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روسيا ودولة عربية توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
روسيا ودولة عربية توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة المالية الروسية، أن روسيا وقعت مع دولة عربية، اليوم الاثنين، اتفاقية حكومية بشأن منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T15:18+0000
2025-02-17T15:18+0000
روسيا
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اقتصاد
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وجاء في بيان وزارة المالية الروسية: "اليوم 17 فبراير/شباط، عقد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، في أبو ظبي الاجتماع الأول للحوار المالي الروسي الإماراتي على مستوى وزراء المالية".وعلق سيلوانوف على الاتفاقية، بالقول: "لقد قامت فرق وزارة المالية بعمل واسع النطاق لمراعاة مصالح الطرفين وخلق الظروف لجذب الاستثمارات المتبادلة والقضاء على الازدواج الضريبي على الكيانات القانونية والأفراد، وهذا من شأنه أن يساعد في تحفيز التجارة وزيادة الاستثمارات المتبادلة وخلق بيئة مواتية للأعمال والمواطنين".وذكرت وزارة المالية الروسية أن الطرفين تبادلا خلال الحوار أيضا الخبرات في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الميزانية وناقشا الاتجاهات الحديثة في تطوير التعاون الضريبي الدولي.وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت وزارة المالية الروسية، بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة، وقّعتا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026.أسلحة روسية حديثة تظهر لأول مرة في معرض "آيدكس 2025" بالإمارات... صورروسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد

روسيا ودولة عربية توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

15:18 GMT 17.02.2025
© Fotolia / macky_chعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Fotolia / macky_ch
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أفادت وزارة المالية الروسية، أن روسيا وقعت مع دولة عربية، اليوم الاثنين، اتفاقية حكومية بشأن منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي.
وجاء في بيان وزارة المالية الروسية: "اليوم 17 فبراير/شباط، عقد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، في أبو ظبي الاجتماع الأول للحوار المالي الروسي الإماراتي على مستوى وزراء المالية".

وتابع البيان: "في ختام الحوار المالي تم التوصل إلى اتفاق حكومي دولي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي".

وعلق سيلوانوف على الاتفاقية، بالقول: "لقد قامت فرق وزارة المالية بعمل واسع النطاق لمراعاة مصالح الطرفين وخلق الظروف لجذب الاستثمارات المتبادلة والقضاء على الازدواج الضريبي على الكيانات القانونية والأفراد، وهذا من شأنه أن يساعد في تحفيز التجارة وزيادة الاستثمارات المتبادلة وخلق بيئة مواتية للأعمال والمواطنين".
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وذكرت وزارة المالية الروسية أن الطرفين تبادلا خلال الحوار أيضا الخبرات في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الميزانية وناقشا الاتجاهات الحديثة في تطوير التعاون الضريبي الدولي.

وفي معرض تعليقه على مجموعة واسعة من القضايا التي أثيرت خلال الحوار، أشار سيلوانوف إلى أن وجهات نظر ومصالح البلدان تتطابق بشأن القضايا الحالية المدرجة على الأجندة المالية، بما في ذلك تحسين عملية الميزانية ورقمنتها، والنهج المتبعة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت وزارة المالية الروسية، بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة، وقّعتا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026.
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