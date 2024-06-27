https://sarabic.ae/20240627/دراسة-الإزالة-الجراحية-للمبيضين-يمكن-أن-تكون-لها-تكلفة-باهظة-على-دماغ-المرأة-1090222375.html

دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة

دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة

سبوتنيك عربي

أثارت دراسة جديدة لصورة مقطعية للدماغ قلق العلماء من أن الإزالة الجراحية لكلا المبيضين يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية لدى المرأة على المدى الطويل. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T09:26+0000

2024-06-27T09:26+0000

2024-06-27T09:26+0000

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الغدد البيضاوية الشكل على جانبي الرحم لا تنتج البويضات فحسب، بل تنتج أيضًا الهرمونات التي تساعد في الحفاظ على صحة قلب المرأة وعظامها، ودماغها، وجهازها المناعي مع تقدمها في السن. وشملت الدراسة بيانات من أكثر من 1000 امرأة فوق سن الـ 50 في الولايات المتحدة. وأظهرت المشاركات اللاتي أجرين إزالة للمبيضين قبل سن الأربعين انخفاضًا في المادة البيضاء في الدماغ، مقارنة بالنساء اللاتي لم يخضعن لإزالة المبيضين.لاحظ الباحثون أن التغيرات المرصودة، تشبه مرض الأوعية الدموية في الدماغ، وهذه هي سمات مبكرة لمرض ألزهايمر.إضافة إلى ذلك، إذا تمت إزالة كلا المبيضين خلال سنوات الإنجاب للمرأة، يمكن أن يدخل الجسم في سن اليأس المبكر، وهذا يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية مزمنة حادة تشمل فقدان كثافة العظام، وضعف الصحة الجنسية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الإدراك، وانقطاع التنفس أثناء النوم، والتهاب المفاصل. ويقول العلماء إن هذا يرجع إلى الاختلافات في كيفية تأثير الهرمونات الجنسية، التي ينتجها المبيضان، على صحة الدماغ.وفي حين يعتقد الكثيرون أن هرمون التستوستيرون، هو هرمون ذكوري، إلا أنه يتم إنتاجه أيضًا عن طريق المبيضين، ويلعب دورًا حاسمًا في جسم الأنثى، ويرتبط الهرمون أيضًا بسلامة المادة البيضاء في الدماغ.وعادة ما تتناول النساء اللاتي أزلن المبيضين قبل سن الأربعين، هرمون "الأستروجين" ليحل محل ما كانت تنتجه الغدد التناسلية في السابق. لكن هذا العلاج بالهرمونات البديلة لم يكن له أي تأثير على سلامة المادة البيضاء في الدماغ.لكن في حالات السرطان، من الضروري استئصال المبيضين لإنقاذ المريضة، ولكن استئصال المبيضين يتم أيضًا بشكل شائع لعلاج التهاب بطانة الرحم، وكيسات المبيض، والأورام الليفية غير السرطانية.في ضوء الأدلة الحديثة، يرى بعض الخبراء أن مخاطر وفوائد إزالة كلا المبيضين في سن مبكرة لا يتم تقييمها بشكل مناسب من قبل الجراحين أو المرضى.وبالنسبة للأطفال والمراهقين، قد تكون إزالة كلا المبيضين بسبب حالات حميدة "غير ضرورية" وتنطوي على مخاطر مدى الحياة.ولا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حتى يومنا هذا حول الدور الذي تلعبه المبايض في صحة النساء على مدى الحياة وماذا يحدث عند إزالتها.لذلك، هناك العديد من الأسباب التي يجب من خلالها الحفاظ على المبيضين عندما يكون ذلك ممكنًا لحماية الدماغ من الأذى المحتمل.طبيب روسي يحذر من 4 أعراض رئيسية لسرطان الكلىدراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال

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علوم, الصحة, المرأة, وضع المرأة, المرأة الحامل, أدوية