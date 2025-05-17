https://sarabic.ae/20250517/المنتدى-الرقمي-العالمي-2025-نحو-تشكيل-مستقبل-التكنولوجيا-من-نيجني-نوفغورود-1100678103.html
المنتدى الرقمي العالمي 2025: نحو تشكيل مستقبل التكنولوجيا من نيجني نوفغورود
المنتدى الرقمي العالمي 2025: نحو تشكيل مستقبل التكنولوجيا من نيجني نوفغورود
سبوتنيك عربي
تستعد مدينة نيجني نوفغورود الروسية لاستضافة المنتدى الرقمي العالمي (GDF) في 5 و6 يونيو/ حزيران 2025، بمشاركة أكثر من 1000 خبير في تكنولوجيا المعلومات وحضور 10... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T17:10+0000
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ويشكل المنتدى منصة عالمية لمناقشة أبرز اتجاهات التكنولوجيا، من "الذكاء الاصطناعي"، إلى الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بمشاركة ممثلين من أكثر من 70 دولة، بينهم وزراء وقادة أعمال وخبراء دوليون.تبلغ مساحة المنتدى نحو 9000 متر مربع، وتحتضن الفعالية ورش عمل، ومحاضرات، وأنشطة تفاعلية، إلى جانب فعاليات ثقافية تسلط الضوء على الإرث الطبيعي والثقافي الروسي.أبرز فعاليات اليومينسيشهد اليوم الأول الموافق 5 يونيو ورش عمل وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجلسات تدريبية، فيما يركّز اليوم الثاني 6 يونيو على جلسة عامة تناقش التنمية الرقمية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى قضايا التعاون الرقمي الدولي وسد الفجوة الرقمية.لماذا نيجني نوفغورود تحديدا؟جاء اختيار مدينة نيجني نوفغورود كموقع للمنتدى، لكونها مركزا روسيا بارزا في تكنولوجيا المعلومات، وتضم أكثر من 2000 شركة و38,500 متخصص، فضلا عن أنها تحتل مكانة متقدمة في صناعة البرمجيات والقطاعات الصناعية.التجربة الثقافية والدعمإلى جانب الجوانب التقنية، يقدم المنتدى الرقمي العالمي 2025 تجربة ثقافية مميزة تشمل معالم نهر الفولغا ومواقع "يونسكو"، وتُمنح الوفود الرسمية تسهيلات مجانية تشمل الإقامة والتنقل والدعم التأشيري.اللغة وكيفية التسجيل بالمنتدىستتوفر الترجمة الفورية في المنتدى بسبع لغات، منها العربية، والتسجيل متاح عبر موقعه الرسمي "GDFCONF.COM".يعد المنتدى الرقمي العالمي 2025 حدثا محوريا لتشكيل الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات بين القارات، بمزيج من التكنولوجيا، والسياسات، والثقافة.
https://sarabic.ae/20250430/روسيا-المنتدى-الرقمي-العالمي-2025-أداة-فعالة-لتبادل-الخبرات--1100039497.html
https://sarabic.ae/20250425/روسيا-تستضيف-المنتدى-الرقمي-العالمي-2025-بمشاركة-أكثر-من-1500-ضيف-دولي-1099888226.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
المنتدى الرقمي العالمي 2025: نحو تشكيل مستقبل التكنولوجيا من نيجني نوفغورود
تستعد مدينة نيجني نوفغورود الروسية لاستضافة المنتدى الرقمي العالمي (GDF) في 5 و6 يونيو/ حزيران 2025، بمشاركة أكثر من 1000 خبير في تكنولوجيا المعلومات وحضور 10 آلاف مشارك عبر الإنترنت.
ويشكل المنتدى منصة عالمية لمناقشة أبرز اتجاهات التكنولوجيا، من "الذكاء الاصطناعي"، إلى الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بمشاركة ممثلين من أكثر من 70 دولة، بينهم وزراء وقادة أعمال وخبراء دوليون.
تبلغ مساحة المنتدى نحو 9000 متر مربع، وتحتضن الفعالية ورش عمل، ومحاضرات، وأنشطة تفاعلية، إلى جانب فعاليات ثقافية تسلط الضوء على الإرث الطبيعي والثقافي الروسي.
سيشهد اليوم الأول الموافق 5 يونيو ورش عمل وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجلسات تدريبية، فيما يركّز اليوم الثاني 6 يونيو على جلسة عامة تناقش التنمية الرقمية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى قضايا التعاون الرقمي الدولي وسد الفجوة الرقمية.
لماذا نيجني نوفغورود تحديدا؟
جاء اختيار مدينة نيجني نوفغورود كموقع للمنتدى، لكونها مركزا روسيا بارزا في تكنولوجيا المعلومات، وتضم أكثر من 2000 شركة و38,500 متخصص، فضلا عن أنها تحتل مكانة متقدمة في صناعة البرمجيات والقطاعات الصناعية.
إلى جانب الجوانب التقنية، يقدم المنتدى الرقمي العالمي 2025 تجربة ثقافية مميزة تشمل معالم نهر الفولغا ومواقع "يونسكو"، وتُمنح الوفود الرسمية تسهيلات مجانية تشمل الإقامة والتنقل والدعم التأشيري.
اللغة وكيفية التسجيل بالمنتدى
ستتوفر الترجمة الفورية في المنتدى بسبع لغات، منها العربية، والتسجيل متاح عبر موقعه الرسمي "GDFCONF.COM".
يعد المنتدى الرقمي العالمي 2025 حدثا محوريا لتشكيل الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات بين القارات، بمزيج من التكنولوجيا، والسياسات، والثقافة.