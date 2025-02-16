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يعزز الأمان الجوي... روسيا تطور نظام قيادة آلي مبتكر للطائرات الصغيرة
يعزز الأمان الجوي... روسيا تطور نظام قيادة آلي مبتكر للطائرات الصغيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، عن تطوير نظام تحكم آلي مبتكر للطائرات الصغيرة، في خطوة من شأنها أن تعزز الأمان الجوي. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T11:36+0000
2025-02-16T11:36+0000
روسيا
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وجاء في بيان الشركة على قناتها في "تلغرام": "تم تسجيل براءة اختراع نظام "AP-MVL" (طيار آلي صغير الحجم) المبتكر الذي طورته شركتنا "GRET" (شركة تكنولوجيا الراديو الإلكترونية) ، وقد اجتاز بالفعل اختبارات الطيران على متن طائرة خفيفة متعددة الأغراض".وتابع: "يتم ربط الطيار الآلي رقميًا بأنظمة المعلومات مثل مرجع الموقف والاتجاه، وإشارات الهواء وأنظمة الملاحة، وآليات التشذيب الكهربائية، ويعمل هذا الحل على زيادة سلامة الطيران في وضع الطيار الآلي من خلال الحفاظ على استقرار الطائرة وإمكانية التحكم فيها".وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، أنها ستعرض لأول مرة طائرة مسيرة مختبرة في القتال من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي."روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعيروسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنية
https://sarabic.ae/20250215/روستيخ-تكشف-عن-طائرة-جديدة-لمكافحة-الحرائق-في-معرض-آيدكس--1097806168.html
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روسيا

يعزز الأمان الجوي... روسيا تطور نظام قيادة آلي مبتكر للطائرات الصغيرة

11:36 GMT 16.02.2025
© Getty Images / Oliver Helbig روسيا تطور نظام قيادة آلي مبتكر للطائرات الصغيرة
 روسيا تطور نظام قيادة آلي مبتكر للطائرات الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Getty Images / Oliver Helbig
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أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، عن تطوير نظام تحكم آلي مبتكر للطائرات الصغيرة، في خطوة من شأنها أن تعزز الأمان الجوي.
وجاء في بيان الشركة على قناتها في "تلغرام": "تم تسجيل براءة اختراع نظام "AP-MVL" (طيار آلي صغير الحجم) المبتكر الذي طورته شركتنا "GRET" (شركة تكنولوجيا الراديو الإلكترونية) ، وقد اجتاز بالفعل اختبارات الطيران على متن طائرة خفيفة متعددة الأغراض".

وأضاف البيان: "يعد نظام الطيار الآلي سهل التشغيل ويتمتع بمستوى عالٍ من الأمان عند حدوث أعطال، ويتضمن النظام لوحة تحكم رقمية، كمبيوتر، بالإضافة إلى محركات على شكل محركات سيرفو متصلة بالتوازي مع نظام التحكم في الطائرة".

روستيخ تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض ايدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
"روستيخ" تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض "آيدكس"
أمس, 14:12 GMT
وتابع: "يتم ربط الطيار الآلي رقميًا بأنظمة المعلومات مثل مرجع الموقف والاتجاه، وإشارات الهواء وأنظمة الملاحة، وآليات التشذيب الكهربائية، ويعمل هذا الحل على زيادة سلامة الطيران في وضع الطيار الآلي من خلال الحفاظ على استقرار الطائرة وإمكانية التحكم فيها".
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، أنها ستعرض لأول مرة طائرة مسيرة مختبرة في القتال من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
"روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي
روسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنية
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