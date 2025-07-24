https://sarabic.ae/20250724/علماء-روس-يطورون-سبيكة-معدنية-مقاومة-للحرارة-تستخدم-في-صناعة-الطائرات-والمركبات-الفضائية-1102988510.html

علماء روس يطورون سبيكة معدنية مقاومة للحرارة تستخدم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية

علماء روس يطورون سبيكة معدنية مقاومة للحرارة تستخدم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية

سبوتنيك عربي

نجح علماء من جامعة بيلغورود الحكومية في روسيا، في ابتكار سبيكة جديدة مقاومة للحرارة تستخدم في صناعة الطائرات، تحافظ على متانتها عند 800 درجة مئوية، وتتفوق على... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T12:03+0000

2025-07-24T12:03+0000

2025-07-24T12:03+0000

مجتمع

علوم

فيزياء

الفيزياء

كيمياء

روسيا

علماء

علماء روس

صناعة الطائرات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070983912_0:138:3073:1866_1920x0_80_0_0_f6be85314ed79e81bf75a8bec85107f1.jpg

وأشار العلماء من جامعة بيلغورود الحكومية إلى أن السبائك الحالية غالبًا لا توفر المستوى المطلوب من الخصائص الميكانيكية والوظيفية.ووفقًا لهم، فإن أحد المجالات الواعدة لحل هذه المشكلة هو السبائك عالية الإنتروبيا، والتي تتكون، على عكس السبائك التقليدية، من خمسة عناصر أو أكثر.وطوّر علماء الجامعة سبيكة جديدة عالية الإنتروبيا، مصنوعة من ستة عناصر: الألومنيوم، والتيتانيوم، والفاناديوم، والكروم، والزركونيوم، والنيوبيوم. وللحصول على بنية متجانسة، أعيد صهر السبيكة عدة مرات في الفراغ. وأكدت نتائج الاختبار أن المادة تحتفظ بقيم قوة عالية في درجة حرارة الغرفة وفي ظروف التسخين العالية.في درجة حرارة الغرفة، تظهر السبيكة قوة شد تبلغ 1456 ميغا باسكال، وقوة لدونتها 14.7%، وعند تسخينها إلى 800 درجة مئوية، تحتفظ بقوة 1192 ميغا باسكال، وهي قادرة على التشوه بنسبة تزيد عن 50% دون أي تلف. للمقارنة، تظهر سبيكة الطيران "في تي 6" المصنوعة من التيتانيوم قيم قوة عند درجة حرارة 800 درجة مئوية، تتراوح بين 600 و800 ميغا باسكال.ووفقًا للعلماء، يمكن لهذه السبيكة أن تتيح إنتاج قطع تنافسية لمحركات الطائرات والمركبات الفضائية. وقد حصلت هذه السبائك على براءة اختراع، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية للجامعية.علماء روس يبتكرون روبوت تدريب شخصي للعدائين والرياضيينطحالب تنتج الوقود... علماء روس يطورون تقنية ثورية

https://sarabic.ae/20250205/روسيا-تكشف-عن-محرك-جديد-يغير-معادلة-صناعة-الطائرات-المدنية-1097495306.html

https://sarabic.ae/20250703/علماء-روس-يبتكرون-مادة-جديدة-للرقائق-الإلكترونية-المرنة-1102305609.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, فيزياء, الفيزياء, كيمياء, روسيا, علماء, علماء روس, صناعة الطائرات