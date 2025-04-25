https://sarabic.ae/20250425/روسيا-تستضيف-المنتدى-الرقمي-العالمي-2025-بمشاركة-أكثر-من-1500-ضيف-دولي-1099888226.html
روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
سبوتنيك عربي
تستضيف روسيا "المنتدى الرقمي العالمي 2025"، في الفترة من من 5 إلى 6 يونيو/ حزيران 2025، بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T11:43+0000
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سيُعقد المنتدى الرقمي العالمي 2025 في مدينة نيجني نوفغورود، ويعد الحدث الرئيسي لهذا العام هو موضوع التفاعل بين روسيا والدول النامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وسيصبح الحدث منصة للمناقشات المهنية بين مجموعة واسعة من الخبراء من مختلف دول العالم حول الجوانب العالمية لتطوير التقنيات الرقمية والمبادرات والمقترحات الجديدة، وخلق الظروف المواتية للحوار التجاري، والتوقيع المحتمل على اتفاقيات بشأن التعاون ذي المنفعة المتبادلة في المجال الرقمي.وتشمل الموضوعات الرئيسية للمنتدى قضايا سد الفجوة الرقمية، ونقل التكنولوجيا الفعال، وبناء قدرات دول الجنوب العالمي، وأمن المعلومات الدولي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بحلول عام 2030.وسيتمكن المشاركون في المنتدى أيضًا من رؤية العرض الخاص بمؤتمر الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية، المخصص للحلول عالية التقنية. ستعرض أكثر من 170 شركة تطوراتها في الموقع. وتشكل مناطق التكنولوجيا التفاعلية، وعرض المنتجات والخدمات الرقمية، ومناطق التواصل والتواصل التجاري، جزءًا صغيرًا فقط مما سيقدمه المعرض للمشاركين والزوار.وسوف تتاح للمشاركين في المنتدى فرصة فريدة للتفاعل مع كبار قادة الصناعة والسياسيين في شريحة رفيعة المستوى، وتبادل أفضل الممارسات، وتوسيع العلاقات المهنية، وإثراء معارفهم وفهمهم لكيفية تشكيل الاتجاهات الرقمية.ويعد البرنامج الثقافي جزءًا مهمًا من زيارة المنتدى، حيث يوفر فرصة فريدة لرؤية المناظر الطبيعية الرائعة لنهر الفولغا وتقدير مواقع التراث الثقافي لليونسكو.اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازان" يعقد في 17 أبريل فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "فالداي" الـ21
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
تستضيف روسيا "المنتدى الرقمي العالمي 2025"، في الفترة من من 5 إلى 6 يونيو/ حزيران 2025، بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي.
سيُعقد المنتدى الرقمي العالمي 2025 في مدينة نيجني نوفغورود، ويعد الحدث الرئيسي لهذا العام هو موضوع التفاعل بين روسيا والدول النامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وسيصبح الحدث منصة للمناقشات المهنية بين مجموعة واسعة من الخبراء من مختلف دول العالم حول الجوانب العالمية لتطوير التقنيات الرقمية والمبادرات والمقترحات الجديدة، وخلق الظروف المواتية للحوار التجاري، والتوقيع المحتمل على اتفاقيات بشأن التعاون ذي المنفعة المتبادلة في المجال الرقمي.
ويتم دعوة ممثلي الوكالات الحكومية والشركات، والمجتمعات الأكاديمية والعلمية، والمنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المنتدى. ومن المقرر عقد جلسة منفصلة رفيعة المستوى حول التنمية الرقمية. ومن المتوقع أن يجذب المنتدى ما يزيد على 1500 ضيف أجنبي. وسوف ينضم نحو عشرة آلاف آخرين عبر الإنترنت.
وتشمل الموضوعات الرئيسية للمنتدى قضايا سد الفجوة الرقمية، ونقل التكنولوجيا الفعال، وبناء قدرات دول الجنوب العالمي،
وأمن المعلومات الدولي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول الأعمال مناقشات حول التعاون في مجال التعليم، وتحسين محو الأمية الإعلامية والرقمية، والتعرف على المعلومات الكاذبة. ومن الأولويات الخاصة تنفيذ قرارات عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهي القضية التي ستنظر فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.
وسيتمكن المشاركون في المنتدى أيضًا من رؤية العرض الخاص بمؤتمر الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية،
المخصص للحلول عالية التقنية. ستعرض أكثر من 170 شركة تطوراتها في الموقع. وتشكل مناطق التكنولوجيا التفاعلية، وعرض المنتجات والخدمات الرقمية، ومناطق التواصل والتواصل التجاري، جزءًا صغيرًا فقط مما سيقدمه المعرض للمشاركين والزوار.
وسوف تتاح للمشاركين في المنتدى فرصة فريدة للتفاعل مع كبار قادة الصناعة والسياسيين في شريحة رفيعة المستوى، وتبادل أفضل الممارسات، وتوسيع العلاقات المهنية، وإثراء معارفهم وفهمهم لكيفية تشكيل الاتجاهات الرقمية.
ويعد البرنامج الثقافي جزءًا مهمًا من زيارة المنتدى، حيث يوفر فرصة فريدة لرؤية المناظر الطبيعية الرائعة لنهر الفولغا وتقدير مواقع التراث الثقافي لليونسكو.