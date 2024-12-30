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https://sarabic.ae/20241230/أبرز-9-أحداث-علمية-سجلت-عام-2024---1096336089.html
أبرز 9 أحداث علمية سجلت عام 2024
أبرز 9 أحداث علمية سجلت عام 2024
سبوتنيك عربي
كان عام 2024، حافلا بالأحداث والاكتشافات العلمية المهمة التي وضعت لبنات جديدة في صرح المعرفة البشرية، وذلك بفضل تنامي تقنيات الذكاء الصناعي في البحث العلمي،... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T13:05+0000
2024-12-30T13:05+0000
مجتمع
علوم
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التقاط صورة ثلاثية الأبعاد لدماغ البشركشف باحثون في مايو/أيار الماضي عن صورة ثلاثية الأبعاد لقطعة صغيرة من الدماغ البشري بحجم نصف حبة أرز، تحتوي على نحو 16 ألف خلية عصبية.معلومات جديدة عن أصول النظام الشمسيتمكن العلماء من تحليل جزء من عينات المركبة الفضائية "أوزيريس-ركس" التي هبطت لفترة وجيزة على كويكب "بينو".وكما عثر العلماء في عينة على سلسلة من المركبات الحيوية، بما في ذلك جميع أنواع الأحماض الأمينية، في هذا الكويكب البدائي.اكتشاف محيطات على أقمار النظام الشمسيعثر العلماء من خلال إطلاق مهمة "أوروبا كليبر" لتابعة لناسا على أدلة جديدة لوجود محيطات أخرى في جميع أنحاء النظام الشمسي الخارجي. واكتشف العلماء أن قمر زحل إنسيلادوس وميماس وقمر أورانوس ميرندا تحتوي جميعها على محيطات سائلة.اختبار بسيط لكشف مرض الزهايمر و"نوبات" الشيخوخةالأرض الساخنةرصد العلماء أن عام 2024، قد حطم الأرقام القياسية للحرارة، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية لأول مرة 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الصناعة، بحسب موقع "الجزيرة نت".وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة في هذا العام بتبييض للشعاب المرجانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير الشديدة في خليج المكسيك، وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بعد أن سجلت استقرارا نسبيا في عام 2023.الذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة نوبلمُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بثلاثة باحثين، والمسمى "ألفا فولد 2 ألفا"، وهي أداة أثبتت قدرتها على التنبؤ بكفاءة مذهلة ببنية جميع البروتينات المكتشفة حتى الآن والتي يبلغ عددها 200 مليون بروتين، بالتالي تطوير أدوية جديدة في أقل وقت ممكن لإنقاذ حياة المرضى.القمر يكشف المزيد من أسرارهالحوسبة الكموميةوسّعت جوجل من إنجازاتها في سعة تخزن الحواسيب العادية في صورة "بتات"، إلى ما هو إلى أبعد من القيم 0 ،1، حيث ربطت 105 من البتات الكمومية في شريحة تسمى "ويللو".نشر أول خريطة لدماغ كائن حيتمكن علماء من جامعة برينستون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من نشر أول خريطة كاملة لدماغ ذبابة الفاكهة (دروسوفيلا ميلانوجاستر)، حيث تظهر 50 مليون توصيلة عصبية تربط بين حوالي 140 ألف خلية عصبية، مما يعطي رؤى جديدة حول أدوار مناطق الدماغ المختلفة.
https://sarabic.ae/20241230/مستحضر-من-السكر-الطبيعي-يثبت-فاعليته-في-علاج-الصلع-1096333529.html
https://sarabic.ae/20241230/عالم-مصريات-شهير-هرم-جديد-وأسرار-وفاة-أشهر-الفراعنة-في-انتظارنا-عام-2025-1096326660.html
https://sarabic.ae/20241230/علماء-يطورون-مادة-قابلة-للتمدد-والتقلص-بطريقة-مدهشة-1096325699.html
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علوم
علوم

أبرز 9 أحداث علمية سجلت عام 2024

13:05 GMT 30.12.2024
© Photo / unsplash /CDC اكتشافات علمية
اكتشافات علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Photo / unsplash /CDC
تابعنا عبر
كان عام 2024، حافلا بالأحداث والاكتشافات العلمية المهمة التي وضعت لبنات جديدة في صرح المعرفة البشرية، وذلك بفضل تنامي تقنيات الذكاء الصناعي في البحث العلمي، لذا سنسلط الضوء على أبرز تسعة اكتشافات خلال هذا العام.
التقاط صورة ثلاثية الأبعاد لدماغ البشر
كشف باحثون في مايو/أيار الماضي عن صورة ثلاثية الأبعاد لقطعة صغيرة من الدماغ البشري بحجم نصف حبة أرز، تحتوي على نحو 16 ألف خلية عصبية.

ويهدف هذا الإنجاز إلى فهم أفضل لكيفية عمل الدماغ، وحل ألغاز الأمراض العقلية البشرية وتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

معلومات جديدة عن أصول النظام الشمسي
تمكن العلماء من تحليل جزء من عينات المركبة الفضائية "أوزيريس-ركس" التي هبطت لفترة وجيزة على كويكب "بينو".
وأظهرت نتائج التحليل أن الشمس تكونت نتيجة لموت نجوم متعددة، وليس نجما واحد كما كان يعتقد سابقا، بالإضافة إلى وجود عينات جاءت من جرم قديم كان نشطا جيولوجيا، قبل أن يتم تدميره.
وكما عثر العلماء في عينة على سلسلة من المركبات الحيوية، بما في ذلك جميع أنواع الأحماض الأمينية، في هذا الكويكب البدائي.
الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
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مستحضر من السكر الطبيعي يثبت فاعليته في علاج الصلع
11:53 GMT
اكتشاف محيطات على أقمار النظام الشمسي
عثر العلماء من خلال إطلاق مهمة "أوروبا كليبر" لتابعة لناسا على أدلة جديدة لوجود محيطات أخرى في جميع أنحاء النظام الشمسي الخارجي. واكتشف العلماء أن قمر زحل إنسيلادوس وميماس وقمر أورانوس ميرندا تحتوي جميعها على محيطات سائلة.
اختبار بسيط لكشف مرض الزهايمر و"نوبات" الشيخوخة
طور العلماء في السويد طريقة للكشف بدقة تصل إلى نحو 90% عن مرض الزهايمر لدى كبار السن عن طريق فحص بسيط للدم، وذلك بدل طرق التشخيص الحالية التي تتطلب أخذ عينة من السائل النخاعي أو تصوير الدماغ باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.
الأرض الساخنة
رصد العلماء أن عام 2024، قد حطم الأرقام القياسية للحرارة، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية لأول مرة 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الصناعة، بحسب موقع "الجزيرة نت".
وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة في هذا العام بتبييض للشعاب المرجانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير الشديدة في خليج المكسيك، وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بعد أن سجلت استقرارا نسبيا في عام 2023.
قناع توت عنخ آمون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
مجتمع
منها هرم جديد.. عالم مصريات يكشف عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في 2025
10:45 GMT
الذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة نوبل
مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بثلاثة باحثين، والمسمى "ألفا فولد 2 ألفا"، وهي أداة أثبتت قدرتها على التنبؤ بكفاءة مذهلة ببنية جميع البروتينات المكتشفة حتى الآن والتي يبلغ عددها 200 مليون بروتين، بالتالي تطوير أدوية جديدة في أقل وقت ممكن لإنقاذ حياة المرضى.
القمر يكشف المزيد من أسراره
اكتشف فريق من العلماء أدلة، بناء على عينات من صخور القمر جلبتها مهمة "تشانج آه-6" الصينية على حدوث انكماش مستمر للقمر، أدى إلى تشوه ملحوظ في سطحه في منطقة القطب الجنوبي، معتقدين أن الصدع الناجم عن انكماش القمر غالبًا ما يكون مصحوبًا بنشاط زلزالي مثل الزلازل القمرية.
علماء في مختبر لتصنيع المواد الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
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علماء يطورون مادة قابلة للتمدد والتقلص بطريقة مدهشة... فيديو
10:20 GMT
الحوسبة الكمومية
وسّعت جوجل من إنجازاتها في سعة تخزن الحواسيب العادية في صورة "بتات"، إلى ما هو إلى أبعد من القيم 0 ،1، حيث ربطت 105 من البتات الكمومية في شريحة تسمى "ويللو".
ويمكن أن تستغرق هذه الشريحة خمس دقائق للقيام بحل مشكلة لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر العملاقة القيام بها في 10 سبتلييون سنة.
نشر أول خريطة لدماغ كائن حي
تمكن علماء من جامعة برينستون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من نشر أول خريطة كاملة لدماغ ذبابة الفاكهة (دروسوفيلا ميلانوجاستر)، حيث تظهر 50 مليون توصيلة عصبية تربط بين حوالي 140 ألف خلية عصبية، مما يعطي رؤى جديدة حول أدوار مناطق الدماغ المختلفة.
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