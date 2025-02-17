https://sarabic.ae/20250217/روسيا-تكشف-عن-عقود-أسلحة-ضخمة-مع-15-دولة-صديقة-في-2025-1097847649.html

روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025

روسيا تكشف عن عقود أسلحة ضخمة مع 15 دولة صديقة في 2025

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، بأن الشركة حققت حجما قياسيا لطلبات شراء الأسلحة في نهاية عام 2024، بـ57 مليار دولار،... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T07:02+0000

2025-02-17T07:02+0000

2025-02-17T07:13+0000

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وقال ميخييف: "بحلول نهاية عام 2024، وصل حجم دفتر الطلبات لدينا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 57 مليار دولار، ويستمر في النمو".وتابع: "سواء في روسيا أو في الخارج، تم تقديم عدد من العينات الرئيسية للشركاء الأجانب، ويشمل ذلك منظومة "لانتسيت- إي" التي أظهرت أداءها الاستثنائي في الظروف الحقيقية، وطائرة "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، والمعدات العسكرية التي تم تحديثها للعمليات القتالية الحديثة".وأردف ميخييف: "عند التخطيط لأعمال العقود والتوريد مع المؤسسات الصناعية، تأخذ شركة "روس أوبورون إكسبورت" في الاعتبار، بالمقام الأول، مصالح وزارة الدفاع الروسية واحتياجاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة. ومع ذلك، فقد وصلت صناعة الدفاع الروسية، بما في ذلك شركات "روستيخ"، الآن إلى مستوى الإنتاج، الذي يمكننا من خلاله العمل بثقة مع الشركاء الأجانب بشروط تضمن أوقات تصنيع وتسليم معقولة".وتشارك شركات الدفاع الروسية بشكل تقليدي على نطاق واسع في أحد أكبر المعارض للمعدات العسكرية، معرض "آيدكس- 2025"، الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وسوف تعرض الشركات الروسية على العملاء الأجانب نماذج جديدة كلياً وأسلحة متطورة للغاية.يعزز الأمان الجوي... روسيا تطور نظام قيادة آلي مبتكر للطائرات الصغيرةبتقنيات متطورة... طائرة مسيرة روسية تظهر لأول مرة في دولة عربية.. صور

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