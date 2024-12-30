أبرز 9 أحداث علمية سجلت عام 2024
© Photo / unsplash /CDC اكتشافات علمية
© Photo / unsplash /CDC
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كان عام 2024، حافلا بالأحداث والاكتشافات العلمية المهمة التي وضعت لبنات جديدة في صرح المعرفة البشرية، وذلك بفضل تنامي تقنيات الذكاء الصناعي في البحث العلمي، لذا سنسلط الضوء على أبرز تسعة اكتشافات خلال هذا العام.
التقاط صورة ثلاثية الأبعاد لدماغ البشر
كشف باحثون في مايو/أيار الماضي عن صورة ثلاثية الأبعاد لقطعة صغيرة من الدماغ البشري بحجم نصف حبة أرز، تحتوي على نحو 16 ألف خلية عصبية.
ويهدف هذا الإنجاز إلى فهم أفضل لكيفية عمل الدماغ، وحل ألغاز الأمراض العقلية البشرية وتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
معلومات جديدة عن أصول النظام الشمسي
تمكن العلماء من تحليل جزء من عينات المركبة الفضائية "أوزيريس-ركس" التي هبطت لفترة وجيزة على كويكب "بينو".
وأظهرت نتائج التحليل أن الشمس تكونت نتيجة لموت نجوم متعددة، وليس نجما واحد كما كان يعتقد سابقا، بالإضافة إلى وجود عينات جاءت من جرم قديم كان نشطا جيولوجيا، قبل أن يتم تدميره.
وكما عثر العلماء في عينة على سلسلة من المركبات الحيوية، بما في ذلك جميع أنواع الأحماض الأمينية، في هذا الكويكب البدائي.
اكتشاف محيطات على أقمار النظام الشمسي
عثر العلماء من خلال إطلاق مهمة "أوروبا كليبر" لتابعة لناسا على أدلة جديدة لوجود محيطات أخرى في جميع أنحاء النظام الشمسي الخارجي. واكتشف العلماء أن قمر زحل إنسيلادوس وميماس وقمر أورانوس ميرندا تحتوي جميعها على محيطات سائلة.
اختبار بسيط لكشف مرض الزهايمر و"نوبات" الشيخوخة
طور العلماء في السويد طريقة للكشف بدقة تصل إلى نحو 90% عن مرض الزهايمر لدى كبار السن عن طريق فحص بسيط للدم، وذلك بدل طرق التشخيص الحالية التي تتطلب أخذ عينة من السائل النخاعي أو تصوير الدماغ باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.
الأرض الساخنة
رصد العلماء أن عام 2024، قد حطم الأرقام القياسية للحرارة، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية لأول مرة 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الصناعة، بحسب موقع "الجزيرة نت".
وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة في هذا العام بتبييض للشعاب المرجانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير الشديدة في خليج المكسيك، وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بعد أن سجلت استقرارا نسبيا في عام 2023.
الذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة نوبل
مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بثلاثة باحثين، والمسمى "ألفا فولد 2 ألفا"، وهي أداة أثبتت قدرتها على التنبؤ بكفاءة مذهلة ببنية جميع البروتينات المكتشفة حتى الآن والتي يبلغ عددها 200 مليون بروتين، بالتالي تطوير أدوية جديدة في أقل وقت ممكن لإنقاذ حياة المرضى.
القمر يكشف المزيد من أسراره
اكتشف فريق من العلماء أدلة، بناء على عينات من صخور القمر جلبتها مهمة "تشانج آه-6" الصينية على حدوث انكماش مستمر للقمر، أدى إلى تشوه ملحوظ في سطحه في منطقة القطب الجنوبي، معتقدين أن الصدع الناجم عن انكماش القمر غالبًا ما يكون مصحوبًا بنشاط زلزالي مثل الزلازل القمرية.
الحوسبة الكمومية
وسّعت جوجل من إنجازاتها في سعة تخزن الحواسيب العادية في صورة "بتات"، إلى ما هو إلى أبعد من القيم 0 ،1، حيث ربطت 105 من البتات الكمومية في شريحة تسمى "ويللو".
ويمكن أن تستغرق هذه الشريحة خمس دقائق للقيام بحل مشكلة لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر العملاقة القيام بها في 10 سبتلييون سنة.
نشر أول خريطة لدماغ كائن حي
تمكن علماء من جامعة برينستون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من نشر أول خريطة كاملة لدماغ ذبابة الفاكهة (دروسوفيلا ميلانوجاستر)، حيث تظهر 50 مليون توصيلة عصبية تربط بين حوالي 140 ألف خلية عصبية، مما يعطي رؤى جديدة حول أدوار مناطق الدماغ المختلفة.