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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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https://sarabic.ae/20240702/دراسة-تكشف-عن-رابط-غريب-بين-الهاتف-الذكي-ومرض-السكري-1090378648.html
دراسة تكشف عن رابط غريب بين الهاتف الذكي ومرض السكري
دراسة تكشف عن رابط غريب بين الهاتف الذكي ومرض السكري
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة "موناش"، في أستراليا، أن التعرض للضوء الساطع بعد منتصف الليل، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T08:18+0000
2024-07-02T08:18+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الهاتف المحمول
الهاتف الذكي
الضوء الأزرق
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وأشارت الدراسة إلى أن التعرض للضوء الاصطناعي في الليل، سواء كان الضوء الأصفر من مصباح القراءة، أو الضوء الأزرق من الهاتف الذكي، أو التلفزيون، يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة. وأن وهج المصباح الكهربائي، أو الهاتف الذكي ليلاً، يؤدي إلى العبث بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم.أجريت الدراسة على 85 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، ارتدوا أجهزة على معصميهم، ليلا ونهارا، لتتبع تعرضهم لمستويات مختلفة من الضوء.بعض هؤلاء المتطوعين الذين أصيبوا فيما بعد بمرض السكري من النوع الثاني، كانوا قد تعرضوا للضوء بين الساعة 12:30 والساعة 6:00 ليلا، خلال فترة الدراسة التي استمرت 9 سنوات.كان المشاركون الذين تعرضوا للضوء في الليل أكثر عرضة بنسبة 67 في المئة، للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا للضوء ليلا.ويضاف إلى ذلك عوامل أخرى يمكن أن تسهم بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مثل جنس الشخص، أو نظامه الغذائي، أو نشاطه البدني، أو التعرض لضوء النهار، أو التدخين، أو تعاطي الكحول.وبحسب الدراسة، فإن التعرض للضوء الاصطناعي يعطل الميلاتونين، ويسبب اختلال في إيقاع الساعة البيولوجية، ويؤدي ذلك إلى إفراز البنكرياس كمية أقل من الأنسولين. وهذا يمكن أن يكون عاملا مساهما في تطور مرض السكري.وبالطبع هناك حاجة إلى دراسات أكثر صرامة ليتمكن العلماء من فهم كيفية تأثير الضوء في الليل، على إيقاع الساعة البيولوجية، وما يمكن أن يفعله ذلك بدوره على صحة عملية التمثيل الغذائي في الجسم.وتنصح الدراسة، بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في التخييم دون إضاءة صناعية، هذا بدوره يمكن أن يساعد في إعادة ضبط إيقاع الساعة البيولوجية للشخص، وانخفاض نسبة خطر الإصابة بمرض السكري.دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأةدراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر
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https://sarabic.ae/20231223/دراسة-تكشف-عن-سرعة-المشي-المثالية-للوقاية-من-مرض-السكري-النوع-الثاني-1084385650.html
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علوم, الصحة, الهاتف المحمول, الهاتف الذكي, الضوء الأزرق
علوم, الصحة, الهاتف المحمول, الهاتف الذكي, الضوء الأزرق

دراسة تكشف عن رابط غريب بين الهاتف الذكي ومرض السكري

08:18 GMT 02.07.2024
© Photo / Unsolash/Rob Hampsonاستخدام الهاتف النقال في الليل
استخدام الهاتف النقال في الليل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Photo / Unsolash/Rob Hampson
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة "موناش"، في أستراليا، أن التعرض للضوء الساطع بعد منتصف الليل، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وأشارت الدراسة إلى أن التعرض للضوء الاصطناعي في الليل، سواء كان الضوء الأصفر من مصباح القراءة، أو الضوء الأزرق من الهاتف الذكي، أو التلفزيون، يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة. وأن وهج المصباح الكهربائي، أو الهاتف الذكي ليلاً، يؤدي إلى العبث بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم.
أجريت الدراسة على 85 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، ارتدوا أجهزة على معصميهم، ليلا ونهارا، لتتبع تعرضهم لمستويات مختلفة من الضوء.
بعض هؤلاء المتطوعين الذين أصيبوا فيما بعد بمرض السكري من النوع الثاني، كانوا قد تعرضوا للضوء بين الساعة 12:30 والساعة 6:00 ليلا، خلال فترة الدراسة التي استمرت 9 سنوات.
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كان المشاركون الذين تعرضوا للضوء في الليل أكثر عرضة بنسبة 67 في المئة، للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا للضوء ليلا.
ويضاف إلى ذلك عوامل أخرى يمكن أن تسهم بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مثل جنس الشخص، أو نظامه الغذائي، أو نشاطه البدني، أو التعرض لضوء النهار، أو التدخين، أو تعاطي الكحول.
وخلُصت نتائج الدراسة إلى أن التعرض للضوء الاصطناعي يمكن أن يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية، مما يؤدي إلى انخفاض تحمل الغلوكوز، وتغيير إفراز الأنسولين، وزيادة الوزن، وكلها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري من النوع الثاني.
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وبحسب الدراسة، فإن التعرض للضوء الاصطناعي يعطل الميلاتونين، ويسبب اختلال في إيقاع الساعة البيولوجية، ويؤدي ذلك إلى إفراز البنكرياس كمية أقل من الأنسولين. وهذا يمكن أن يكون عاملا مساهما في تطور مرض السكري.
وبالطبع هناك حاجة إلى دراسات أكثر صرامة ليتمكن العلماء من فهم كيفية تأثير الضوء في الليل، على إيقاع الساعة البيولوجية، وما يمكن أن يفعله ذلك بدوره على صحة عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
وتنصح الدراسة، بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في التخييم دون إضاءة صناعية، هذا بدوره يمكن أن يساعد في إعادة ضبط إيقاع الساعة البيولوجية للشخص، وانخفاض نسبة خطر الإصابة بمرض السكري.
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