 2025تشوه جماجم أجنة الفئران خلال التجربة العلمية
تشوه جماجم أجنة الفئران خلال التجربة العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / Richlak et al., PLOS One, 2025
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يلجأ بعض المدخنين إلى السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين لاعتقادهم بأنها آمنة وصحية أكثر من السجائر العادية، ولكن للباحثين في هذا المجال تصور علمي آخر فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية.
كشفت دراسة تجريبية أن الفئران الحوامل المعرضة للمكون الأساسي لمعظم "سوائل" السجائر الإلكترونية تلد أطفالًا بجماجم أصغر وأضيق.

وأكدت الدراسة أن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين حتى قد لا تكون آمنة على صحة الإنسان، خاصةً إذا كنتِ حاملا.

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وتحوي سوائل السجائر الإلكترونية عادةً ما تكون مرطبًا - سائل ناقل يشكل الجزء الأكبر من المادة، والأكثر شيوعًا هو البروبيلين جليكول والجلسرين (المعروف أيضًا باسم الجلسرين النباتي) - ممزوجًا بالنيكوتين، ونكهات ومحليات مختلفة.

وصممت الدراسة، التي قادها عالم التشريح جيمس كراي من كلية الطب في جامعة ولاية أوهايو، لتحديد خط الأساس لتأثيرات هذه المواد الناقلة على الجسم، بحسب مقال علمي منشور على "sciencealert".

وعرّضت فئران حامل لاستنشاق بخار إحدى التركيبات أو للهواء النقي كعينة ضابطة، بمعدل نفخة واحدة في الدقيقة لمدة أربع ساعات يوميًا، على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، استمر هذا طوال فترة حملها التي استمرت حوالي 20 أسبوعًا.

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وأسفرت التجربة عن ولادة 21 وليدًا و140 فئرانًا صغيرة من حيث طول وعرض الجماجم والوجوه، بعد أربعة عشر يومًا من الولادة، تم إعدام صغار الفئران قتلًا رحيمًا، وقيست جماجمها بدقة ومسحها ضوئيًا لإعادة بنائها بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وأوضح كراي: "ما نلاحظه هو تضييق مستمر في جميع ملامح الوجه، وهو نفس الشيء عند العودة إلى الجمجمة أيضًا. لذا، فهي أضيق ورؤوسها أقصر قليلاً، وهو ما يحاكي بعض التغيرات الملحوظة التي نراها لدى الأطفال".
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ويعد تحديد الآثار الصحية للسجائر الإلكترونية أمرا صعبا لأسباب أخلاقية، لا يمكن إجراء هذا النوع من الاختبارات مباشرة على البشر؛ تتطلب التجارب الطبيعية طويلة الأمد، بينما تعتبر التجارب على النماذج الحيوانية أكثر أخلاقية وفعالية من حيث الوقت، إلا أنه لا يمكن دائمًا استقراء نتائجها على صحة الإنسان.
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