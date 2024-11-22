إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/إنجازات-روسية-في-الحوسبة-الكموميةخطوة-كبيرة-نحو-المستقبل-1095092654.html
إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
سبوتنيك عربي
أكد مستشار المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية والمؤسس المشارك للمركز الكمي الروسي، رسلان يونسوف، أن روسيا حققت طفرة في إنشاء الحواسيب الكمومية وأصبحت واحدة... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T13:21+0000
2024-11-22T13:21+0000
روسيا
العلماء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095093190_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9e2fd967c0d1d25fb6e34ed61e526f5c.jpg
وقال يونسوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية انعقاد المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا، والذي سيتم خلاله مناقشة مختلف جوانب التقنيات الكمية، إنه منذ وقت ليس ببعيد في اجتماع عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حدد أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم، النتائج في مجال الحواسيب الكمية من بين الإنجازات الرئيسية لصناعتنا النووية للعام الحالي.وحول سؤال عن سبب الحاجة إلى منصة أخرى، ما الفرق الجوهري بينهما.أجاب يونسوف: عندما بدأنا خارطة الطريق للحوسبة الكمية في عام 2020، قلنا على الفور إن هناك العديد من المنصات الرائدة في العالم، والتي من المخطط بناء حاسوب كمي عليها. وهي الموصلات الفائقة والذرات والأيونات والفوتونات. هناك منصات أخرى، لكن لا أحد يعرف أي منها سيكون أفضل، لذا علينا التعامل مع المنصات الرئيسية على الأقل. لم نعمل طوال هذه السنوات على حاسوب أيوني واحد، بل على عدة اتجاهات في آن واحد. كان أول حاسوب يكسر حاجز الـ50 كيوبيت هو حاسوب أيوني. ولكن كان من الممكن تحقيق هذه النتيجة من خلال مشروع آخر.وحول الاختلاف، أوضح يونسوف، أنه لا ينبغي أن تختلف الحواسيب الكمية العالمية من حيث تنفيذ الخوارزميات، ولهذا السبب فهي عالمية. ولكن لحل مشكلة معينة بشكل جيد، من الضروري أن يكون هناك الكثير من الكيوبتات وجودة جيدة في العمليات، أي الدقة. عندما نقارن المنصات المختلفة مع بعضها البعض، يتبين لنا أن لها دقة مختلفة، وتظهر مزايا إحداها أو الأخرى اعتمادًا على نوع المهمة المحددة. لذا فإن تحسين جودة المنصات هو أيضًا أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها الآن.وحول سؤال عن السبب الذي يجعل إنشاء كمبيوتر كمي بقدرة 50 كيوبت يعد نجاحًا كبيرًا حقًا لروسيا، وما الذي يسمح بقول ذلك بالضبط.قال يونسوف، إنه "عندما أطلقنا خارطة الطريق في أفق عام 2024، خططنا للوصول إلى إنجاز 50 كيوبت أو ربما أكثر من ذلك بقليل. وقد تحقق هذا الإنجاز. 50 كيوبت هو، كما يقولون، علامة مهمة من الناحية النفسية. وتتضح حقيقة أن هذا الإنجاز بالنسبة لروسيا من حقيقة أننا بدأنا بكيوبتان، وفي ذلك الوقت كان هناك بالفعل أكثر من 50 كيوبت في العالم. وبهذا المعنى، نكون قد انضممنا إلى نادي الدول التي نجحت في تطوير الحوسبة الكمية."وحول سؤال عن كيفية تفسير تمكن المتخصصين الروس من تحقيق هذه النتيجة بهذه السرعة، في ظل التحديات الخارجية التي تفرض قيودًا خاصة بها؟أجاب يونسوف: نعم، العوامل الخارجية على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك لا تساعد على التطور السريع للتقنيات الكمية. نحن نتعرض لإعاقة فعالة من الخارج، فهم لا يريدوننا أن نطور تقنياتنا، بما في ذلك التقنيات الكمية. ولكن لدينا مزايا تنافسية قوية حقًا ومترابطة في الوقت نفسه. الأولى هي المدرسة السوفيتية في الفيزياء الكمية، والتي كانت بالطبع قوية بشكل استثنائي. فقد كانت واحدة من أفضل مدرستين في العالم لسنوات عديدة.العنصر الثاني المهم هو شبابنا، خريجو جامعاتنا الرائدة. إنهم، دون أي خصم، متخصصون على مستوى عالمي. أرى أنه على مدى السنوات العشر الماضية أصبح مستوى تعليم الفيزياء في روسيا أعلى بكثير. لقد كان الشباب هم المحرك الرئيسي للنجاح في العديد من مجالات التنمية.وحول سؤال عن الخطوات التالية في المشروع الكمي، وما الذي من المقرر إنجازه على وجه الخصوص في عام 2025؟ وما هي الخطوات الأخرى التي يجب القيام بها ضمن خارطة الطريق، بالإضافة إلى تحسين أداء الحواسيب الكمية الأيونية.أجاب يونسوف بالقول: إذا تحدثنا عن خارطة الطريق الجديدة، مع أفق حتى عام 2030، فمن ناحية، سنواصل بالطبع زيادة عدد الكيوبتات. وهذا أمر ضروري للوصول إلى مستوى من الحوسبة يسمح لنا بالتفوق على الحواسيب الخارقة الكلاسيكية في المهام المفيدة.وأضاف، إذا كنا نتحدث عن المزيد من التوسع، والانتقال إلى آلاف الكيوبتات وأكثر، فلا يمكننا الاستغناء عن التجميع، دون إنشاء وصلات بينية كمية، وتوحيد مجموعات منفصلة في نظام كمي مشترك. وهذه أيضًا إحدى أولويات خارطة الطريق الجديدة.إذا تحدثنا عن أقرب الخطط، فمن المحتمل أن يكون لدينا هدف الوصول إلى 75 كيوبت بحلول عام 2025. ولكن اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى: من الأهم بكثير العمل على زيادة دقة الحواسيب الكمية من أجل حل المشاكل المفيدة.وحول سؤال عن مستوى الأداء للحاسوب الكمي الأيوني الذي سيكون قادراً على حل أول مشكلة صناعية كبيرة حقا.أجاب يونسوف، من أجل حل مهمة صناعية مفيدة، نحتاج، من ناحية، إلى زيادة عدد الكيوبتات لتحسين جودتها، ومن ناحية أخرى، عندما نتحدث عن مهمة حقيقية، نحتاج إلى تطوير أو تحسين الخوارزميات الموجودة بحيث تعمل بأفضل شكل ممكن.ويعقد المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في سيريوس في روسيا، في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي سيتم من خلاله تحديد الفائزين في المسابقة السابعة للمبتكرين الشباب من دول "بريكس".وسيشارك باحثون من دول "بريكس" أيضًا في برنامج الأعمال للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب، وهو الحدث السنوي الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا في روسيا.ويهدف منتدى العلماء الشباب إلى تطوير العلاقات الدولية بين الشباب، وترسيخ المعرفة العلمية لحل المشاكل الاجتماعية المشتركة، فضلا عن تعزيز دور "بريكس" على المسرح العالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتشخيص القدم السكرية علماء روس يطورون طريقة أشبه بـ"مجفف الشعر" لحماية محطة الفضاء الدولية من الحطام الخطير
https://sarabic.ae/20241121/بمشاركة-عربية-170-فعالية-ومشاركين-من-40-دولة-بالمؤتمر-الـ4-للعلماء-الشباب-في-روسيا---1095061498.html
https://sarabic.ae/20241120/أكثر-من-170-باحثا-يشاركون-في-المنتدى-التاسع-للعلماء-الشباب-من-دول-بريكس-في-روسيا-1095013225.html
https://sarabic.ae/20241121/علماء-روس-يطورون-مفهوما-جديدا-لقياس-التوقيت-المحلي-1095034317.html
https://sarabic.ae/20241118/شاهد-معركة-المبرمجين-وابدأ-مسيرتك-المهنية-كلاعب-شطرنج-رياضات-يشهدها-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب-1094921917.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095093190_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_9698aefd317f092dbea94fc4aa374ef0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العلماء
روسيا, العلماء

إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل

13:21 GMT 22.11.2024
© Getty Images / adventtrرسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لحاسوب كمي أثناء العمل
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لحاسوب كمي أثناء العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Getty Images / adventtr
تابعنا عبر
حصري
أكد مستشار المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية والمؤسس المشارك للمركز الكمي الروسي، رسلان يونسوف، أن روسيا حققت طفرة في إنشاء الحواسيب الكمومية وأصبحت واحدة من رواد العالم في هذا المجال في وقت قصير جدًا.
وقال يونسوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية انعقاد المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا، والذي سيتم خلاله مناقشة مختلف جوانب التقنيات الكمية، إنه منذ وقت ليس ببعيد في اجتماع عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حدد أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم، النتائج في مجال الحواسيب الكمية من بين الإنجازات الرئيسية لصناعتنا النووية للعام الحالي.

وتابع يونسوف: بالإضافة إلى الإنجاز المعروف بالفعل، وهو إنشاء حاسوب كمي أيوني كمي مكون من 50 كيوبت أيوني، تم الإعلان عن خطط لإنشاء حاسوب كمي على منصة ذرية بحلول نهاية هذا العام.

مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
بمشاركة عربية... 170 فعالية ومشاركين من 40 دولة بالمؤتمر الـ4 للعلماء الشباب في روسيا
أمس, 16:44 GMT

وحول سؤال عن سبب الحاجة إلى منصة أخرى، ما الفرق الجوهري بينهما.

أجاب يونسوف: عندما بدأنا خارطة الطريق للحوسبة الكمية في عام 2020، قلنا على الفور إن هناك العديد من المنصات الرائدة في العالم، والتي من المخطط بناء حاسوب كمي عليها. وهي الموصلات الفائقة والذرات والأيونات والفوتونات. هناك منصات أخرى، لكن لا أحد يعرف أي منها سيكون أفضل، لذا علينا التعامل مع المنصات الرئيسية على الأقل. لم نعمل طوال هذه السنوات على حاسوب أيوني واحد، بل على عدة اتجاهات في آن واحد. كان أول حاسوب يكسر حاجز الـ50 كيوبيت هو حاسوب أيوني. ولكن كان من الممكن تحقيق هذه النتيجة من خلال مشروع آخر.

وأضاف يونسوف، بحلول نهاية العام، نخطط للوصول إلى 50 كيوبت على منصة ذرية. وربما سنعرض حاسوباً بديلاً آخر على منصة أيونية، 50 كيوبت أيضاً. أي أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون لدى روسيا ثلاثة حواسيب كمومية بـ50 كيوبت في نهاية العام، وربما أكثر من ذلك.

وحول الاختلاف، أوضح يونسوف، أنه لا ينبغي أن تختلف الحواسيب الكمية العالمية من حيث تنفيذ الخوارزميات، ولهذا السبب فهي عالمية. ولكن لحل مشكلة معينة بشكل جيد، من الضروري أن يكون هناك الكثير من الكيوبتات وجودة جيدة في العمليات، أي الدقة. عندما نقارن المنصات المختلفة مع بعضها البعض، يتبين لنا أن لها دقة مختلفة، وتظهر مزايا إحداها أو الأخرى اعتمادًا على نوع المهمة المحددة. لذا فإن تحسين جودة المنصات هو أيضًا أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها الآن.

وحول سؤال عن السبب الذي يجعل إنشاء كمبيوتر كمي بقدرة 50 كيوبت يعد نجاحًا كبيرًا حقًا لروسيا، وما الذي يسمح بقول ذلك بالضبط.

قال يونسوف، إنه "عندما أطلقنا خارطة الطريق في أفق عام 2024، خططنا للوصول إلى إنجاز 50 كيوبت أو ربما أكثر من ذلك بقليل. وقد تحقق هذا الإنجاز. 50 كيوبت هو، كما يقولون، علامة مهمة من الناحية النفسية. وتتضح حقيقة أن هذا الإنجاز بالنسبة لروسيا من حقيقة أننا بدأنا بكيوبتان، وفي ذلك الوقت كان هناك بالفعل أكثر من 50 كيوبت في العالم. وبهذا المعنى، نكون قد انضممنا إلى نادي الدول التي نجحت في تطوير الحوسبة الكمية."

وحول سؤال عن كيفية تفسير تمكن المتخصصين الروس من تحقيق هذه النتيجة بهذه السرعة، في ظل التحديات الخارجية التي تفرض قيودًا خاصة بها؟

أجاب يونسوف: نعم، العوامل الخارجية على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك لا تساعد على التطور السريع للتقنيات الكمية. نحن نتعرض لإعاقة فعالة من الخارج، فهم لا يريدوننا أن نطور تقنياتنا، بما في ذلك التقنيات الكمية. ولكن لدينا مزايا تنافسية قوية حقًا ومترابطة في الوقت نفسه. الأولى هي المدرسة السوفيتية في الفيزياء الكمية، والتي كانت بالطبع قوية بشكل استثنائي. فقد كانت واحدة من أفضل مدرستين في العالم لسنوات عديدة.

والآن، إذا نظرنا ليس فقط إلى أولئك الذين يعملون في روسيا، ولكن إذا أضفنا إليهم أيضًا المغتربين الناطقين بالروسية في جميع أنحاء العالم، نرى أن المدرسة الروسية في فيزياء الكم لا تزال قوية جدًا. فالعديد من النجاحات التي تحققت على المستوى العالمي في فيزياء الكمّ هي من صنع مواطنينا. هذه هي القاعدة التي تسمح لنا بالتحرك بسرعة.

العنصر الثاني المهم هو شبابنا، خريجو جامعاتنا الرائدة. إنهم، دون أي خصم، متخصصون على مستوى عالمي. أرى أنه على مدى السنوات العشر الماضية أصبح مستوى تعليم الفيزياء في روسيا أعلى بكثير. لقد كان الشباب هم المحرك الرئيسي للنجاح في العديد من مجالات التنمية.
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
مجتمع
أكثر من 170 باحثا يشاركون في المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في روسيا
20 نوفمبر, 14:48 GMT

وحول سؤال عن الخطوات التالية في المشروع الكمي، وما الذي من المقرر إنجازه على وجه الخصوص في عام 2025؟ وما هي الخطوات الأخرى التي يجب القيام بها ضمن خارطة الطريق، بالإضافة إلى تحسين أداء الحواسيب الكمية الأيونية.

أجاب يونسوف بالقول: إذا تحدثنا عن خارطة الطريق الجديدة، مع أفق حتى عام 2030، فمن ناحية، سنواصل بالطبع زيادة عدد الكيوبتات. وهذا أمر ضروري للوصول إلى مستوى من الحوسبة يسمح لنا بالتفوق على الحواسيب الخارقة الكلاسيكية في المهام المفيدة.

وتابع، بحلول عام 2030، نريد فقط إظهار حل العديد من المهام المفيدة للاقتصاد. بحيث يتفوق الحاسوب الكمي على الحاسوب الخارق. ولكن يجب أن ندرك أنه لهذا الغرض، لا يكفي فقط زيادة عدد الكيوبتات، بل نحتاج إلى تحسين جودتها بشكل جذري. وسيتم تنفيذ هذا العمل بالتوازي.

وأضاف، إذا كنا نتحدث عن المزيد من التوسع، والانتقال إلى آلاف الكيوبتات وأكثر، فلا يمكننا الاستغناء عن التجميع، دون إنشاء وصلات بينية كمية، وتوحيد مجموعات منفصلة في نظام كمي مشترك. وهذه أيضًا إحدى أولويات خارطة الطريق الجديدة.
إذا تحدثنا عن أقرب الخطط، فمن المحتمل أن يكون لدينا هدف الوصول إلى 75 كيوبت بحلول عام 2025. ولكن اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى: من الأهم بكثير العمل على زيادة دقة الحواسيب الكمية من أجل حل المشاكل المفيدة.
السفر عبر الزمن إلى الماضي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مجتمع
علماء روس يطورون مفهوما جديدا لقياس "التوقيت المحلي"
أمس, 10:29 GMT
وحول سؤال عن مستوى الأداء للحاسوب الكمي الأيوني الذي سيكون قادراً على حل أول مشكلة صناعية كبيرة حقا.
أجاب يونسوف، من أجل حل مهمة صناعية مفيدة، نحتاج، من ناحية، إلى زيادة عدد الكيوبتات لتحسين جودتها، ومن ناحية أخرى، عندما نتحدث عن مهمة حقيقية، نحتاج إلى تطوير أو تحسين الخوارزميات الموجودة بحيث تعمل بأفضل شكل ممكن.

وأضاف، إذا تحدثنا عن الأجهزة، فإن الأمر يكون في حدود بضع مئات من الكيوبتات: 300 أو 500 أو 1000 كيوبت. سيعتمد ذلك على المهمة. وينبغي أن يكون معدل الخطأ بالتأكيد أقل من 1 في المائة، وبطريقة جيدة، يجب أن تكون دقة العملية 99.7 - 99.9 في المائة. وهذا هو المستوى الذي يمكن عنده بالفعل مكافحة الأخطاء بشكل فعال وإظهار نتائج جيدة.

رجل يلعب الشطرنج في إحدى البطولات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
شاهد معركة المبرمجين وابدأ مسيرتك المهنية كلاعب شطرنج.. رياضات يشهدها المؤتمر الرابع للعلماء الشباب
18 نوفمبر, 17:15 GMT
ويعقد المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في سيريوس في روسيا، في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي سيتم من خلاله تحديد الفائزين في المسابقة السابعة للمبتكرين الشباب من دول "بريكس".
وسيشارك باحثون من دول "بريكس" أيضًا في برنامج الأعمال للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب، وهو الحدث السنوي الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا في روسيا.
ويهدف منتدى العلماء الشباب إلى تطوير العلاقات الدولية بين الشباب، وترسيخ المعرفة العلمية لحل المشاكل الاجتماعية المشتركة، فضلا عن تعزيز دور "بريكس" على المسرح العالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا.
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتشخيص القدم السكرية
علماء روس يطورون طريقة أشبه بـ"مجفف الشعر" لحماية محطة الفضاء الدولية من الحطام الخطير
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:41 GMTВертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала