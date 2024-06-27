دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة

عربي
بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
On air
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240627/دراسة-الإزالة-الجراحية-للمبيضين-يمكن-أن-تكون-لها-تكلفة-باهظة-على-دماغ-المرأة-1090222375.html
دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة
دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة
سبوتنيك عربي
أثارت دراسة جديدة لصورة مقطعية للدماغ قلق العلماء من أن الإزالة الجراحية لكلا المبيضين يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية لدى المرأة على المدى الطويل. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T09:26+0000
2024-06-27T09:26+0000
مجتمع
علوم
الصحة
المرأة
وضع المرأة
المرأة الحامل
أدوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050333353_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_87d020692cfcbf9b2283304e47fdc760.jpg
الغدد البيضاوية الشكل على جانبي الرحم لا تنتج البويضات فحسب، بل تنتج أيضًا الهرمونات التي تساعد في الحفاظ على صحة قلب المرأة وعظامها، ودماغها، وجهازها المناعي مع تقدمها في السن. وشملت الدراسة بيانات من أكثر من 1000 امرأة فوق سن الـ 50 في الولايات المتحدة. وأظهرت المشاركات اللاتي أجرين إزالة للمبيضين قبل سن الأربعين انخفاضًا في المادة البيضاء في الدماغ، مقارنة بالنساء اللاتي لم يخضعن لإزالة المبيضين.لاحظ الباحثون أن التغيرات المرصودة، تشبه مرض الأوعية الدموية في الدماغ، وهذه هي سمات مبكرة لمرض ألزهايمر.إضافة إلى ذلك، إذا تمت إزالة كلا المبيضين خلال سنوات الإنجاب للمرأة، يمكن أن يدخل الجسم في سن اليأس المبكر، وهذا يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية مزمنة حادة تشمل فقدان كثافة العظام، وضعف الصحة الجنسية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الإدراك، وانقطاع التنفس أثناء النوم، والتهاب المفاصل. ويقول العلماء إن هذا يرجع إلى الاختلافات في كيفية تأثير الهرمونات الجنسية، التي ينتجها المبيضان، على صحة الدماغ.وفي حين يعتقد الكثيرون أن هرمون التستوستيرون، هو هرمون ذكوري، إلا أنه يتم إنتاجه أيضًا عن طريق المبيضين، ويلعب دورًا حاسمًا في جسم الأنثى، ويرتبط الهرمون أيضًا بسلامة المادة البيضاء في الدماغ.وعادة ما تتناول النساء اللاتي أزلن المبيضين قبل سن الأربعين، هرمون "الأستروجين" ليحل محل ما كانت تنتجه الغدد التناسلية في السابق. لكن هذا العلاج بالهرمونات البديلة لم يكن له أي تأثير على سلامة المادة البيضاء في الدماغ.لكن في حالات السرطان، من الضروري استئصال المبيضين لإنقاذ المريضة، ولكن استئصال المبيضين يتم أيضًا بشكل شائع لعلاج التهاب بطانة الرحم، وكيسات المبيض، والأورام الليفية غير السرطانية.في ضوء الأدلة الحديثة، يرى بعض الخبراء أن مخاطر وفوائد إزالة كلا المبيضين في سن مبكرة لا يتم تقييمها بشكل مناسب من قبل الجراحين أو المرضى.وبالنسبة للأطفال والمراهقين، قد تكون إزالة كلا المبيضين بسبب حالات حميدة "غير ضرورية" وتنطوي على مخاطر مدى الحياة.ولا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حتى يومنا هذا حول الدور الذي تلعبه المبايض في صحة النساء على مدى الحياة وماذا يحدث عند إزالتها.لذلك، هناك العديد من الأسباب التي يجب من خلالها الحفاظ على المبيضين عندما يكون ذلك ممكنًا لحماية الدماغ من الأذى المحتمل.طبيب روسي يحذر من 4 أعراض رئيسية لسرطان الكلىدراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال
https://sarabic.ae/20240620/دراسة-تعرض-المرأة-للحرارة-أثناء-الحمل-يتسبب-بمشكلة-صحية-للطفل-مدى-الحياة-1090011850.html
https://sarabic.ae/20240604/طبيب-الولادة-تقلل-خطر-إصابة-النساء-بأحد-أكثر-أمراض-السرطان-شيوعا-1089496478.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050333353_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_f174de3a1d695768b64e6e7d530d33a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, المرأة, وضع المرأة, المرأة الحامل, أدوية
علوم, الصحة, المرأة, وضع المرأة, المرأة الحامل, أدوية

دراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة

09:26 GMT 27.06.2024
© Depositphotos.com / Fizkesألم في الرأس
ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Depositphotos.com / Fizkes
تابعنا عبر
أثارت دراسة جديدة لصورة مقطعية للدماغ قلق العلماء من أن الإزالة الجراحية لكلا المبيضين يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية لدى المرأة على المدى الطويل.
الغدد البيضاوية الشكل على جانبي الرحم لا تنتج البويضات فحسب، بل تنتج أيضًا الهرمونات التي تساعد في الحفاظ على صحة قلب المرأة وعظامها، ودماغها، وجهازها المناعي مع تقدمها في السن.
وشملت الدراسة بيانات من أكثر من 1000 امرأة فوق سن الـ 50 في الولايات المتحدة. وأظهرت المشاركات اللاتي أجرين إزالة للمبيضين قبل سن الأربعين انخفاضًا في المادة البيضاء في الدماغ، مقارنة بالنساء اللاتي لم يخضعن لإزالة المبيضين.
لاحظ الباحثون أن التغيرات المرصودة، تشبه مرض الأوعية الدموية في الدماغ، وهذه هي سمات مبكرة لمرض ألزهايمر.

وقال العلماء أن الأبحاث كشفت أن المرضى الذين أزالوا كلا المبيضين قبل أن يصلوا إلى سن اليأس، يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالضعف الإدراكي والخرف في وقت لاحق من الحياة.

امرأة حامل في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
مجتمع
دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياة
20 يونيو, 14:29 GMT
إضافة إلى ذلك، إذا تمت إزالة كلا المبيضين خلال سنوات الإنجاب للمرأة، يمكن أن يدخل الجسم في سن اليأس المبكر، وهذا يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية مزمنة حادة تشمل فقدان كثافة العظام، وضعف الصحة الجنسية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الإدراك، وانقطاع التنفس أثناء النوم، والتهاب المفاصل.
ويقول العلماء إن هذا يرجع إلى الاختلافات في كيفية تأثير الهرمونات الجنسية، التي ينتجها المبيضان، على صحة الدماغ.
وفي حين يعتقد الكثيرون أن هرمون التستوستيرون، هو هرمون ذكوري، إلا أنه يتم إنتاجه أيضًا عن طريق المبيضين، ويلعب دورًا حاسمًا في جسم الأنثى، ويرتبط الهرمون أيضًا بسلامة المادة البيضاء في الدماغ.
يقول الباحثون: "نفترض أن تفسير نتائجنا يرجع جزئيًا إلى فقدان هرمون التستوستيرون". لذلك، إذا تمت إزالة المبيضين من الجسم قبل انقطاع الطمث، فإن الفقدان المفاجئ لهرمون التستوستيرون يمكن أن يكون له آثار سلبية على نمو الدماغ.
يد طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
مجتمع
طبيب: الولادة تقلل خطر إصابة النساء بأحد أكثر أمراض السرطان شيوعا
4 يونيو, 09:14 GMT
وعادة ما تتناول النساء اللاتي أزلن المبيضين قبل سن الأربعين، هرمون "الأستروجين" ليحل محل ما كانت تنتجه الغدد التناسلية في السابق. لكن هذا العلاج بالهرمونات البديلة لم يكن له أي تأثير على سلامة المادة البيضاء في الدماغ.
لكن في حالات السرطان، من الضروري استئصال المبيضين لإنقاذ المريضة، ولكن استئصال المبيضين يتم أيضًا بشكل شائع لعلاج التهاب بطانة الرحم، وكيسات المبيض، والأورام الليفية غير السرطانية.
في ضوء الأدلة الحديثة، يرى بعض الخبراء أن مخاطر وفوائد إزالة كلا المبيضين في سن مبكرة لا يتم تقييمها بشكل مناسب من قبل الجراحين أو المرضى.
وبالنسبة للأطفال والمراهقين، قد تكون إزالة كلا المبيضين بسبب حالات حميدة "غير ضرورية" وتنطوي على مخاطر مدى الحياة.
ولا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حتى يومنا هذا حول الدور الذي تلعبه المبايض في صحة النساء على مدى الحياة وماذا يحدث عند إزالتها.
لذلك، هناك العديد من الأسباب التي يجب من خلالها الحفاظ على المبيضين عندما يكون ذلك ممكنًا لحماية الدماغ من الأذى المحتمل.
طبيب روسي يحذر من 4 أعراض رئيسية لسرطان الكلى
دراسة تبين لماذا النساء أطول عمرا من الرجال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:08 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала