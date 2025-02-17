https://sarabic.ae/20250217/أسلحة-روسية-حديثة-تظهر-لأول-مرة-في-معرض-آيديكس-2025-بالإمارات-صور-1097849540.html

أسلحة روسية حديثة تظهر لأول مرة في معرض "آيديكس 2025" بالإمارات... صور

أسلحة روسية حديثة تظهر لأول مرة في معرض "آيديكس 2025" بالإمارات... صور

سبوتنيك عربي

انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس- 2025"، حيث تخطط الشركات المصنعة الروسية لتقديم "أحدث المعدات" العسكرية... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T07:36+0000

2025-02-17T07:36+0000

2025-02-17T07:48+0000

روسيا

العالم

الامارات العربية المتحدة

أيدكس 2025

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وبعد الاستخدام القتالي، خلال العملية العسكرية الخاصة، تلقت دبابة "تي 90- إم إس" الروسية، تعديلات على جميع أنظمتها تقريبًا، كما شهد العرض الأول خارج روسيا منظومة الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم دي-إي"، المزودة بصواريخ صغيرة والقادرة على استبدال بطارية كاملة من أنظمة الدفاع الجوي في مكافحة الطائرات المسيرة.كما تم في الجناح الروسي المشترك عرض منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات مع جهاز تحكم عن بعد، ومنظومة الدفاع الجوي "كرونا-أي"، وطائرات مسيرة جديدة من طرازات "كوب-2-1إي" و"كوب-2-2إي"، والمدفع الرشاش الخفيف "آر بي إل-7".وتقوم شركة "روستيخ" الروسية، بعرض مروحية مخصصة لمكافحة الحرائق من طراز "كا-32 أي 11 أم".وتتمتع المروحية بقدر أكبر من الاستقرار، وهو أمر مهم بشكل خاص في المباني الشاهقة، وتستطيع نقل ما يصل إلى 4000 لتر من الماء و400 لتر من رغوة إطفاء الحرائق في رحلة واحدة.وينظم معرض "آيدكس" للمرة الـ17. وبالتزامن مع فعاليات المعرض، يقام المعرض البحري "نافدكس" للمرة الثامنة. وبحسب المنظمين، سيشارك في المعرض هذا العام 1565 شركة من 65 دولة. ويشارك على هامش المعرض 41 جناحاً وطنياً.روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025

https://sarabic.ae/20250217/روسيا-تكشف-عن-عقود-أسلحة-ضخمة-مع-15-دولة-صديقة-في-2025-1097847649.html

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روسيا, العالم, الامارات العربية المتحدة, أيدكس 2025