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https://sarabic.ae/20250130/روستيخ-تكشف-عن-جهاز-محمول-للتنفس-الاصطناعي-1097311301.html
"روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي
"روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "روستيخ" الروسية عن تطوير جهاز محمول للتنفس الاصطناعي لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشكلات في التنفس. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T12:47+0000
2025-01-30T12:47+0000
مجتمع
علوم
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وقالت الشركة، في بيان لها: "عام 2025 ستطلق شركة "شفابي"(Shvabe)، التابعة لمؤسستنا جهازAIVL-D المحمول والذي يمكن من خلاله إجراء تنفس اصطناعي للرئة".وفي السياق نفسه، بيّن المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، أن "هذا الجهاز تم تطويره ليساعد المرضى الذين يحتاجون إلى فترات علاج طويلة في المنزل، ولا يوجد له نظائر من بين أجهزة التنفس الاصطناعي التي تنتج في روسيا.وتابع المدير أن الجهاز حصل على الموافقات اللازمة من الهيئة الروسية للإشراف على جودة المنتجات، وسنباشر بعملية إنتاجه التسلسلي ليطرح قريبا".
https://sarabic.ae/20250125/روسيا-تحذر-من-ارتفاع-مخاطر-المواجهة-المفتوحة-الناتجة-عن-أخطاء-استخدام-تكنولوجيا-المعلومات-1097133328.html
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علوم
علوم

"روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي

12:47 GMT 30.01.2025
© Photo / unsplash/ Mockup Graphicsجهاز تنفس
جهاز تنفس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Photo / unsplash/ Mockup Graphics
تابعنا عبر
كشفت شركة "روستيخ" الروسية عن تطوير جهاز محمول للتنفس الاصطناعي لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشكلات في التنفس.
وقالت الشركة، في بيان لها: "عام 2025 ستطلق شركة "شفابي"(Shvabe)، التابعة لمؤسستنا جهازAIVL-D المحمول والذي يمكن من خلاله إجراء تنفس اصطناعي للرئة".

وبحسب الشركة، يزن الجهاز المحمول 5 كيلوغرامات، ويمكن استعماله في المنزل وفي المشافي، ويحتوي على بطارية داخلية تكفيه ليعمل لعدة ساعات".

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ولفتت "روستيخ" إلى أن الجهاز الجديد يمكن استعماله لعلاج البالغين والأطفال، وحتى الأطفال حديثي الولادة، كما يمكن استعماله في سيارات الإسعاف، ويمكن للجهاز تخزين البيانات التي تتعلق بالجلسات العلاجية للمريض وإرسالها إلى الحواسب أو هواتف الأطباء لتتم معاينتها، ويخزن في ذاكرته معلومات جلسات العلاج لمدة عام كامل.

وفي السياق نفسه، بيّن المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو، أن "هذا الجهاز تم تطويره ليساعد المرضى الذين يحتاجون إلى فترات علاج طويلة في المنزل، ولا يوجد له نظائر من بين أجهزة التنفس الاصطناعي التي تنتج في روسيا.
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وتابع المدير أن الجهاز حصل على الموافقات اللازمة من الهيئة الروسية للإشراف على جودة المنتجات، وسنباشر بعملية إنتاجه التسلسلي ليطرح قريبا".

بدوره، أكد نائب رئيس شركة "شفابي" ليف بوريسوف:"نحن قادرون على إنتاج 200 جهاز AIVL-D سنويا، هذه الأجهزة ستغنينا عن أجهزة التنفس الاصطناعي المستوردة التي أصبحت مكلفة ويحتاج الحصول عليها لمدة طويلة أحيانا".

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