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https://sarabic.ae/20241230/عالم-مصريات-شهير-هرم-جديد-وأسرار-وفاة-أشهر-الفراعنة-في-انتظارنا-عام-2025-1096326660.html
منها هرم جديد.. عالم مصريات يكشف عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في 2025
منها هرم جديد.. عالم مصريات يكشف عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في 2025
سبوتنيك عربي
كشف عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، أن العام المقبل 2025، سيشهد مفاجآت أثرية عدة، مؤكدًا أن العام الجديد هو عام جذب الأنظار إلى مصر. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T10:45+0000
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وقال في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أمس الأحد، أن عام 2025 سيشهد اكتشاف هرم جديد في منطقة سقارة، والكشف عن آخر في محافظة الأقصر بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، فضلا عن الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي، وكذلك سر وفاة الملك توت عنخ آمون، الذي يعد أشهر الفراعنة في مصر القديمة.ونوّه حواس إلى أن الأحداث المذكورة سابقا، ينتظرها العالم أجمع.وبالحديث عن توت عنخ آمون، فقد أكد العالم الأثري البارز في تصريحاته المتلفزة، أن قناع الملك لو سافر للعرض بالخارج سيدرّ ملايين الدولارات، "لأنه قطعة لا يضاهيها أي آثار أخرى بالعالم"، وفق قوله.من ناحية أخرى، اقترح حواس، في اللقاء التلفزيوني، أن المتحف المصري الكبير في حاجة إلى الإعلان عنه قبل 6 أشهر من افتتاحه الرسمي.وطالب بتخصيص "تابلوهات شكر" لكل من قام على إنشاء المتحف، وفي مقدمتهم وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني، لافتًا إلى أن "إنشاء المتحف كلف نحو 2 مليار دولار، وبعد افتتاحه ستبلغ عائداته مليارات".
https://sarabic.ae/20230616/القيادة-تحت-تأثير-الخمر-تفاصيل-غريبة-عن-سبب-وفاة-توت-عنخ-آمون-1078198439.html
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منها هرم جديد.. عالم مصريات يكشف عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في 2025

10:45 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 30.12.2024)
© AP Photo / Nariman El-Moftyقناع توت عنخ آمون
قناع توت عنخ آمون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
كشف عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، أن العام المقبل 2025، سيشهد مفاجآت أثرية عدة، مؤكدًا أن العام الجديد هو عام جذب الأنظار إلى مصر.
وقال في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أمس الأحد، أن عام 2025 سيشهد اكتشاف هرم جديد في منطقة سقارة، والكشف عن آخر في محافظة الأقصر بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، فضلا عن الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي، وكذلك سر وفاة الملك توت عنخ آمون، الذي يعد أشهر الفراعنة في مصر القديمة.
ونوّه حواس إلى أن الأحداث المذكورة سابقا، ينتظرها العالم أجمع.
وبالحديث عن توت عنخ آمون، فقد أكد العالم الأثري البارز في تصريحاته المتلفزة، أن قناع الملك لو سافر للعرض بالخارج سيدرّ ملايين الدولارات، "لأنه قطعة لا يضاهيها أي آثار أخرى بالعالم"، وفق قوله.
القناع الذهبي للملك الفرعوني، توت عنخ آمون، في المتحف المصري، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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القيادة تحت تأثير الخمر... تفاصيل "غريبة" عن سبب وفاة توت عنخ آمون
16 يونيو 2023, 19:13 GMT
من ناحية أخرى، اقترح حواس، في اللقاء التلفزيوني، أن المتحف المصري الكبير في حاجة إلى الإعلان عنه قبل 6 أشهر من افتتاحه الرسمي.
وطالب بتخصيص "تابلوهات شكر" لكل من قام على إنشاء المتحف، وفي مقدمتهم وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني، لافتًا إلى أن "إنشاء المتحف كلف نحو 2 مليار دولار، وبعد افتتاحه ستبلغ عائداته مليارات".
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