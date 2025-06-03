https://sarabic.ae/20250603/روسيا-تعتزم-نشر-أكثر-من-100-قمر-صناعي-للتحكم-بالمسيرات-1101279015.html
روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيرات
روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيرات
سبوتنيك عربي
أعلن دميتري باكانوف، المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية أن روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم في الطائرات المسيرة. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T15:31+0000
2025-06-03T15:31+0000
2025-06-03T15:39+0000
روسيا
علوم
تكنولوجيا المعلومات
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وجاء ضمن العرض التقديمي للمشروع الوطني لاستكشاف الفضاء في مؤتمر "سيبر-2025" في نيجني نوفغورود: "روسيا ستنشر شبكة من الأقمار الصناعية المتخصصة في التحكم بالطائرات المسيرة، التي تتضمن 102 قمر صناعي بالإضافة إلى قمر واحد آخر (مركبة فضائية)".وأشار باكانوف إلى إمكانية زيادة دقة نظام الملاحة "غلوناس" إلى عشرات السنتيمترات بحلول عامي 2030 و2031 بمساعدة أقمار صناعية من شركة " بيورو 1440".وأوضح باكانوف أن "المجلس الاستراتيجي برئاسة الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) سينظر في المشروع الوطني في 10 يونيو/حزيران المقبل".في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران، ضمن الفعالية الرئيسية لمؤتمر "CIPR-2025"، سيناقش خبراء وقادة بارزون في قطاع تكنولوجيا المعلومات قضايا التحول الرقمي للمجتمع والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك عبر ست منصات مواضيعية رئيسية: "اقتصاد البيانات"، و"الأعمال"، و"القيادة التقنية"، و"الأمن السيبراني"، و"الموظفون"، و"الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى مسار خاص إضافي للذكاء الاصطناعي.المنتدى الرقمي العالمي 2025: نحو تشكيل مستقبل التكنولوجيا من نيجني نوفغورودروسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
https://sarabic.ae/20250530/نيجني-نوفغورود-تستعد-لاستضافة-المؤتمر-العاشر-الصناعة-الرقمية-في-روسيا-الصناعية-1101144326.html
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روسيا, علوم, تكنولوجيا المعلومات
روسيا, علوم, تكنولوجيا المعلومات
روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيرات
15:31 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 15:39 GMT 03.06.2025)
أعلن دميتري باكانوف، المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية أن روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم في الطائرات المسيرة.
وجاء ضمن العرض التقديمي للمشروع الوطني لاستكشاف الفضاء في مؤتمر "سيبر-2025" في نيجني نوفغورود: "روسيا ستنشر شبكة من الأقمار الصناعية المتخصصة في التحكم بالطائرات المسيرة، التي تتضمن 102 قمر صناعي بالإضافة إلى قمر واحد آخر (مركبة فضائية)".
وتابع: "يتضمن المشروع الوطني إطلاق، 886 قمرًا صناعيًا لشبكة الإنترنت عريض النطاق "راسفيت"، و114 جهازًا لاستشعار عن بعد للأرض".
وأشار باكانوف إلى إمكانية زيادة دقة نظام الملاحة "غلوناس" إلى عشرات السنتيمترات بحلول عامي 2030 و2031 بمساعدة أقمار صناعية من شركة " بيورو 1440".
وأوضح باكانوف أن "المجلس الاستراتيجي برئاسة الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) سينظر في المشروع الوطني في 10 يونيو/حزيران المقبل".
يُذكر أن المؤتمر السنوي العاشر للصناعة الرقمية في روسيا (سيبر) يُعقد في نيجني نوفغورود من 2 إلى 5 يونيو، بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك شركات أجنبية كبرى، في جلسات عمل ومعارض.
في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران، ضمن الفعالية الرئيسية لمؤتمر "CIPR-2025"، سيناقش خبراء وقادة بارزون في قطاع تكنولوجيا المعلومات قضايا التحول الرقمي للمجتمع والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك عبر ست منصات مواضيعية رئيسية: "اقتصاد البيانات"، و"الأعمال"، و"القيادة التقنية"، و"الأمن السيبراني"، و"الموظفون"، و"الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى مسار خاص إضافي للذكاء الاصطناعي.