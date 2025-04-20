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روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوبات

روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوبات

سبوتنيك عربي

أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا تحافظ بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، رغم محاولات القرصنة... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T06:45+0000

2025-04-20T06:45+0000

2025-04-20T06:45+0000

روسيا

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وقال فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا في حماية السيادة، في مجال المعلومات مع شركائنا، وروسيا ربما على عكس أي دولة أخرى في العالم، واجهت في السنوات الأخيرة حملة خبيثة غير مسبوقة، وضغطًا على شبكات الكمبيوتر المحلية، وجرائم إلكترونية خاضعة لإشراف خارجي".وأردف: "وعلى الرغم من المحاولات واسعة النطاق لاختراق المعدات، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا والعقوبات، إلا أن روسيا لم تضمن سلامة وأمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية فحسب، بل حافظت أيضًا بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي".وأضاف فيرشينين: "سيتم عقد جلسة حول أمن المعلومات الدولي في منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي"، في 14 مايو (أيار) المقبل، ونُجري هذا المشروع استجابةً لطلبات التعاون الواردة من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا، ولقد تم إبرام اتفاقيات حكومية دولية مع العديد منها، ويشهد التعاون مع مطورينا، تطورًا ناجحًا".وأضاف فيرشينين: "خلال الجلسة، سنناقش في المقام الأول سبل حماية الحدود الرقمية، وتنظيم مساحات المعلومات المحلية، ومكافحة الهجمات السيبرانية، ويجري حاليًا إعداد التقارير من قبل الهيئات الحكومية والشركات الروسية الرائدة. وبطبيعة الحال، سيكون لجميع ضيوفنا الفرصة للتحدث وطرح الأسئلة".وختم فيرشينين، القول إن "النتيجة المرجوة من هذا الحدث هي توضيح الاحتياجات المحددة للشركاء من أجل تعزيز التعاون في مجال أمن المعلومات بشكل أكبر".بوتين يوعز بحظر المكالمات الإجرامية الواردة من أوكرانيا والدول غير الصديقة

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