https://sarabic.ae/20250123/روسيا-تطور-تقنية-جديدة-للحصول-على-نقائص-كمومية-بدقة-غير-مسبوقة-1097061510.html

روسيا تطور تقنية جديدة للحصول على نقائص كمومية بدقة غير مسبوقة

روسيا تطور تقنية جديدة للحصول على نقائص كمومية بدقة غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

نجح علماء روس من الجامعة الفيدرالية الجنوبية، في تطوير طريقة جديدة للحصول على ركائز منظمة لزراعة النقاط الكمومية. وستساعد نتائج الدراسة في إنتاج قاعدة مكونات... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T07:56+0000

2025-01-23T07:56+0000

2025-01-23T07:56+0000

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من العناصر الرئيسية لأنظمة الاتصالات الكمومية والحوسبة الكمومية باستخدام الفوتونات ما يسمى بمصادر الفوتونات المفردة والمتشابكة.ولكي يكون مثل هذا المصدر قادرا على إصدار (الضوء) فوتون واحد في كل مرة أو زوج من الفوتونات في كل مرة، فمن الضروري أن تكون هناك نقطة كمية واحدة فقط في منطقته النشطة.اليوم، هناك طريقة واعدة، ولكنها معقدة للغاية من الناحية التكنولوجية، للحصول على مثل هذه الهياكل، وهي مرتبطة بالتنظيم الأولي لسطح الركيزة عن طريق إنشاء منخفضات عليه، حيث يحدث تكوين النواة ونمو النقاط الكمومية.قام العلماء في تطوير نهج أبسط لإنشاء ركائز منظمة يمكن أن تُستخدم للحصول على نقاط كمية منخفضة الكثافة، والتي تشكل أساس الهياكل غير المتجانسة ومصادر الضوء الكمومي. وتعتبر هذه المصادر ضرورية لإنشاء أنظمة الاتصالات الكمية التي توفر حماية مئة في المئة للمعلومات المرسلة.وبحسب قوله، لم يقترح الباحثون طريقة لتشكيل السطح فحسب، بل أظهروا أيضًا أن النقاط الكمومية عليه تتشكل بشكل مختلف عن تلك التي تم الحصول عليها باستخدام الطريقة المعتادة. من خلال تغيير درجة حرارة الركيزة وضغط بخار الزرنيخ، وكذلك سمك فيلم الأكسيد، ومن الممكن التحكم في حجم وشكل المنخفضات الناتجة، وكذلك خشونة السطح.يتيح هذا السطح المنظم إمكانية الحصول على نقاط كمية في أوضاع لا تتشكل فيها على سطح "عادي". بالإضافة إلى ذلك، بما أن المادة تميل إلى ملء الحفر المتكونة، فإن حجم هذه النقاط، وبالتالي طول موجة الضوء المنبعث منها، يمكن أن يكون أكبر من الطرق البديلة.ووفقا لسولودوفنيك، فإن التطوير أبسط وأسهل في الوصول إليه من الطرق الموجودة. وأكد العالم أن الطريقة الجديدة لا تتطلب الطباعة الحجرية أو تقنيات النمو المعقدة (على سبيل المثال، تكوين قطرات الماء)، والتي تستخدم عادة لإنشاء النقاط الكمومية.وأشار الباحثون إلى أن هذا التطوير يقدم مساهمة مهمة في مجال الفوتونيات، وهو مجال ذو أولوية لتطوير التعليم الهندسي. ويتوقعون أن تكون البيانات التي تم الحصول عليها مطلوبة من قبل الشركات المحلية ذات التقنية العالية.علماء الفلك: الكون يتوسع بسرعة أكبر مما كنا نعتقدأبرز 9 أحداث علمية سجلت عام 2024

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علوم, فيزياء, الفيزياء, شبكة كمومية, علماء, علماء روس, علماء روس, روسيا