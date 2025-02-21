https://sarabic.ae/20250221/مركز-التصدير-الروسي-وفي-كونتاكتي-يفتتحان-معرضا-للفن-الرقمي-الروسي-في-أبو-ظبي-1098026809.html

مركز التصدير الروسي و"في كونتاكتي" يفتتحان معرضا للفن الرقمي الروسي في أبو ظبي

مركز التصدير الروسي و"في كونتاكتي" يفتتحان معرضا للفن الرقمي الروسي في أبو ظبي

سبوتنيك عربي

يعتزم مركز التصدير الروسي ومنصة "في كونتاكتي"، افتتاح معرض الفن الرقمي الروسي "ديجيتال أرت روشا"، كجزء من معرض مهرجان "صنع في روسيا" في الفترة من 21 إلى 25... 21.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-21T09:24+0000

2025-02-21T09:24+0000

2025-02-21T09:25+0000

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اقتصاد

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ويجمع المعرض أعمال الفنانين الرقميين الروس المعاصرين، التي تم إنشاؤها على المنصة الإبداعية المفتوحة "بروستور" من "في كونتاكتي"، حسبما أفاد المركز.وسيشاهد زوار معرض المهرجان 15 عملاً، لعشرة فنانين رقميين، للمرة الثانية، سيكون معرض مهرجان "صنع في روسيا" بمثابة منصة لنشر الفن البصري الروسي في الخارج.وقالت المديرة العامة للمركز فيرونيكا نيكيشينا: "إن تطوير الصناعات الإبداعية له تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتنويع الصادرات غير المتعلقة بالموارد، والأهم من ذلك، تعميم العلامة التجارية الوطنية "صنع في روسيا".وقالت غرانيسلافا أرتيمييفا، رئيسة الصناعات الإبداعية في "في كونتاكتي"، إن "المشاركة في مثل هذه الأحداث تساعد على تعزيز التبادل الثقافي، والتفاعل بين التخصصات وزيادة مشاركة المبدعين في تطوير مجال الفن الرقمي".وقال ياروسلاف كيرسانوف، الفنان المتعدد التخصصات الذي يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي: "تساهم المشاركة في المعارض، في نمو الظهور الإعلامي، والاعتراف وجذب العملاء، فهي تتيح لك عرض عملك أمام جمهور واسع وتلقي التعليقات وإقامة اتصالات مهنية مهمة".وعلى سبيل المثال، سيقدم الفنان أندريه غورلاتشيف، عملاً مستوحى من أساطير السكان الأصليين في شبه جزيرة كولا (شمال غرب روسيا).وأشار غورلاتشيف إلى أن "المشاركة في المعارض مهمة جدًا للفنان للمضي قدمًا وإثارة موضوعات جديدة وإتقان تقنيات غير متوقعة، بالنسبة لي، يعد العمل في المعارض طريقة رائعة للخروج من التدفق المعتاد للحرف والنظر إلى فن الوسائط بطريقة مختلفة تمامًا".ويتضمن البرنامج الثقافي لمعرض المهرجان "صنع في روسيا"، عروضاً لمجموعات إبداعية مشهورة، وعروضاً لرسوم كاريكاتورية محلية، فضلاً عن دروس رئيسية.ويقام معرض المهرجان بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسفارة الإمارات في روسيا، الشريك الرسمي للمعرض هو مركز التصدير في موسكو، والشريك الإعلامي مؤسسة "أر تي"، والصحيفة الإلكترونية "الإماراتيون الروس" (روسكي إماراتي)، شريك مركز التصدير الروسي، في الترويج لبرنامج صنع في روسيا هو مؤسسة "روسكونغريس".الإعلان عن موعد ومكان قمة "بريكس" لعام 2025.. فيديوروسيا من بين الدول الـ3 الأولى عالميا من حيث نمو إنتاج السيارات

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