https://sarabic.ae/20250420/روسيا-تحافظ-على-مكانتها-الرائدة-في-مجال-التحول-الرقمي-رغم-العقوبات-1099715537.html
روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوبات
روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوبات
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا تحافظ بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، رغم محاولات القرصنة... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T06:45+0000
2025-04-20T06:45+0000
2025-04-20T06:45+0000
روسيا
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وقال فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا في حماية السيادة، في مجال المعلومات مع شركائنا، وروسيا ربما على عكس أي دولة أخرى في العالم، واجهت في السنوات الأخيرة حملة خبيثة غير مسبوقة، وضغطًا على شبكات الكمبيوتر المحلية، وجرائم إلكترونية خاضعة لإشراف خارجي".وأردف: "وعلى الرغم من المحاولات واسعة النطاق لاختراق المعدات، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا والعقوبات، إلا أن روسيا لم تضمن سلامة وأمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية فحسب، بل حافظت أيضًا بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي".وأضاف فيرشينين: "سيتم عقد جلسة حول أمن المعلومات الدولي في منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي"، في 14 مايو (أيار) المقبل، ونُجري هذا المشروع استجابةً لطلبات التعاون الواردة من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا، ولقد تم إبرام اتفاقيات حكومية دولية مع العديد منها، ويشهد التعاون مع مطورينا، تطورًا ناجحًا".وأضاف فيرشينين: "خلال الجلسة، سنناقش في المقام الأول سبل حماية الحدود الرقمية، وتنظيم مساحات المعلومات المحلية، ومكافحة الهجمات السيبرانية، ويجري حاليًا إعداد التقارير من قبل الهيئات الحكومية والشركات الروسية الرائدة. وبطبيعة الحال، سيكون لجميع ضيوفنا الفرصة للتحدث وطرح الأسئلة".وختم فيرشينين، القول إن "النتيجة المرجوة من هذا الحدث هي توضيح الاحتياجات المحددة للشركاء من أجل تعزيز التعاون في مجال أمن المعلومات بشكل أكبر".بوتين يوعز بحظر المكالمات الإجرامية الواردة من أوكرانيا والدول غير الصديقة
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روسيا
روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي رغم العقوبات
أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا تحافظ بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، رغم محاولات القرصنة والعقوبات.
وقال فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا في حماية السيادة، في مجال المعلومات مع شركائنا، وروسيا ربما على عكس أي دولة أخرى في العالم، واجهت في السنوات الأخيرة حملة خبيثة غير مسبوقة، وضغطًا على شبكات الكمبيوتر المحلية، وجرائم إلكترونية خاضعة لإشراف خارجي".
وأردف: "وعلى الرغم من المحاولات واسعة النطاق لاختراق المعدات، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا والعقوبات، إلا أن روسيا لم تضمن سلامة وأمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية فحسب، بل حافظت أيضًا بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي".
وأوضح فيرشينين أن "برامج الحكومة لاستبدال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأجنبية تُؤتي أُكُلها".
وأضاف فيرشينين: "سيتم عقد جلسة حول أمن المعلومات الدولي في منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي"، في 14 مايو (أيار) المقبل، ونُجري هذا المشروع استجابةً لطلبات التعاون الواردة من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا، ولقد تم إبرام اتفاقيات حكومية دولية مع العديد منها، ويشهد التعاون مع مطورينا، تطورًا ناجحًا".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على أن "الأمر الرئيسي هو أن تكون مواقفنا بشأن الأجندة الرقمية في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، قريبة أو متطابقة مع مواقف العالم الإسلامي".
وأضاف فيرشينين: "خلال الجلسة، سنناقش في المقام الأول سبل حماية الحدود الرقمية، وتنظيم مساحات المعلومات المحلية، ومكافحة الهجمات السيبرانية، ويجري حاليًا إعداد التقارير من قبل الهيئات الحكومية والشركات الروسية الرائدة. وبطبيعة الحال، سيكون لجميع ضيوفنا الفرصة للتحدث وطرح الأسئلة".
وختم فيرشينين، القول إن "النتيجة المرجوة من هذا الحدث هي توضيح الاحتياجات المحددة للشركاء من أجل تعزيز التعاون في مجال أمن المعلومات بشكل أكبر".