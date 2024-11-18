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09:16 GMT
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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https://sarabic.ae/20241118/شاهد-معركة-المبرمجين-وابدأ-مسيرتك-المهنية-كلاعب-شطرنج-رياضات-يشهدها-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب-1094921917.html
شاهد معركة المبرمجين وابدأ مسيرتك المهنية كلاعب شطرنج.. رياضات يشهدها المؤتمر الرابع للعلماء الشباب
شاهد معركة المبرمجين وابدأ مسيرتك المهنية كلاعب شطرنج.. رياضات يشهدها المؤتمر الرابع للعلماء الشباب
سبوتنيك عربي
يشهد المؤتمر الرابع للعلماء الشباب بطولة البرمجة الرياضية، ومشي النورديك، ونهائي كأس دوري الهوكي للطلاب، ويمكنك من خلال البطولة البدء في مهنة شطرنج احترافية. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T17:15+0000
2024-11-18T17:15+0000
مجتمع
رياضة
روسيا
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وأشارت داريا سيلايفا، رئيسة مديرية تنظيم الأحداث الرياضية والترفيهية في مؤسسة "روسكونغرس"، إلى أنه "تم تشكيل البرنامج الرياضي في ثلاثة اتجاهات، ولأول مرة، سيستضيف مؤتمر العلماء الشباب بطولة البرمجة الرياضية، التي تطورها وزارة الرياضة الروسية، وفي جوهرها، تعد هذه الرياضة المبتكرة مجموعة من المواهب لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتم توسيع برنامج الأحداث للمشاركين في المؤتمر، ودمج نهائي دوري الطلاب سيساعد في تعميم الرياضة الجامعية".وسيعلق مضيف البطولة بوضوح على معارك المبرمجين وسيساعد المشاركين على فهم تعقيدات البرمجة الرياضية، كما سيتم تنظيم البطولة من قبل اتحاد البرمجة الرياضية الروسي.وحسب التقليد، ستكون صالة الرياضات الفكرية مفتوحة طوال أيام المؤتمر في ردهة قاعة "أتوم"، وسيكون الحدث الرئيسي لبرنامجها هو كأس جامعة "كارنيغي ميلون " للشطرنج السريع مع تخصيص تصنيف وطني.وبفضل المشاركة في البطولة، سيتمكن العلماء الشباب من بدء مهنة الشطرنج مباشرة في الصالة، وبناءً على نتائج أدائهم، سيتم تخصيص هوية شخصية للاعبين في نظام اتحاد الشطرنج الروسي، مما سيسمح لهم بالدخول في المسابقات الاحترافية.وسيتم عقد فصول رئيسية في الهوكي تحت إشراف مدربي أفضل الفرق الطلابية في البلاد، والتي ستجتمع في مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في البطولة النهائية لكأس دوري الهوكي للطلاب.
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رياضة, روسيا
رياضة, روسيا

شاهد معركة المبرمجين وابدأ مسيرتك المهنية كلاعب شطرنج.. رياضات يشهدها المؤتمر الرابع للعلماء الشباب

17:15 GMT 18.11.2024
© Getty Images / Branimir76رجل يلعب الشطرنج في إحدى البطولات
رجل يلعب الشطرنج في إحدى البطولات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Getty Images / Branimir76
تابعنا عبر
يشهد المؤتمر الرابع للعلماء الشباب بطولة البرمجة الرياضية، ومشي النورديك، ونهائي كأس دوري الهوكي للطلاب، ويمكنك من خلال البطولة البدء في مهنة شطرنج احترافية.
وأشارت داريا سيلايفا، رئيسة مديرية تنظيم الأحداث الرياضية والترفيهية في مؤسسة "روسكونغرس"، إلى أنه "تم تشكيل البرنامج الرياضي في ثلاثة اتجاهات، ولأول مرة، سيستضيف مؤتمر العلماء الشباب بطولة البرمجة الرياضية، التي تطورها وزارة الرياضة الروسية، وفي جوهرها، تعد هذه الرياضة المبتكرة مجموعة من المواهب لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتم توسيع برنامج الأحداث للمشاركين في المؤتمر، ودمج نهائي دوري الطلاب سيساعد في تعميم الرياضة الجامعية".

وستجمع بطولة البرمجة الرياضية لكأس "روسكونغرس" بين المنافسة الفكرية ومهارات الكتابة السريعة، وسيتنافس الرياضيون في حل مشاكل السرعة الخوارزمية في شكل مبارزات بالضربة القاضية.

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وسيعلق مضيف البطولة بوضوح على معارك المبرمجين وسيساعد المشاركين على فهم تعقيدات البرمجة الرياضية، كما سيتم تنظيم البطولة من قبل اتحاد البرمجة الرياضية الروسي.

وسيتمكن العلماء الشباب أيضًا من تجربة أنفسهم في رياضة جديدة، في تخصص OSINT (ذكاء مفتوح المصدر، أو جمع البيانات من مصادر مفتوحة)، وفي هذا النوع من المنافسة، سيُطلب من زوار منصة اتحاد البرامج الرياضية العثور على أكبر قدر ممكن من المعلومات على الإنترنت حول المكان الموضح في صورة عشوائية، ومن ثم الإجابة على أسئلة الخبراء.

وحسب التقليد، ستكون صالة الرياضات الفكرية مفتوحة طوال أيام المؤتمر في ردهة قاعة "أتوم"، وسيكون الحدث الرئيسي لبرنامجها هو كأس جامعة "كارنيغي ميلون " للشطرنج السريع مع تخصيص تصنيف وطني.
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وبفضل المشاركة في البطولة، سيتمكن العلماء الشباب من بدء مهنة الشطرنج مباشرة في الصالة، وبناءً على نتائج أدائهم، سيتم تخصيص هوية شخصية للاعبين في نظام اتحاد الشطرنج الروسي، مما سيسمح لهم بالدخول في المسابقات الاحترافية.

وسيتمكن المشاركون من قضاء أمسيات نشطة في المؤتمر الرابع في بطولة كرة قدم مصغرة وفصل دراسي رئيسي للهوكي.

وسيتم عقد فصول رئيسية في الهوكي تحت إشراف مدربي أفضل الفرق الطلابية في البلاد، والتي ستجتمع في مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في البطولة النهائية لكأس دوري الهوكي للطلاب.
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