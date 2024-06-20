دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240620/دراسة-تعرض-المرأة-للحرارة-أثناء-الحمل-يتسبب-بمشكلة-صحية-للطفل-مدى-الحياة-1090011850.html
دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياة
دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن خطر تعرض المرأة الحامل للحرارة أثناء فترة الحمل، والأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في المستقبل. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T14:29+0000
2024-06-20T14:29+0000
مجتمع
علوم
حامل
الصحة
الولادة
الشمس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/02/1054845263_0:128:1973:1238_1920x0_80_0_0_db59279a418b070f17fe546947b94c29.jpg
يرتبط ارتفاع درجات الحرارة بتدهور الصحة لدى النساء الحوامل والأطفال، ويعتبر المقياس الأكثر شيوعًا للحرارة هو متوسط ​​درجة حرارة الهواء، لكن بعض الدراسات استخدمت مقاييس أخرى مثل الرطوبة.وقد كشف العلماء عن بعض مخاطر التعرض للحرارة الشديدة أثناء الحمل، كان أهمها:أحد المجالات التي كشفتها الدراسة، هي التأثير الطويل المدى، الذي قد يحدثه التعرض للحرارة أثناء الحمل على الطفل، وكانت النتائج التي توصل إليها العلماء واضحة، وأظهرت أن الأشخاص الذين تعرضوا للحرارة المفرطة قبل ولادتهم عانوا من آثار مزعجة مدى الحياة، أهمها:وتشير التقديرات إلى أن مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال تزيد بنسبة 85% لكل زيادة في درجات الحرارة لدى الأم، بمقدار درجة مئوية خلال فترة الحمل.ووفقا للدراسة، في أفريقيا، ارتفع خطر سوء التغذية لدى الأطفال مع زيادة التعرض للحرارة أثناء الحمل. وفي الولايات المتحدة، ارتفع خطر الإصابة بالسمنة للأطفال مع زيادة التعرض للحرارة أثناء الحمل.وأظهرت العديد من الدراسات أيضًا وجود روابط للأمراض العقلية، بما في ذلك زيادة خطر اضطرابات الأكل والفصام الشخصي، واللافت في هذه الدراسة، أن التأثيرات بدت أسوأ بالنسبة للأجنة الإناث.ووفقا للدراسة، فإن النتائج التي توصل إليها العلماء مثيرة للقلق، وتدعم العمل الفردي والمجتمعي والعالمي الفوري، لحماية النساء الحوامل وأطفالهن، الذين لم يولدوا بعد، من الحرارة.السماء على موعد مع انفجار نجم يمكنك مشاهدته لمرة واحدة في حياتك... فيديو الحمض النووي المأخوذ من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد حوالي 200 عام
https://sarabic.ae/20240411/دراسة-الحمل-قد-يسرع-من-شيخوخة-النساء-الشابات-1087898143.html
الشمس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/02/1054845263_63:0:1816:1315_1920x0_80_0_0_ff85fcc264b18f779dce3c835141e519.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, حامل, الصحة, الولادة, الشمس
علوم, حامل, الصحة, الولادة, الشمس

دراسة: تعرض المرأة للحرارة أثناء الحمل يتسبب بمشكلة صحية للطفل مدى الحياة

14:29 GMT 20.06.2024
© AFP 2023 / LOIC VENANCEامرأة حامل في فرنسا
امرأة حامل في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / LOIC VENANCE
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن خطر تعرض المرأة الحامل للحرارة أثناء فترة الحمل، والأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في المستقبل.
يرتبط ارتفاع درجات الحرارة بتدهور الصحة لدى النساء الحوامل والأطفال، ويعتبر المقياس الأكثر شيوعًا للحرارة هو متوسط ​​درجة حرارة الهواء، لكن بعض الدراسات استخدمت مقاييس أخرى مثل الرطوبة.
وقد كشف العلماء عن بعض مخاطر التعرض للحرارة الشديدة أثناء الحمل، كان أهمها:
1.
الولادة المبكرة.
2.
ولادة جنين ميتا.
3.
ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة الحامل.
4.
انخفاض الوزن ومشاكل أخرى عند الولادة.
5.
تدهور صحة الأم من خلال أمراض مثل تسمم الحمل والسكري.
أحد المجالات التي كشفتها الدراسة، هي التأثير الطويل المدى، الذي قد يحدثه التعرض للحرارة أثناء الحمل على الطفل، وكانت النتائج التي توصل إليها العلماء واضحة، وأظهرت أن الأشخاص الذين تعرضوا للحرارة المفرطة قبل ولادتهم عانوا من آثار مزعجة مدى الحياة، أهمها:
1.
زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
2.
الربو والالتهاب الرئوي.
3.
التشوهات الخلقية.
4.
التأثير بشكل مباشر على نمو الطفل (خاصة الجهاز العصبي).
5.
انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع.
زوجان يحتفلان بحملهما - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
مجتمع
دراسة: الحمل قد يسرع من شيخوخة النساء الشابات
11 أبريل, 15:16 GMT
وتشير التقديرات إلى أن مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال تزيد بنسبة 85% لكل زيادة في درجات الحرارة لدى الأم، بمقدار درجة مئوية خلال فترة الحمل.
ووفقا للدراسة، في أفريقيا، ارتفع خطر سوء التغذية لدى الأطفال مع زيادة التعرض للحرارة أثناء الحمل. وفي الولايات المتحدة، ارتفع خطر الإصابة بالسمنة للأطفال مع زيادة التعرض للحرارة أثناء الحمل.
وأظهرت العديد من الدراسات أيضًا وجود روابط للأمراض العقلية، بما في ذلك زيادة خطر اضطرابات الأكل والفصام الشخصي، واللافت في هذه الدراسة، أن التأثيرات بدت أسوأ بالنسبة للأجنة الإناث.
ووفقا للدراسة، فإن النتائج التي توصل إليها العلماء مثيرة للقلق، وتدعم العمل الفردي والمجتمعي والعالمي الفوري، لحماية النساء الحوامل وأطفالهن، الذين لم يولدوا بعد، من الحرارة.
السماء على موعد مع انفجار نجم يمكنك مشاهدته لمرة واحدة في حياتك... فيديو
الحمض النووي المأخوذ من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد حوالي 200 عام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهو13:11 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزةأمس, 13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала