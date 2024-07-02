https://sarabic.ae/20240702/علماء-يبتكرون-أصعب-متاهة-في-العالم-صور-1090391883.html

علماء يبتكرون أصعب متاهة في العالم... صور

علماء يبتكرون أصعب متاهة في العالم... صور

سبوتنيك عربي

قامت مجموعة من العلماء بقيادة الفيزيائي، فيليكس فليكر، من جامعة "بريستول" في المملكة المتحدة، بتوليد مسارات تسمى"دورات هاميلتون"، وأنشأوا من خلالها المتاهة... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T14:39+0000

2024-07-02T14:39+0000

2024-07-02T14:39+0000

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فيزيائيون

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وبأخذ مبادئ من الهندسة الكسورية، ولعبة الشطرنج الاستراتيجية، أنشأوا ما يقولون إنها المتاهة الأصعب على الإطلاق، في أنماط تعرف باسم "تبليط أمان-بينكر".مما ينتج متاهات كسورية معقدة، والتي كما يقولون، تصف شكلًا غريبًا من المادة يُعرف باسم "أشباه البلورات"، وكان كل ذلك مستوحى من حركة "الحصان" في رقعة الشطرنج.يقول فليكر: "عندما نظرنا إلى أشكال الخطوط التي قمنا ببنائها، لاحظنا أنها شكلت متاهات معقدة بشكل لا يصدق. وأحجام المتاهات اللاحقة تنمو بشكل كبير، وهناك عدد لا حصر له منها".أشباه البلورات هي شكل من أشكال المادة لا يوجد إلا نادرًا جدًا في الطبيعة. إنها نوع من الهجين الغريب للبلورات المنظمة وغير المتجانسة في المواد الصلبة.المادة الصلبة غير المتبلورة أو المضطربة، هي المادة التي تكون فيها الذرات جميعها غير متجانسة. وتشمل هذه الزجاج وبعض أشكال الجليد.في حين أن شبه البلورة هي مادة تشكل فيها الذرات نمطًا، لكن النمط لا يتكرر بشكل مثالي. قد يبدو الأمر متشابهًا ذاتيًا إلى حد ما، لكن الأجزاء المتراكبة من النموذج لن تتطابق.تزور دوراتها المولدة كل ذرة، في شبه البلورة مرة واحدة فقط، وتربط جميع الذرات في خط واحد لا يتقاطع أبدًا، ويستمر من البداية إلى النهاية. ويمكن تحجيم ذلك إلى ما لا نهاية، مما يؤدي إلى إنشاء نوع من النمط الرياضي المعروف باسم "الكسور"، حيث تشبه الأجزاء الأصغر الأجزاء الأكبر. ومن ثم ينتج عن هذا الخط بشكل طبيعي، متاهة لها نقطة بداية ومخرج. يعد العثور على دورات "هاميلتون" أمر صعب للغاية. وإن تحديد هوية "الهاميلتون" تعني القدرة على حل العديد من المشكلات الرياضية الصعبة الأخرى.دراسة تكشف عن رابط غريب بين الهاتف الذكي ومرض السكريالملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" يستخدم هذا الدواء بانتظام للتخلص من التفكير السلبي

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علوم, فيزياء, فيزيائيون