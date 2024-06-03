https://sarabic.ae/20240603/امرأة-تسكر-دون-شرب-الكحول-في-حالة-غامضة-يحدد-العلم-أسبابها-1089471085.html

امرأة تسكر دون شرب الكحول في حالة غامضة يحدد العلم أسبابها

امرأة تسكر دون شرب الكحول في حالة غامضة يحدد العلم أسبابها

سبوتنيك عربي

نشرت مجلة الجمعية الطبية الكندية مقالا لحالة مرضية، أثارت دهشة الأطباء، لامرأة تعاني من النعاس المفرط وصعوبة في الكلام ورائحة الكحول، لكنها لم تبتلع قطرة واحدة... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T15:20+0000

2024-06-03T15:20+0000

2024-06-03T15:20+0000

مجتمع

الصحة

أمراض القلب والسكري والضغط

أدوية

كحول

مشروبات كحولية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103734/29/1037342942_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_5fa0fca452313a3024e56b73167aab7d.jpg

وتبين في نهاية المطاف إصابة هذه الامرأة البالغة من العمر 50 عامًا بحالة نادرة تسمى "متلازمة الجعة الذاتية"، وتمت إحالتها إلى أقسام الطوارئ سبع مرات على مدار عامين. وفي كل مرة، كانت أعراضها متشابهة وجعلتها تبدو في حالة سكر. كان نعاسها، على وجه الخصوص، مثيرًا للقلق، لأنها كانت تغفو فجأة أثناء العمل أو إعداد وجبات الطعام.في البداية، قام الأطباء بتشخيص حالتها بأنها مصابة بتسمم الكحول، لكنها توقفت عن الشرب تمامًا وأكدت عائلتها أنها لم تعد تشرب الكحول، ليكتشف الأطباء أن التاريخ الطبي للمريض يحمل دليلاً على سبب نوبات السكر هذه.قبل الإصابة بنوبات السكر هذه، كان لدى المرأة تاريخ من التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs) لمدة خمس سنوات، والتي تعود بشكل متكرر ويصعب جدًا الوقاية منها. ووفقا للمقال، لعلاج هذه الحالات، كانت توصف لها المضادات الحيوية، الواحدة تلو الأخرى، واشتبه الأطباء أن هذه الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية، بالإضافة إلى إزالة عدوى المسالك البولية، قضت على البكتيريا المفيدة في أمعائها، ومن المحتمل أن يكون هذا قد مهد الطريق أمام الفطريات المختلفة الموجودة في الأمعاء لتتولى المسؤولية عن هذه الأعراض، حيث يمكن لبعض هذه الفطريات تخمير الكربوهيدرات، والتي تقوم أساسًا بتخمير الكحول الخاص بها، وتجعل المرأة في حالة سكر.تنشأ "متلازمة الجعة الذاتية" عندما تنمو هذه الفطريات بتركيزات عالية بما يكفي وتصل إلى ما يكفي من الكربوهيدرات من خلال النظام الغذائي للشخص لتسميمه. كما تم ربط بعض البكتيريا بالمتلازمة، ويُعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف القدرة على تحلل الكحول هم أكثر عرضة لهذا الاضطراب، وتعود هذه الخصائص جزئيًا إلى الوراثة، وفقا للمقال.قد يكون من الصعب الحصول على تشخيص لـ "متلازمة الجعة الذاتية"، لأنها نادرة جدًا، حيث تم الإبلاغ عن أقل من 100 حالة منذ اكتشافه في أواخر الأربعينيات. طرق لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي"فقدان الرغبة" قد يشير إلى المرحلة "الأشد" من مرض الكبد الدهني

https://sarabic.ae/20230509/دراسة-تكشف-عن-كحول-متخفية-في-طعامك-اليومي-1076830340.html

https://sarabic.ae/20231109/علماء-يكشفون-عن-المدة-اللازمة-لتعافي-الجسم-من-تعاطي-الكحول-1082989218.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, أدوية, كحول, مشروبات كحولية