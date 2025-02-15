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https://sarabic.ae/20250215/روستيخ-تكشف-عن-طائرة-جديدة-لمكافحة-الحرائق-في-معرض-آيدكس--1097806168.html
"روستيخ" تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض "آيدكس"
"روستيخ" تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض "آيدكس"
سبوتنيك عربي
تتميز طائرة A-32A11M بثبات متزايد ويمكنها توصيل ما يصل إلى 4000 لتر من الماء و400 لتر من رغوة مكافحة الحرائق إلى مصدر الحريق. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T14:12+0000
2025-02-15T14:20+0000
روسيا
العالم
شركة روستيخ
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ستعرض شركة المروحيات الروسية التابعة لشركة "روستيخ" طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق من طراز Ka-32A11Mفي معرض "آيدكس" الدولي في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "روستيخ" الرسمي.في رحلة واحدة، يمكن لطائرة هليكوبتر رفع وتوصيل ما يصل إلى 4000 لتر من الماء و400 لتر من رغوة مكافحة الحرائق إلى النار.وتعتبر هذه الانواع أحدث تعديل للطائرة الأسطورية Ka-32. وفقًا للمشغلين من جميع أنحاء العالم، تعد هذه واحدة من أفضل طائرات الهليكوبتر لمكافحة الحرائق، ويتم استخدامها في أكثر من 20 دولة. وذكر فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ": "تعد المروحيات فعالة في مكافحة الحرائق في المدن، وخاصة في ناطحات السحاب على ارتفاعات عالية، حيث لا يستطيع رجال الإطفاء دائمًا الوصول إليها بسرعة. يتضمن خط منتجاتنا طائرات هليكوبتر خاصة لمكافحة الحرائق، على سبيل المثال، مركبات عائلة Ka-32 ذات تصميم دوار متحد المحور. وبفضلها تستطيع الطائرة Ka-32 التحليق بدقة عالية مقابل مصدر النار والحفاظ على هذا الوضع على الرغم من التيارات الهوائية المتصاعدة بين المباني. وهذا يزيد من كفاءة إطفاء الحرائق.وذكر الموقع الرسمي للشركة، أنه " تم تجهيز الجهاز المحدث بـ "قمرة القيادة الزجاجية" - وهو نظام ملاحة رقمي للطيران مع مؤشر للعرض. المروحية مجهزة بنظام إطفاء الحريق الروسي SP-32 ومحركات جديدة من عائلة VK-2500 مع نظام التحكم الرقمي".
https://sarabic.ae/20250130/روستيخ-تكشف-عن-جهاز-محمول-للتنفس-الاصطناعي-1097311301.html
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روسيا, العالم, شركة روستيخ
روسيا, العالم, شركة روستيخ

"روستيخ" تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض "آيدكس"

14:12 GMT 15.02.2025 (تم التحديث: 14:20 GMT 15.02.2025)
© Photo / ROSTEC"روستيخ" تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض "ايدكس"
روستيخ تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض ايدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Photo / ROSTEC
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تتميز طائرة A-32A11M بثبات متزايد ويمكنها توصيل ما يصل إلى 4000 لتر من الماء و400 لتر من رغوة مكافحة الحرائق إلى مصدر الحريق.
ستعرض شركة المروحيات الروسية التابعة لشركة "روستيخ" طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق من طراز Ka-32A11Mفي معرض "آيدكس" الدولي في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "روستيخ" الرسمي.

بفضل التصميم المحوري، فقد زاد من الاستقرار، وهو أمر مهم بشكل خاص للرحلات الجوية في المناطق الحضرية الكثيفة.

في رحلة واحدة، يمكن لطائرة هليكوبتر رفع وتوصيل ما يصل إلى 4000 لتر من الماء و400 لتر من رغوة مكافحة الحرائق إلى النار.
وتعتبر هذه الانواع أحدث تعديل للطائرة الأسطورية Ka-32. وفقًا للمشغلين من جميع أنحاء العالم، تعد هذه واحدة من أفضل طائرات الهليكوبتر لمكافحة الحرائق، ويتم استخدامها في أكثر من 20 دولة.
جهاز تنفس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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"روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي
30 يناير, 12:47 GMT
وذكر فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ": "تعد المروحيات فعالة في مكافحة الحرائق في المدن، وخاصة في ناطحات السحاب على ارتفاعات عالية، حيث لا يستطيع رجال الإطفاء دائمًا الوصول إليها بسرعة. يتضمن خط منتجاتنا طائرات هليكوبتر خاصة لمكافحة الحرائق، على سبيل المثال، مركبات عائلة Ka-32 ذات تصميم دوار متحد المحور. وبفضلها تستطيع الطائرة Ka-32 التحليق بدقة عالية مقابل مصدر النار والحفاظ على هذا الوضع على الرغم من التيارات الهوائية المتصاعدة بين المباني. وهذا يزيد من كفاءة إطفاء الحرائق.
وذكر الموقع الرسمي للشركة، أنه " تم تجهيز الجهاز المحدث بـ "قمرة القيادة الزجاجية" - وهو نظام ملاحة رقمي للطيران مع مؤشر للعرض. المروحية مجهزة بنظام إطفاء الحريق الروسي SP-32 ومحركات جديدة من عائلة VK-2500 مع نظام التحكم الرقمي".
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