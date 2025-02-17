أسلحة روسية حديثة تظهر لأول مرة في معرض "آيديكس 2025" بالإمارات... صور
07:36 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 07:48 GMT 17.02.2025)
© Sputnik . Mohamed Hemeda & Ahmed Abdel-Wahabانطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 في أبوظبي
© Sputnik . Mohamed Hemeda & Ahmed Abdel-Wahab
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انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس- 2025"، حيث تخطط الشركات المصنعة الروسية لتقديم "أحدث المعدات" العسكرية والمدنية.
وبعد الاستخدام القتالي، خلال العملية العسكرية الخاصة، تلقت دبابة "تي 90- إم إس" الروسية، تعديلات على جميع أنظمتها تقريبًا، كما شهد العرض الأول خارج روسيا منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم دي-إي"، المزودة بصواريخ صغيرة والقادرة على استبدال بطارية كاملة من أنظمة الدفاع الجوي في مكافحة الطائرات المسيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم عرض إصدارات جديدة من بنادق "أي كي-12" و"أي كي-15"، لأول مرة.
كما تم في الجناح الروسي المشترك عرض منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات مع جهاز تحكم عن بعد، ومنظومة الدفاع الجوي "كرونا-أي"، وطائرات مسيرة جديدة من طرازات "كوب-2-1إي" و"كوب-2-2إي"، والمدفع الرشاش الخفيف "آر بي إل-7".
🟠روسيا تكشف عن تقنياتها الحديثة في معرض "أيديكس- 2025" بأبوظبي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 17, 2025
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "أيديكس- 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث عرضت روسيا، لأول مرة على المستوى الدولي، النسخة التصديرية من الدبابة "تي 90- إم إس" المطوّرة، كما عرضت نظام الدفاع الجوي "بانتسير-… pic.twitter.com/K1Sw0nnOw7
وتقوم شركة "روستيخ" الروسية، بعرض مروحية مخصصة لمكافحة الحرائق من طراز "كا-32 أي 11 أم".
وتتمتع المروحية بقدر أكبر من الاستقرار، وهو أمر مهم بشكل خاص في المباني الشاهقة، وتستطيع نقل ما يصل إلى 4000 لتر من الماء و400 لتر من رغوة إطفاء الحرائق في رحلة واحدة.
وقال بيكان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة في شركة "روستيخ" الحكومية، لوكالة "سبوتنيك"، إن شركات "روس هاي بريسيكشن سيستمز" و"كلاشينكوف" و"أورال فاغون زافود" و"شفابي"، ستعرض نحو 200 نموذج من أفضل المعدات العسكرية، وستتولى شركة "روس أوبورون إكسبورت" مهمة تنظيم الجناح الروسي الموحد.
وينظم معرض "آيدكس" للمرة الـ17. وبالتزامن مع فعاليات المعرض، يقام المعرض البحري "نافدكس" للمرة الثامنة. وبحسب المنظمين، سيشارك في المعرض هذا العام 1565 شركة من 65 دولة. ويشارك على هامش المعرض 41 جناحاً وطنياً.