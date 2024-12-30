https://sarabic.ae/20241230/أبرز-9-أحداث-علمية-سجلت-عام-2024---1096336089.html

أبرز 9 أحداث علمية سجلت عام 2024

أبرز 9 أحداث علمية سجلت عام 2024

سبوتنيك عربي

كان عام 2024، حافلا بالأحداث والاكتشافات العلمية المهمة التي وضعت لبنات جديدة في صرح المعرفة البشرية، وذلك بفضل تنامي تقنيات الذكاء الصناعي في البحث العلمي،... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T13:05+0000

2024-12-30T13:05+0000

2024-12-30T13:05+0000

مجتمع

علوم

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التقاط صورة ثلاثية الأبعاد لدماغ البشركشف باحثون في مايو/أيار الماضي عن صورة ثلاثية الأبعاد لقطعة صغيرة من الدماغ البشري بحجم نصف حبة أرز، تحتوي على نحو 16 ألف خلية عصبية.معلومات جديدة عن أصول النظام الشمسيتمكن العلماء من تحليل جزء من عينات المركبة الفضائية "أوزيريس-ركس" التي هبطت لفترة وجيزة على كويكب "بينو".وكما عثر العلماء في عينة على سلسلة من المركبات الحيوية، بما في ذلك جميع أنواع الأحماض الأمينية، في هذا الكويكب البدائي.اكتشاف محيطات على أقمار النظام الشمسيعثر العلماء من خلال إطلاق مهمة "أوروبا كليبر" لتابعة لناسا على أدلة جديدة لوجود محيطات أخرى في جميع أنحاء النظام الشمسي الخارجي. واكتشف العلماء أن قمر زحل إنسيلادوس وميماس وقمر أورانوس ميرندا تحتوي جميعها على محيطات سائلة.اختبار بسيط لكشف مرض الزهايمر و"نوبات" الشيخوخةالأرض الساخنةرصد العلماء أن عام 2024، قد حطم الأرقام القياسية للحرارة، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية لأول مرة 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الصناعة، بحسب موقع "الجزيرة نت".وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة في هذا العام بتبييض للشعاب المرجانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير الشديدة في خليج المكسيك، وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بعد أن سجلت استقرارا نسبيا في عام 2023.الذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة نوبلمُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بثلاثة باحثين، والمسمى "ألفا فولد 2 ألفا"، وهي أداة أثبتت قدرتها على التنبؤ بكفاءة مذهلة ببنية جميع البروتينات المكتشفة حتى الآن والتي يبلغ عددها 200 مليون بروتين، بالتالي تطوير أدوية جديدة في أقل وقت ممكن لإنقاذ حياة المرضى.القمر يكشف المزيد من أسرارهالحوسبة الكموميةوسّعت جوجل من إنجازاتها في سعة تخزن الحواسيب العادية في صورة "بتات"، إلى ما هو إلى أبعد من القيم 0 ،1، حيث ربطت 105 من البتات الكمومية في شريحة تسمى "ويللو".نشر أول خريطة لدماغ كائن حيتمكن علماء من جامعة برينستون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من نشر أول خريطة كاملة لدماغ ذبابة الفاكهة (دروسوفيلا ميلانوجاستر)، حيث تظهر 50 مليون توصيلة عصبية تربط بين حوالي 140 ألف خلية عصبية، مما يعطي رؤى جديدة حول أدوار مناطق الدماغ المختلفة.

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علوم