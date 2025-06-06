https://sarabic.ae/20250606/لأول-مرة-روسيا-تكشف-عن-تقنية-لإطلاق-المسيرات-من-محطة-فضائية-1101394692.html
لأول مرة... روسيا تكشف عن تقنية لإطلاق المسيرات من محطة فضائية
لأول مرة... روسيا تكشف عن تقنية لإطلاق المسيرات من محطة فضائية
سبوتنيك عربي
صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، بأن روسيا سجلت براءة اختراع لتقنية إطلاق طائرات دون طيار من محطة فضائية، وسيتم تطبيقها في المحطة... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T14:27+0000
2025-06-06T14:27+0000
2025-06-06T14:27+0000
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وقال مانتوروف في مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "يجب أن نضمن انتقالًا مخططًا إلى محطتنا المدارية الخاصة، وحدةً وحدةً، بحلول عام 2030".وأضاف مانتوروف: ستصبح هذه أول منصة طائرات دون طيار في العالم مزودة بروبوتات لصيانتها. هذا حل حاصل على براءة اختراع من روسيا الاتحادية".وقال بوتين في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "في السنوات الأخيرة، حقق مهندسونا ومصممونا تقدماً ملحوظاً، في النماذج الأولية المحلية والنماذج المتسلسلة للطائرات المسيرة، والتي تم عرضها أخيراً في معرض في موسكو، وتعرّف عليها القادة الأجانب الذين زاروا روسيا خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا فخورة بإنجازاتها الفريدة في مجال الفضاء، وأنها ستضع خططًا جريئة طويلة الأمد في هذا المجال.روسيا تطور نظام ملاحة للطائرات والمروحيات والمسيرات دون الاعتماد على الأقمار الصناعية نائب وزير الخارجية الروسي يشارك في الجلسة العامة للمنتدى الرقمي العالمي في مدينة نيجني نوفغورود
https://sarabic.ae/20250606/بوتين-الطائرات-الروسية-دون-طيار-هي-الأكثر-تطورا-في-العالم-1101393209.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, طائرة دون طيار, طائرة من دون طيار, طائرة بدون طيار, طائرة بدون طيار, علوم, علماء, علماء روس, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, وكالة الفضاء
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, طائرة دون طيار, طائرة من دون طيار, طائرة بدون طيار, طائرة بدون طيار, علوم, علماء, علماء روس, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, وكالة الفضاء
لأول مرة... روسيا تكشف عن تقنية لإطلاق المسيرات من محطة فضائية
صرّح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، بأن روسيا سجلت براءة اختراع لتقنية إطلاق طائرات دون طيار من محطة فضائية، وسيتم تطبيقها في المحطة المدارية الروسية.
وقال مانتوروف في مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "يجب أن نضمن انتقالًا مخططًا إلى محطتنا المدارية الخاصة، وحدةً وحدةً، بحلول عام 2030".
وأضاف مانتوروف: ستصبح هذه أول منصة طائرات دون طيار في العالم مزودة بروبوتات لصيانتها. هذا حل حاصل على براءة اختراع من روسيا الاتحادية".
بدوره، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأنظمة الروسية للطائرات من دون طيار في بعض القطاعات تعد الأكثر تقدما في العالم، وغالبا ما يقوم الأجانب بتقليدها.
وقال بوتين في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "في السنوات الأخيرة، حقق مهندسونا ومصممونا تقدماً ملحوظاً، في النماذج الأولية المحلية والنماذج المتسلسلة للطائرات المسيرة،
والتي تم عرضها أخيراً في معرض في موسكو، وتعرّف عليها القادة الأجانب الذين زاروا روسيا خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا فخورة بإنجازاتها الفريدة في مجال الفضاء،
وأنها ستضع خططًا جريئة طويلة الأمد في هذا المجال.