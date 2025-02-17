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أسلحة روسية حديثة تظهر لأول مرة في معرض "آيديكس 2025" بالإمارات... صور
أسلحة روسية حديثة تظهر لأول مرة في معرض "آيديكس 2025" بالإمارات... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس- 2025"، حيث تخطط الشركات المصنعة الروسية لتقديم "أحدث المعدات" العسكرية... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:36+0000
2025-02-17T07:48+0000
روسيا
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وبعد الاستخدام القتالي، خلال العملية العسكرية الخاصة، تلقت دبابة "تي 90- إم إس" الروسية، تعديلات على جميع أنظمتها تقريبًا، كما شهد العرض الأول خارج روسيا منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم دي-إي"، المزودة بصواريخ صغيرة والقادرة على استبدال بطارية كاملة من أنظمة الدفاع الجوي في مكافحة الطائرات المسيرة.كما تم في الجناح الروسي المشترك عرض منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات مع جهاز تحكم عن بعد، ومنظومة الدفاع الجوي "كرونا-أي"، وطائرات مسيرة جديدة من طرازات "كوب-2-1إي" و"كوب-2-2إي"، والمدفع الرشاش الخفيف "آر بي إل-7".وتقوم شركة "روستيخ" الروسية، بعرض مروحية مخصصة لمكافحة الحرائق من طراز "كا-32 أي 11 أم".وتتمتع المروحية بقدر أكبر من الاستقرار، وهو أمر مهم بشكل خاص في المباني الشاهقة، وتستطيع نقل ما يصل إلى 4000 لتر من الماء و400 لتر من رغوة إطفاء الحرائق في رحلة واحدة.وينظم معرض "آيدكس" للمرة الـ17. وبالتزامن مع فعاليات المعرض، يقام المعرض البحري "نافدكس" للمرة الثامنة. وبحسب المنظمين، سيشارك في المعرض هذا العام 1565 شركة من 65 دولة. ويشارك على هامش المعرض 41 جناحاً وطنياً.روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025
https://sarabic.ae/20250217/روسيا-تكشف-عن-عقود-أسلحة-ضخمة-مع-15-دولة-صديقة-في-2025-1097847649.html
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روسيا, العالم, الامارات العربية المتحدة, أيدكس 2025
روسيا, العالم, الامارات العربية المتحدة, أيدكس 2025

أسلحة روسية حديثة تظهر لأول مرة في معرض "آيديكس 2025" بالإمارات... صور

07:36 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 07:48 GMT 17.02.2025)
© Sputnik . Mohamed Hemeda & Ahmed Abdel-Wahabانطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 في أبوظبي
انطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Mohamed Hemeda & Ahmed Abdel-Wahab
تابعنا عبر
انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس- 2025"، حيث تخطط الشركات المصنعة الروسية لتقديم "أحدث المعدات" العسكرية والمدنية.
وبعد الاستخدام القتالي، خلال العملية العسكرية الخاصة، تلقت دبابة "تي 90- إم إس" الروسية، تعديلات على جميع أنظمتها تقريبًا، كما شهد العرض الأول خارج روسيا منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم دي-إي"، المزودة بصواريخ صغيرة والقادرة على استبدال بطارية كاملة من أنظمة الدفاع الجوي في مكافحة الطائرات المسيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض إصدارات جديدة من بنادق "أي كي-12" و"أي كي-15"، لأول مرة.

كما تم في الجناح الروسي المشترك عرض منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات مع جهاز تحكم عن بعد، ومنظومة الدفاع الجوي "كرونا-أي"، وطائرات مسيرة جديدة من طرازات "كوب-2-1إي" و"كوب-2-2إي"، والمدفع الرشاش الخفيف "آر بي إل-7".
وتقوم شركة "روستيخ" الروسية، بعرض مروحية مخصصة لمكافحة الحرائق من طراز "كا-32 أي 11 أم".
معرض آيدكس 2021 للصناعات الدفاعية في الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025
07:02 GMT
وتتمتع المروحية بقدر أكبر من الاستقرار، وهو أمر مهم بشكل خاص في المباني الشاهقة، وتستطيع نقل ما يصل إلى 4000 لتر من الماء و400 لتر من رغوة إطفاء الحرائق في رحلة واحدة.

وقال بيكان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة في شركة "روستيخ" الحكومية، لوكالة "سبوتنيك"، إن شركات "روس هاي بريسيكشن سيستمز" و"كلاشينكوف" و"أورال فاغون زافود" و"شفابي"، ستعرض نحو 200 نموذج من أفضل المعدات العسكرية، وستتولى شركة "روس أوبورون إكسبورت" مهمة تنظيم الجناح الروسي الموحد.

وينظم معرض "آيدكس" للمرة الـ17. وبالتزامن مع فعاليات المعرض، يقام المعرض البحري "نافدكس" للمرة الثامنة. وبحسب المنظمين، سيشارك في المعرض هذا العام 1565 شركة من 65 دولة. ويشارك على هامش المعرض 41 جناحاً وطنياً.
روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025
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